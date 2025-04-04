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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 04.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Российская группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, пехотной, аэромобильной, егерской бригад, двух... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:04:00+03:00
2025-04-04T13:04:00+03:00
2025-04-04T13:29:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, пехотной, аэромобильной, егерской бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и отряда специального назначения "Омега", сообщили в Минобороны РФ."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3150 военнослужащих, семь танков, включая два танка Leopard производства ФРГ, 19 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера VAB производства Франции, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 39 автомобилей и 27 артиллерийских орудий, в том числе три западного производства", - добавили в МО РФ.
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вооруженные силы украины, россия, германия, франция, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Германия, Франция, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли свыше 3150 военных в зоне действий "Центра"