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Суд на Украине изменил меру пресечения полковнику ВСУ Лапину - РИА Новости, 04.04.2025
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17:21 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/sud-2009391150.html
Суд на Украине изменил меру пресечения полковнику ВСУ Лапину
Суд на Украине изменил меру пресечения полковнику ВСУ Лапину - РИА Новости, 04.04.2025
Суд на Украине изменил меру пресечения полковнику ВСУ Лапину
Суд на Украине изменил меру пресечения обвиняемому в потере Киевом части Харьковской области полковнику ВСУ Илье Лапину с содержания под стражей на... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:21:00+03:00
2025-04-04T17:21:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Суд на Украине изменил меру пресечения обвиняемому в потере Киевом части Харьковской области полковнику ВСУ Илье Лапину с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, сообщил в пятницу украинский телеканал "Общественное". Телеканал 26 марта сообщал, что суд оставил без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей Лапину, тот в ответ объявил бессрочную голодовку. "Суд изменил меру пресечения полковнику Илье Лапину, которого подозревают в ненадлежащей обороне в Харьковской области. Вместо содержания под стражей он будет находиться под круглосуточным домашним арестом с возможностью покидать домовладение для лечения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В январе госбюро расследований Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере Украиной территорий в Харьковской области. Украинское издание "Цензор.нет" сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. Затем был взят под стражу бывший командир оперативно-тактического управления "Харьков", бригадный генерал Юрий Галушкин и генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко.
https://ria.ru/20250319/ukraina-2006081338.html
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в мире, украина, харьковская область, киев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы Украины
Суд на Украине изменил меру пресечения полковнику ВСУ Лапину

Суд на Украине изменил меру пресечения обвиняемому в потере Харьковской области

© Фото : соцсетиПолковник ВСУ Илья Лапин в Печерском районном суде Киева, Украина
Полковник ВСУ Илья Лапин в Печерском районном суде Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : соцсети
Полковник ВСУ Илья Лапин в Печерском районном суде Киева, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Суд на Украине изменил меру пресечения обвиняемому в потере Киевом части Харьковской области полковнику ВСУ Илье Лапину с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, сообщил в пятницу украинский телеканал "Общественное".
Телеканал 26 марта сообщал, что суд оставил без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей Лапину, тот в ответ объявил бессрочную голодовку.
Юрий Галушкин, проходящий по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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19 марта, 23:02
«
"Суд изменил меру пресечения полковнику Илье Лапину, которого подозревают в ненадлежащей обороне в Харьковской области. Вместо содержания под стражей он будет находиться под круглосуточным домашним арестом с возможностью покидать домовладение для лечения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В январе госбюро расследований Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере Украиной территорий в Харьковской области. Украинское издание "Цензор.нет" сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. Затем был взят под стражу бывший командир оперативно-тактического управления "Харьков", бригадный генерал Юрий Галушкин и генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко.
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
"Нет ресурсов". Суд на Украине вынес неожиданное решение
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В миреУкраинаХарьковская областьКиевВооруженные силы Украины
 
 
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