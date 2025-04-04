https://ria.ru/20250404/sud-2009391150.html

Суд на Украине изменил меру пресечения полковнику ВСУ Лапину

Суд на Украине изменил меру пресечения полковнику ВСУ Лапину - РИА Новости, 04.04.2025

Суд на Украине изменил меру пресечения полковнику ВСУ Лапину

Суд на Украине изменил меру пресечения обвиняемому в потере Киевом части Харьковской области полковнику ВСУ Илье Лапину с содержания под стражей на... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:21:00+03:00

2025-04-04T17:21:00+03:00

2025-04-04T17:21:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Суд на Украине изменил меру пресечения обвиняемому в потере Киевом части Харьковской области полковнику ВСУ Илье Лапину с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, сообщил в пятницу украинский телеканал "Общественное". Телеканал 26 марта сообщал, что суд оставил без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей Лапину, тот в ответ объявил бессрочную голодовку. "Суд изменил меру пресечения полковнику Илье Лапину, которого подозревают в ненадлежащей обороне в Харьковской области. Вместо содержания под стражей он будет находиться под круглосуточным домашним арестом с возможностью покидать домовладение для лечения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В январе госбюро расследований Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере Украиной территорий в Харьковской области. Украинское издание "Цензор.нет" сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. Затем был взят под стражу бывший командир оперативно-тактического управления "Харьков", бригадный генерал Юрий Галушкин и генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко.

https://ria.ru/20250319/ukraina-2006081338.html

https://ria.ru/20250328/sud-2008032560.html

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