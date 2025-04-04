https://ria.ru/20250404/tekhnik-2009281492.html

Пашу Техника нужно перевезти в Бангкок, заявили представители артиста

Пашу Техника нужно перевезти в Бангкок, заявили представители артиста - РИА Новости, 04.04.2025

Пашу Техника нужно перевезти в Бангкок, заявили представители артиста

Рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева), который попал в больницу на Пхукете с резким отравлением, необходимо перевозить на вертолете в Бангкок, идет обсуждение с... РИА Новости, 04.04.2025

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пхукет (остров)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева), который попал в больницу на Пхукете с резким отравлением, необходимо перевозить на вертолете в Бангкок, идет обсуждение с российским врачом, говорится в Telegram-канале артиста. В четверг сообщалось, что менеджер Техника, находящегося в больнице в Таиланде, привез для него 20 килограммов лекарств. "Пашу нужно срочно перевозить вертолётом в Бангкок: 20 из 100%, что он выживет при перелёте. Госпиталь, в котором он находится, не даёт добро на транспортировку, а завтра у них вообще выходные до понедельника. В данный момент идёт сложное принятие решения российским специалистом", - говорится в сообщении. Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что Паша Техник попал в больницу на Пхукете с резким отравлением. Павел Ивлев - российский рэпер и музыкальный продюсер, он является одним из основателей группы Kunteynir.

https://ria.ru/20250331/tekhnik-2008390571.html

пхукет (остров)

бангкок

таиланд

россия

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пхукет (остров), бангкок, таиланд, павел ивлев, в мире, россия