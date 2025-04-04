https://ria.ru/20250404/sud-2009408333.html
Суд отпустил автоблогера Гаджиева под домашний арест
Суд отпустил автоблогера Гаджиева под домашний арест - РИА Новости, 04.04.2025
Суд отпустил автоблогера Гаджиева под домашний арест
Мособлсуд отпустил из СИЗО под домашний арест автоблогера Магомедгаджи Гаджиева, наехавшего на двоих человек во время дрифта в Одинцово, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:00:00+03:00
2025-04-04T18:00:00+03:00
2025-04-04T18:07:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Мособлсуд отпустил из СИЗО под домашний арест автоблогера Магомедгаджи Гаджиева, наехавшего на двоих человек во время дрифта в Одинцово, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Апелляционным постановлением Московского областного суда от 2 апреля отменено постановление судьи Одинцовского городского суда Московской области от 13 марта, которым в отношении обвиняемого Гаджиева продлен срок содержания под стражей на месяц. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок по 15 апреля включительно", – сказала собеседница агентства. Гаджиев был арестован в конце ноября. Подмосковный главк МВД сообщал, что 26-летний автоблогер, который ночью 16 ноября во время дрифта на BMW въехал в зрителей на обочине на федеральной трассе в Одинцово, пришёл с повинной в отдел полиции. По данным подмосковной прокуратуры, пострадавшие были госпитализированы, причем одной из пострадавших причинен тяжкий вред здоровью, фигурант скрылся с места происшествия, а ранее "неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение грубых нарушений в области дорожного движения".
https://ria.ru/20241126/zaderzhanie-1985848573.html
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РИА Новости
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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), московский областной суд, bmw ag, bmw 1
Происшествия, Одинцово, Московская область (Подмосковье), Московский областной суд, BMW AG, BMW 1
Суд отпустил автоблогера Гаджиева под домашний арест
Суд отпустил из СИЗО автоблогера Гаджиева, во время дрифта наехавшего на людей