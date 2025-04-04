https://ria.ru/20250404/surki-2009286252.html
В Московском зоопарке проснулись степные сурки
В Московском зоопарке проснулись степные сурки - РИА Новости, 04.04.2025
В Московском зоопарке проснулись степные сурки
Степные сурки проснулись в Московском зоопарке после зимней спячки, сообщает столичный зоосад в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T11:25:00+03:00
2025-04-04T11:25:00+03:00
2025-04-04T11:25:00+03:00
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009285870_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_43f37306db8c1ac996fdedf5423a1408.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Степные сурки проснулись в Московском зоопарке после зимней спячки, сообщает столичный зоосад в Telegram-канале. "В Московском зоопарке проснулись степные сурки. Степные сурки, они же байбаки, уходят в спячку осенью и до наступления весны не показываются из норы. В прошлом году из-за теплой осени они уснули позже обычного – в середине октября, и вышли из сурчины в середине марта", - говорится в сообщении. Байбакам необходимо к началу осени наесть достаточно запасов жира, ведь в период спячки они теряют около трети от своего веса. Так, к началу осени сурки весили примерно по пять килограммов каждый, а к весне похудели до трех килограммов. "Зоологи стараются не вмешиваться в естественные процессы сурков, но внимательно наблюдают за ними. Кроме того, в вольер кладут сено, которым животные самостоятельно утепляют нору. Также байбаки вычищают сурчину от мусора и проверяют подземные ходы. А уходя в спячку, закрывают вход в укрытие. Во время спячки температура тела животных опускается с 36-38 градусов до 4-8 градусов. Зимой сурки почти не двигаются, обменные процессы в их организме замедляются. Чтобы работа органов поддерживалась на должном уровне, в ход идут накопленные за лето жировые запасы", - добавляется в сообщении. Как уточнили в зоосаде, степные сурки живут на Старой территории зоопарка напротив Малого пруда, они делят вольер с венценосными журавлями. Их вольер с естественным грунтом, но сотрудникам пришлось делать под ним цементную основу, поскольку байбаки начали так активно рыть, что чуть не ушли "гулять по зоопарку". "Когда зоологи увидели, что байбаки проснулись и начали выходить из укрытия, им предложили легкую пищу. Это свежие овощи и листья салата, которые помогают запустить пищеварение. Постепенно в рацион животных добавятся специализированный комбикорм, разнотравье, веточный корм. Затем ближе к лету сурки будут получать более калорийные корма – орехи, зерносмесь и в небольшом количестве фрукты", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250318/medvezhata-2005639635.html
https://ria.ru/20250314/ezh-2005010304.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009285870_124:0:1025:676_1920x0_80_0_0_60532b29846f5c734a08e3a80a3a0c07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке проснулись степные сурки
В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись степные сурки
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Степные сурки проснулись в Московском зоопарке после зимней спячки, сообщает столичный зоосад в Telegram-канале
.
"В Московском зоопарке проснулись степные сурки. Степные сурки, они же байбаки, уходят в спячку осенью и до наступления весны не показываются из норы. В прошлом году из-за теплой осени они уснули позже обычного – в середине октября, и вышли из сурчины в середине марта", - говорится в сообщении.
Байбакам необходимо к началу осени наесть достаточно запасов жира, ведь в период спячки они теряют около трети от своего веса. Так, к началу осени сурки весили примерно по пять килограммов каждый, а к весне похудели до трех килограммов.
«
"Зоологи стараются не вмешиваться в естественные процессы сурков, но внимательно наблюдают за ними. Кроме того, в вольер кладут сено, которым животные самостоятельно утепляют нору. Также байбаки вычищают сурчину от мусора и проверяют подземные ходы. А уходя в спячку, закрывают вход в укрытие. Во время спячки температура тела животных опускается с 36-38 градусов до 4-8 градусов. Зимой сурки почти не двигаются, обменные процессы в их организме замедляются. Чтобы работа органов поддерживалась на должном уровне, в ход идут накопленные за лето жировые запасы", - добавляется в сообщении.
Как уточнили в зоосаде, степные сурки живут на Старой территории зоопарка напротив Малого пруда, они делят вольер с венценосными журавлями. Их вольер с естественным грунтом, но сотрудникам пришлось делать под ним цементную основу, поскольку байбаки начали так активно рыть, что чуть не ушли "гулять по зоопарку".
"Когда зоологи увидели, что байбаки проснулись и начали выходить из укрытия, им предложили легкую пищу. Это свежие овощи и листья салата, которые помогают запустить пищеварение. Постепенно в рацион животных добавятся специализированный комбикорм, разнотравье, веточный корм. Затем ближе к лету сурки будут получать более калорийные корма – орехи, зерносмесь и в небольшом количестве фрукты", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.