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Правнук Сталина не пойдет на парад Победы - РИА Новости, 04.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:10 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/stalin-2009281051.html
Правнук Сталина не пойдет на парад Победы
Правнук Сталина не пойдет на парад Победы - РИА Новости, 04.04.2025
Правнук Сталина не пойдет на парад Победы
Правнук советского лидера Иосифа Сталина Яков Джугашвили сообщил РИА Новости, что он не пойдет на парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T11:10:00+03:00
2025-04-04T11:10:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
иосиф сталин (джугашвили)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Правнук советского лидера Иосифа Сталина Яков Джугашвили сообщил РИА Новости, что он не пойдет на парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Никаких планов на 9 мая у меня нет… Никуда я не пойду", - сказал он, отвечая на вопрос, собирается ли посетить парад в честь 80-летия Победы. Джугашвили добавил, что и в акции "Бессмертный полк" принимать участие он не собирается.
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москва, иосиф сталин (джугашвили), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Иосиф Сталин (Джугашвили), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Правнук Сталина не пойдет на парад Победы

Правнук Сталина Яков Джугашвили отказался идти на парад в честь 80-летия Победы

© Фото : пресс-служба администрации города Нижнего НовгородаВоенный парад
Военный парад - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : пресс-служба администрации города Нижнего Новгорода
Военный парад . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Правнук советского лидера Иосифа Сталина Яков Джугашвили сообщил РИА Новости, что он не пойдет на парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Никаких планов на 9 мая у меня нет… Никуда я не пойду", - сказал он, отвечая на вопрос, собирается ли посетить парад в честь 80-летия Победы.
Джугашвили добавил, что и в акции "Бессмертный полк" принимать участие он не собирается.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваИосиф Сталин (Джугашвили)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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