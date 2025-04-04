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Паша Техник пережил клиническую смерть - РИА Новости, 04.04.2025
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Шоубиз
 
12:24 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/tekhnik-2009298292.html
Паша Техник пережил клиническую смерть
Паша Техник пережил клиническую смерть - РИА Новости, 04.04.2025
Паша Техник пережил клиническую смерть
Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) пережил клиническую смерть, на данный момент динамика положительная, сообщили в Telegram-канале артиста. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:24:00+03:00
2025-04-04T12:24:00+03:00
шоубиз
пхукет (остров)
бангкок
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) пережил клиническую смерть, на данный момент динамика положительная, сообщили в Telegram-канале артиста. Рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением в конце марта, он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В четверг в его Telegram-канале появилось сообщение о том, что менеджер рэпера привез для него 20 килограммов лекарств, в пятницу - что решается сложный вопрос о транспортировке на вертолете в Бангкок. "Умер, завели, динамика положительная", - говорится в сообщении. Павел Ивлев - российский рэпер и музыкальный продюсер, он является одним из основателей группы Kunteynir.
https://ria.ru/20250404/tekhnik-2009281492.html
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пхукет (остров), бангкок, происшествия
Шоубиз, Пхукет (остров), Бангкок, Происшествия
Паша Техник пережил клиническую смерть

Рэпер Паша Техник пережил клиническую смерть

© Фото : Московские суды общей юрисдикцииРэпер Паша Техник
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Московские суды общей юрисдикции
Рэпер Паша Техник. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) пережил клиническую смерть, на данный момент динамика положительная, сообщили в Telegram-канале артиста.
Рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением в конце марта, он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В четверг в его Telegram-канале появилось сообщение о том, что менеджер рэпера привез для него 20 килограммов лекарств, в пятницу - что решается сложный вопрос о транспортировке на вертолете в Бангкок.
"Умер, завели, динамика положительная", - говорится в сообщении.
Павел Ивлев - российский рэпер и музыкальный продюсер, он является одним из основателей группы Kunteynir.
Рэпер Паша Техник в Тверском районном суде - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Пашу Техника нужно перевезти в Бангкок, заявили представители артиста
11:12
 
ШоубизПхукет (остров)БангкокПроисшествия
 
 
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