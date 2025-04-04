https://ria.ru/20250404/sud-2009408333.html

Суд отпустил автоблогера Гаджиева под домашний арест

Суд отпустил автоблогера Гаджиева под домашний арест - РИА Новости, 04.04.2025

Суд отпустил автоблогера Гаджиева под домашний арест

Мособлсуд отпустил из СИЗО под домашний арест автоблогера Магомедгаджи Гаджиева, наехавшего на двоих человек во время дрифта в Одинцово, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T18:00:00+03:00

2025-04-04T18:00:00+03:00

2025-04-04T18:07:00+03:00

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

московский областной суд

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bmw 1

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Мособлсуд отпустил из СИЗО под домашний арест автоблогера Магомедгаджи Гаджиева, наехавшего на двоих человек во время дрифта в Одинцово, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Апелляционным постановлением Московского областного суда от 2 апреля отменено постановление судьи Одинцовского городского суда Московской области от 13 марта, которым в отношении обвиняемого Гаджиева продлен срок содержания под стражей на месяц. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок по 15 апреля включительно", – сказала собеседница агентства. Гаджиев был арестован в конце ноября. Подмосковный главк МВД сообщал, что 26-летний автоблогер, который ночью 16 ноября во время дрифта на BMW въехал в зрителей на обочине на федеральной трассе в Одинцово, пришёл с повинной в отдел полиции. По данным подмосковной прокуратуры, пострадавшие были госпитализированы, причем одной из пострадавших причинен тяжкий вред здоровью, фигурант скрылся с места происшествия, а ранее "неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение грубых нарушений в области дорожного движения".

https://ria.ru/20241126/zaderzhanie-1985848573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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