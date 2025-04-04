https://ria.ru/20250404/svo-2009306914.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 04.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Российская группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, пехотной, аэромобильной, егерской бригад, двух... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:04:00+03:00

2025-04-04T13:04:00+03:00

2025-04-04T13:29:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, пехотной, аэромобильной, егерской бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и отряда специального назначения "Омега", сообщили в Минобороны РФ."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3150 военнослужащих, семь танков, включая два танка Leopard производства ФРГ, 19 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера VAB производства Франции, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 39 автомобилей и 27 артиллерийских орудий, в том числе три западного производства", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, германия, франция, безопасность