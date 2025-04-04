https://ria.ru/20250404/sud-2009239543.html

Россияне смогут судиться с иностранными банками в отечественных судах

Россияне смогут судиться с иностранными банками в отечественных судах - РИА Новости, 04.04.2025

Россияне смогут судиться с иностранными банками в отечественных судах

Верховный суд РФ разрешил россиянам обращаться в российские суды для защиты прав потребителей в спорах с иностранными банками, сказано в определении судебной... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T03:35:00+03:00

2025-04-04T03:35:00+03:00

2025-04-04T03:35:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил россиянам обращаться в российские суды для защиты прав потребителей в спорах с иностранными банками, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам. Прецедентом стал спор москвича с ОАО КБ "Кыргызстан". В 2022 году истец открыл в нем три счета в различной валюте. Однако средства были списаны банком в одностороннем порядке. Он обратился с претензией в представительство ответчика на территории Российской Федерации, но ответа не получил. Тогда он подал иск в суд, но тот не стал его рассматривать. Суд указал, что иск предъявлен к иностранному юридическому лицу, представительство ответчика, которое находится в Москве, самостоятельным юридическим лицом не является. Помимо этого, договором между банком и клиентом было установлено, что отношения между ними регулируются законодательством Киргизской Республики. Оспаривая это решение, москвич прошел суды трех инстанций и дошел до Верховного суда РФ. Тот указал, что российские суды могут рассматривают дела с участием иностранных лиц, если у них есть представительство в России, имущество или они распространяют рекламу, направленную на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации. Например, если есть сайт на русском языке, цены указаны в рублях, покупаются услуги на повышение цитируемости среди российских пользователей. Конкретно в этом случае банк, указал суд, имеет аккредитованное представительство в РФ и сайт на русском языке, на котором размещены телефоны с российскими кодами, указан адрес представительства, размещено заявление/анкета на открытие карточных счетов для граждан России. Стороны действительно могут заключить соглашение о выборе применимого права, отмечается в определении. "Однако заключение такого соглашения не является препятствием для применения судом средств защиты прав потребителя, предоставляемых императивными нормами права страны места жительства потребителя, при соблюдении одного из следующих условий: либо профессиональная сторона осуществляет свою деятельность в стране места жительства потребителя, и договор связан с такой деятельностью профессиональной стороны; либо профессиональная сторона любыми способами направляет свою деятельность на территорию страны места жительства потребителя или территорию нескольких стран, включая территорию страны места жительства потребителя, и договор связан с такой деятельностью профессиональной стороны", - решил суд. В итоге Верховный суд РФ направил дело в Замоскворецкий суд столицы, обязав рассмотреть его по существу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, общество