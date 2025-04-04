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Старовойт назвал причины крушения танкеров в Керченском проливе - РИА Новости, 04.04.2025
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13:15 04.04.2025 (обновлено: 14:27 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/starovojt-2009309941.html
Старовойт назвал причины крушения танкеров в Керченском проливе
Старовойт назвал причины крушения танкеров в Керченском проливе - РИА Новости, 04.04.2025
Старовойт назвал причины крушения танкеров в Керченском проливе
Главными причинами крушения двух танкеров в Керченском проливе стали невыполнение капитанами и судовладельцами ограничений по сезону хождения и... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:15:00+03:00
2025-04-04T14:27:00+03:00
россия
керченский пролив
азовское море
роман старовойт
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Главными причинами крушения двух танкеров в Керченском проливе стали невыполнение капитанами и судовладельцами ограничений по сезону хождения и недоукомплектованность экипажей, заявил министр транспорта Роман Старовойт на заседании правительственной комиссии."Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии, — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России", — сказал он.По словам министра, расследование крушения завершилось, материалы передадут в Следственный комитет.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого были 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".По данным Минтранса, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, мазут также выносит на берег Крыма. В этих регионах ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20250308/tanker-2003835700.html
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россия, керченский пролив, азовское море, роман старовойт, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Россия, Керченский пролив, Азовское море, Роман Старовойт, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
Старовойт назвал причины крушения танкеров в Керченском проливе

Старовойт назвал нехватку кадров одной из причин крушения танкеров в Черном море

© Министерство природных ресурсов и экологии РФМесто крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Главными причинами крушения двух танкеров в Керченском проливе стали невыполнение капитанами и судовладельцами ограничений по сезону хождения и недоукомплектованность экипажей, заявил министр транспорта Роман Старовойт на заседании правительственной комиссии.
"Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии, — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России", — сказал он.
Последние части кормы танкера Волгонефти-239 вытащили из воды - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Последние части кормы танкера "Волгонефти-239" вытащили из воды
8 марта, 17:59
По словам министра, расследование крушения завершилось, материалы передадут в Следственный комитет.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого были 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".
По данным Минтранса, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, мазут также выносит на берег Крыма. В этих регионах ввели режим ЧС.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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РоссияКерченский проливАзовское мореРоман СтаровойтКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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