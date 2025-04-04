https://ria.ru/20250404/tankery-2009298127.html

Росприроднадзор оценил ущерб от ЧП с танкерами в Черном море

Росприроднадзор оценил ущерб от ЧП с танкерами в Черном море - РИА Новости, 04.04.2025

Росприроднадзор оценил ущерб от ЧП с танкерами в Черном море

С владельцем затонувших в Черном море танкеров с мазутом требуют в общей сложности почти 85 миллиардов рублей, сообщила глава Росприроднадзора Светлана... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:23:00+03:00

2025-04-04T12:23:00+03:00

2025-04-04T13:18:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

происшествия

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997654924_0:240:960:780_1920x0_80_0_0_631cbfe07d1ac10a36e0a58290265abb.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. С владельцем затонувших в Черном море танкеров с мазутом требуют в общей сложности почти 85 миллиардов рублей, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на заседании правительственной комиссии."Общая сумма предъявленных компаниям-загрязнителям требований составила 84 943 948 679 рублей. Сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера "Волгонефть-212" — ООО "Кама Шиппинг" — составила 49 460 085 849 рублей. В отношении ЗАО "Волгатранснефть", который является собственником танкера "Волгонефть-239", сумма вреда, причиненного Черному морю, составила 35 483 862 830 рублей", — приводит ее слова пресс-служба правительства.По словам Радионовой, у компаний есть месяц на добровольное возмещение вреда. По истечении этого срока исковые заявления направят в суд.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".По данным Минтранса, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, мазут также выносит на берег Крыма. В этих регионах ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20250321/tankery-2006450674.html

https://ria.ru/20250218/putin-2000150164.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе