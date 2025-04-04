Рейтинг@Mail.ru
Россияне смогут судиться с иностранными банками в отечественных судах - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/sud-2009239543.html
Россияне смогут судиться с иностранными банками в отечественных судах
Россияне смогут судиться с иностранными банками в отечественных судах - РИА Новости, 04.04.2025
Россияне смогут судиться с иностранными банками в отечественных судах
Верховный суд РФ разрешил россиянам обращаться в российские суды для защиты прав потребителей в спорах с иностранными банками, сказано в определении судебной... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T03:35:00+03:00
2025-04-04T03:35:00+03:00
россия
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил россиянам обращаться в российские суды для защиты прав потребителей в спорах с иностранными банками, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам. Прецедентом стал спор москвича с ОАО КБ "Кыргызстан". В 2022 году истец открыл в нем три счета в различной валюте. Однако средства были списаны банком в одностороннем порядке. Он обратился с претензией в представительство ответчика на территории Российской Федерации, но ответа не получил. Тогда он подал иск в суд, но тот не стал его рассматривать. Суд указал, что иск предъявлен к иностранному юридическому лицу, представительство ответчика, которое находится в Москве, самостоятельным юридическим лицом не является. Помимо этого, договором между банком и клиентом было установлено, что отношения между ними регулируются законодательством Киргизской Республики. Оспаривая это решение, москвич прошел суды трех инстанций и дошел до Верховного суда РФ. Тот указал, что российские суды могут рассматривают дела с участием иностранных лиц, если у них есть представительство в России, имущество или они распространяют рекламу, направленную на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации. Например, если есть сайт на русском языке, цены указаны в рублях, покупаются услуги на повышение цитируемости среди российских пользователей. Конкретно в этом случае банк, указал суд, имеет аккредитованное представительство в РФ и сайт на русском языке, на котором размещены телефоны с российскими кодами, указан адрес представительства, размещено заявление/анкета на открытие карточных счетов для граждан России. Стороны действительно могут заключить соглашение о выборе применимого права, отмечается в определении. "Однако заключение такого соглашения не является препятствием для применения судом средств защиты прав потребителя, предоставляемых императивными нормами права страны места жительства потребителя, при соблюдении одного из следующих условий: либо профессиональная сторона осуществляет свою деятельность в стране места жительства потребителя, и договор связан с такой деятельностью профессиональной стороны; либо профессиональная сторона любыми способами направляет свою деятельность на территорию страны места жительства потребителя или территорию нескольких стран, включая территорию страны места жительства потребителя, и договор связан с такой деятельностью профессиональной стороны", - решил суд. В итоге Верховный суд РФ направил дело в Замоскворецкий суд столицы, обязав рассмотреть его по существу.
https://ria.ru/20250402/imuschestvo-2008792677.html
https://ria.ru/20250220/kriptovalyuta-2000595536.html
https://ria.ru/20240130/abramovich-1924468991.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, общество
Россия, Москва, Общество
Россияне смогут судиться с иностранными банками в отечественных судах

Верховный суд разрешил судиться с иностранными банками в российских судах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил россиянам обращаться в российские суды для защиты прав потребителей в спорах с иностранными банками, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам.
Прецедентом стал спор москвича с ОАО КБ "Кыргызстан". В 2022 году истец открыл в нем три счета в различной валюте. Однако средства были списаны банком в одностороннем порядке. Он обратился с претензией в представительство ответчика на территории Российской Федерации, но ответа не получил. Тогда он подал иск в суд, но тот не стал его рассматривать. Суд указал, что иск предъявлен к иностранному юридическому лицу, представительство ответчика, которое находится в Москве, самостоятельным юридическим лицом не является. Помимо этого, договором между банком и клиентом было установлено, что отношения между ними регулируются законодательством Киргизской Республики.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Верховный суд разъяснил, какое имущество считается совместно нажитым
2 апреля, 03:50
Оспаривая это решение, москвич прошел суды трех инстанций и дошел до Верховного суда РФ.
Тот указал, что российские суды могут рассматривают дела с участием иностранных лиц, если у них есть представительство в России, имущество или они распространяют рекламу, направленную на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации. Например, если есть сайт на русском языке, цены указаны в рублях, покупаются услуги на повышение цитируемости среди российских пользователей.
Конкретно в этом случае банк, указал суд, имеет аккредитованное представительство в РФ и сайт на русском языке, на котором размещены телефоны с российскими кодами, указан адрес представительства, размещено заявление/анкета на открытие карточных счетов для граждан России.
Стороны действительно могут заключить соглашение о выборе применимого права, отмечается в определении.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Верховный суд сообщил о росте числа преступлений с криптовалютой в России
20 февраля, 16:34
"Однако заключение такого соглашения не является препятствием для применения судом средств защиты прав потребителя, предоставляемых императивными нормами права страны места жительства потребителя, при соблюдении одного из следующих условий: либо профессиональная сторона осуществляет свою деятельность в стране места жительства потребителя, и договор связан с такой деятельностью профессиональной стороны; либо профессиональная сторона любыми способами направляет свою деятельность на территорию страны места жительства потребителя или территорию нескольких стран, включая территорию страны места жительства потребителя, и договор связан с такой деятельностью профессиональной стороны", - решил суд.
В итоге Верховный суд РФ направил дело в Замоскворецкий суд столицы, обязав рассмотреть его по существу.
Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Абрамович выиграл суд против израильского банка, сообщили СМИ
30 января 2024, 22:45
 
РоссияМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала