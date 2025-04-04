https://ria.ru/20250404/svo-2009305337.html

ВС России освободили Успеновку в ДНР

ВС России освободили Успеновку в ДНР - РИА Новости, 04.04.2025

ВС России освободили Успеновку в ДНР

Российская группировка "Центр" освободила за прошедшую неделю Успеновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:00:00+03:00

2025-04-04T13:00:00+03:00

2025-04-04T13:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожье

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008335421_0:292:3075:2021_1920x0_80_0_0_436241733394ba02097bc00eec2ae9ef.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская группировка "Центр" освободила за прошедшую неделю Успеновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Запорожье и Успеновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства за период с 29 марта по 4 апреля.Кроме того, за это время они нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, пехотной, аэромобильной, егерской бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и отряда специального назначения "Омега"."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3150 военнослужащих, семь танков, включая два танка Leopard производства ФРГ, 19 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера VAB производства Франции, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 39 автомобилей и 27 артиллерийских орудий, в том числе три западного производства", - добавили в МО РФ.Об освобождении донецкого Запорожья МО РФ сообщало ранее.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожье

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожье, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность