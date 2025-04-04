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ВС России освободили Розовку в ДНР
ВС России освободили Розовку в ДНР - РИА Новости, 04.04.2025
ВС России освободили Розовку в ДНР
Российские войска взяли под контроль в течение недели населенные пункты Пантелеймоновка и Розовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:59:00+03:00
2025-04-04T12:59:00+03:00
2025-04-04T13:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль в течение недели населенные пункты Пантелеймоновка и Розовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Пантелеймоновка и Розовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России освободили Розовку в ДНР
Минобороны: ВС России освободили Розовку в ДНР