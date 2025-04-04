https://ria.ru/20250404/starovojt-2009309941.html

Старовойт назвал причины крушения танкеров в Керченском проливе

Старовойт назвал причины крушения танкеров в Керченском проливе - РИА Новости, 04.04.2025

Старовойт назвал причины крушения танкеров в Керченском проливе

Главными причинами крушения двух танкеров в Керченском проливе стали невыполнение капитанами и судовладельцами ограничений по сезону хождения и... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:15:00+03:00

2025-04-04T13:15:00+03:00

2025-04-04T14:27:00+03:00

россия

керченский пролив

азовское море

роман старовойт

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Главными причинами крушения двух танкеров в Керченском проливе стали невыполнение капитанами и судовладельцами ограничений по сезону хождения и недоукомплектованность экипажей, заявил министр транспорта Роман Старовойт на заседании правительственной комиссии."Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии, — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России", — сказал он.По словам министра, расследование крушения завершилось, материалы передадут в Следственный комитет.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого были 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".По данным Минтранса, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, мазут также выносит на берег Крыма. В этих регионах ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20250308/tanker-2003835700.html

https://ria.ru/20250319/vybrosy-2005933454.html

россия

керченский пролив

азовское море

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россия, керченский пролив, азовское море, роман старовойт, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия