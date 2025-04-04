Старовойт назвал причины крушения танкеров в Керченском проливе
Старовойт назвал нехватку кадров одной из причин крушения танкеров в Черном море
© Министерство природных ресурсов и экологии РФМесто крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Главными причинами крушения двух танкеров в Керченском проливе стали невыполнение капитанами и судовладельцами ограничений по сезону хождения и недоукомплектованность экипажей, заявил министр транспорта Роман Старовойт на заседании правительственной комиссии.
"Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии, — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России", — сказал он.
По словам министра, расследование крушения завершилось, материалы передадут в Следственный комитет.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого были 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".
По данным Минтранса, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, мазут также выносит на берег Крыма. В этих регионах ввели режим ЧС.