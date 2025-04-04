https://ria.ru/20250404/tekhnik-2009298292.html

Паша Техник пережил клиническую смерть

Паша Техник пережил клиническую смерть - РИА Новости, 04.04.2025

Паша Техник пережил клиническую смерть

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) пережил клиническую смерть, на данный момент динамика положительная, сообщили в Telegram-канале артиста. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:24:00+03:00

2025-04-04T12:24:00+03:00

2025-04-04T12:24:00+03:00

шоубиз

пхукет (остров)

бангкок

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882869768_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_9df62e6028555f4082ee5a3dad75e190.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) пережил клиническую смерть, на данный момент динамика положительная, сообщили в Telegram-канале артиста. Рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением в конце марта, он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В четверг в его Telegram-канале появилось сообщение о том, что менеджер рэпера привез для него 20 килограммов лекарств, в пятницу - что решается сложный вопрос о транспортировке на вертолете в Бангкок. "Умер, завели, динамика положительная", - говорится в сообщении. Павел Ивлев - российский рэпер и музыкальный продюсер, он является одним из основателей группы Kunteynir.

https://ria.ru/20250404/tekhnik-2009281492.html

пхукет (остров)

бангкок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пхукет (остров), бангкок, происшествия