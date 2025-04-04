https://ria.ru/20250404/stalin-2009281051.html

Правнук Сталина не пойдет на парад Победы

Правнук Сталина не пойдет на парад Победы - РИА Новости, 04.04.2025

Правнук Сталина не пойдет на парад Победы

Правнук советского лидера Иосифа Сталина Яков Джугашвили сообщил РИА Новости, что он не пойдет на парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T11:10:00+03:00

2025-04-04T11:10:00+03:00

2025-04-04T11:10:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

иосиф сталин (джугашвили)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Правнук советского лидера Иосифа Сталина Яков Джугашвили сообщил РИА Новости, что он не пойдет на парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Никаких планов на 9 мая у меня нет… Никуда я не пойду", - сказал он, отвечая на вопрос, собирается ли посетить парад в честь 80-летия Победы. Джугашвили добавил, что и в акции "Бессмертный полк" принимать участие он не собирается.

https://ria.ru/20241223/ushakov-1990898824.html

москва

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

москва, иосиф сталин (джугашвили), 80-летие победы в великой отечественной войне