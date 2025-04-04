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ВС России освободили Успеновку в ДНР - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:00 04.04.2025 (обновлено: 13:43 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/svo-2009305337.html
ВС России освободили Успеновку в ДНР
ВС России освободили Успеновку в ДНР - РИА Новости, 04.04.2025
ВС России освободили Успеновку в ДНР
Российская группировка "Центр" освободила за прошедшую неделю Успеновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:00:00+03:00
2025-04-04T13:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожье
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская группировка "Центр" освободила за прошедшую неделю Успеновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Запорожье и Успеновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства за период с 29 марта по 4 апреля.Кроме того, за это время они нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, пехотной, аэромобильной, егерской бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и отряда специального назначения "Омега"."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3150 военнослужащих, семь танков, включая два танка Leopard производства ФРГ, 19 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера VAB производства Франции, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 39 автомобилей и 27 артиллерийских орудий, в том числе три западного производства", - добавили в МО РФ.Об освобождении донецкого Запорожья МО РФ сообщало ранее.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, запорожье, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России освободили Успеновку в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Успеновку в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская группировка "Центр" освободила за прошедшую неделю Успеновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Запорожье и Успеновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства за период с 29 марта по 4 апреля.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Успеновка в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Успеновка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Успеновка в ДНР
Кроме того, за это время они нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, пехотной, аэромобильной, егерской бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и отряда специального назначения "Омега".
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3150 военнослужащих, семь танков, включая два танка Leopard производства ФРГ, 19 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера VAB производства Франции, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 39 автомобилей и 27 артиллерийских орудий, в том числе три западного производства", - добавили в МО РФ.
Об освобождении донецкого Запорожья МО РФ сообщало ранее.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожьеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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