https://ria.ru/20250404/surki-2009286252.html

В Московском зоопарке проснулись степные сурки

В Московском зоопарке проснулись степные сурки - РИА Новости, 04.04.2025

В Московском зоопарке проснулись степные сурки

Степные сурки проснулись в Московском зоопарке после зимней спячки, сообщает столичный зоосад в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T11:25:00+03:00

2025-04-04T11:25:00+03:00

2025-04-04T11:25:00+03:00

хорошие новости

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Степные сурки проснулись в Московском зоопарке после зимней спячки, сообщает столичный зоосад в Telegram-канале. "В Московском зоопарке проснулись степные сурки. Степные сурки, они же байбаки, уходят в спячку осенью и до наступления весны не показываются из норы. В прошлом году из-за теплой осени они уснули позже обычного – в середине октября, и вышли из сурчины в середине марта", - говорится в сообщении. Байбакам необходимо к началу осени наесть достаточно запасов жира, ведь в период спячки они теряют около трети от своего веса. Так, к началу осени сурки весили примерно по пять килограммов каждый, а к весне похудели до трех килограммов. "Зоологи стараются не вмешиваться в естественные процессы сурков, но внимательно наблюдают за ними. Кроме того, в вольер кладут сено, которым животные самостоятельно утепляют нору. Также байбаки вычищают сурчину от мусора и проверяют подземные ходы. А уходя в спячку, закрывают вход в укрытие. Во время спячки температура тела животных опускается с 36-38 градусов до 4-8 градусов. Зимой сурки почти не двигаются, обменные процессы в их организме замедляются. Чтобы работа органов поддерживалась на должном уровне, в ход идут накопленные за лето жировые запасы", - добавляется в сообщении. Как уточнили в зоосаде, степные сурки живут на Старой территории зоопарка напротив Малого пруда, они делят вольер с венценосными журавлями. Их вольер с естественным грунтом, но сотрудникам пришлось делать под ним цементную основу, поскольку байбаки начали так активно рыть, что чуть не ушли "гулять по зоопарку". "Когда зоологи увидели, что байбаки проснулись и начали выходить из укрытия, им предложили легкую пищу. Это свежие овощи и листья салата, которые помогают запустить пищеварение. Постепенно в рацион животных добавятся специализированный комбикорм, разнотравье, веточный корм. Затем ближе к лету сурки будут получать более калорийные корма – орехи, зерносмесь и в небольшом количестве фрукты", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250318/medvezhata-2005639635.html

https://ria.ru/20250314/ezh-2005010304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

светлана акулова, московский зоопарк