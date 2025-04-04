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Росприроднадзор оценил ущерб от ЧП с танкерами в Черном море - РИА Новости, 04.04.2025
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12:23 04.04.2025 (обновлено: 13:18 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/tankery-2009298127.html
Росприроднадзор оценил ущерб от ЧП с танкерами в Черном море
Росприроднадзор оценил ущерб от ЧП с танкерами в Черном море - РИА Новости, 04.04.2025
Росприроднадзор оценил ущерб от ЧП с танкерами в Черном море
С владельцем затонувших в Черном море танкеров с мазутом требуют в общей сложности почти 85 миллиардов рублей, сообщила глава Росприроднадзора Светлана... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:23:00+03:00
2025-04-04T13:18:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
происшествия
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997654924_0:240:960:780_1920x0_80_0_0_631cbfe07d1ac10a36e0a58290265abb.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. С владельцем затонувших в Черном море танкеров с мазутом требуют в общей сложности почти 85 миллиардов рублей, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на заседании правительственной комиссии."Общая сумма предъявленных компаниям-загрязнителям требований составила 84 943 948 679 рублей. Сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера "Волгонефть-212" — ООО "Кама Шиппинг" — составила 49 460 085 849 рублей. В отношении ЗАО "Волгатранснефть", который является собственником танкера "Волгонефть-239", сумма вреда, причиненного Черному морю, составила 35 483 862 830 рублей", — приводит ее слова пресс-служба правительства.По словам Радионовой, у компаний есть месяц на добровольное возмещение вреда. По истечении этого срока исковые заявления направят в суд.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".По данным Минтранса, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, мазут также выносит на берег Крыма. В этих регионах ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20250321/tankery-2006450674.html
https://ria.ru/20250218/putin-2000150164.html
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Происшествия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Росприроднадзор оценил ущерб от ЧП с танкерами в Черном море

Владельцам затонувших танкеров предъявили требования на 84,943 млрд рублей

© Фото : Министерство транспорта РоссииДемонтаж надстройки танкера "Волгонефть-239"
Демонтаж надстройки танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Министерство транспорта России
Демонтаж надстройки танкера "Волгонефть-239"
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. С владельцем затонувших в Черном море танкеров с мазутом требуют в общей сложности почти 85 миллиардов рублей, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на заседании правительственной комиссии.
"Общая сумма предъявленных компаниям-загрязнителям требований составила 84 943 948 679 рублей. Сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера "Волгонефть-212" — ООО "Кама Шиппинг" — составила 49 460 085 849 рублей. В отношении ЗАО "Волгатранснефть", который является собственником танкера "Волгонефть-239", сумма вреда, причиненного Черному морю, составила 35 483 862 830 рублей", — приводит ее слова пресс-служба правительства.
Демонтаж севшего на мель танкер Волгонефть-239 в Краснодарской крае - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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По словам Радионовой, у компаний есть месяц на добровольное возмещение вреда. По истечении этого срока исковые заявления направят в суд.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".
По данным Минтранса, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, мазут также выносит на берег Крыма. В этих регионах ввели режим ЧС.
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ПроисшествияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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