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Правнук Сталина не пойдет на парад Победы
Правнук Сталина не пойдет на парад Победы - РИА Новости, 04.04.2025
Правнук Сталина не пойдет на парад Победы
Правнук советского лидера Иосифа Сталина Яков Джугашвили сообщил РИА Новости, что он не пойдет на парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T11:10:00+03:00
2025-04-04T11:10:00+03:00
2025-04-04T11:10:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
иосиф сталин (джугашвили)
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944973523_0:16:811:472_1920x0_80_0_0_893b5ba80f6f7978b51e4d8aeead09c4.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Правнук советского лидера Иосифа Сталина Яков Джугашвили сообщил РИА Новости, что он не пойдет на парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Никаких планов на 9 мая у меня нет… Никуда я не пойду", - сказал он, отвечая на вопрос, собирается ли посетить парад в честь 80-летия Победы. Джугашвили добавил, что и в акции "Бессмертный полк" принимать участие он не собирается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, иосиф сталин (джугашвили), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Иосиф Сталин (Джугашвили), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Правнук Сталина не пойдет на парад Победы
Правнук Сталина Яков Джугашвили отказался идти на парад в честь 80-летия Победы