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ВС России освободили Розовку в ДНР

ВС России освободили Розовку в ДНР - РИА Новости, 04.04.2025

ВС России освободили Розовку в ДНР

Российские войска взяли под контроль в течение недели населенные пункты Пантелеймоновка и Розовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:59:00+03:00

2025-04-04T12:59:00+03:00

2025-04-04T13:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль в течение недели населенные пункты Пантелеймоновка и Розовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Пантелеймоновка и Розовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

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россия, донецкая народная республика, безопасность