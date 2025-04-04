Росприроднадзор оценил ущерб от ЧП с танкерами в Черном море
Владельцам затонувших танкеров предъявили требования на 84,943 млрд рублей
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. С владельцем затонувших в Черном море танкеров с мазутом требуют в общей сложности почти 85 миллиардов рублей, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на заседании правительственной комиссии.
"Общая сумма предъявленных компаниям-загрязнителям требований составила 84 943 948 679 рублей. Сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера "Волгонефть-212" — ООО "Кама Шиппинг" — составила 49 460 085 849 рублей. В отношении ЗАО "Волгатранснефть", который является собственником танкера "Волгонефть-239", сумма вреда, причиненного Черному морю, составила 35 483 862 830 рублей", — приводит ее слова пресс-служба правительства.
По словам Радионовой, у компаний есть месяц на добровольное возмещение вреда. По истечении этого срока исковые заявления направят в суд.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".
По данным Минтранса, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, мазут также выносит на берег Крыма. В этих регионах ввели режим ЧС.
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