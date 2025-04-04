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ВС России освободили Розовку в ДНР - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:59 04.04.2025 (обновлено: 13:43 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/svo-2009304759.html
ВС России освободили Розовку в ДНР
ВС России освободили Розовку в ДНР - РИА Новости, 04.04.2025
ВС России освободили Розовку в ДНР
Российские войска взяли под контроль в течение недели населенные пункты Пантелеймоновка и Розовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:59:00+03:00
2025-04-04T13:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль в течение недели населенные пункты Пантелеймоновка и Розовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Пантелеймоновка и Розовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России освободили Розовку в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Розовку в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий штурмового подразделения в зоне СВО
Военнослужащий штурмового подразделения в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий штурмового подразделения в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль в течение недели населенные пункты Пантелеймоновка и Розовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Пантелеймоновка и Розовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
© ИнфографикаПодразделения "Южной" группировки войск освободили село Розовка в ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили село Розовка в ДНР
© Инфографика
Подразделения "Южной" группировки войск освободили село Розовка в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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