https://ria.ru/20250404/ssha-2009444456.html

"Уже закончились". На Западе раскрыли, чего лишились США из-за Украины

"Уже закончились". На Западе раскрыли, чего лишились США из-за Украины - РИА Новости, 04.04.2025

"Уже закончились". На Западе раскрыли, чего лишились США из-за Украины

В США из-за боевых действий на Украине закончились запасы оружия, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. РИА Новости, 04.04.2025

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В США из-за боевых действий на Украине закончились запасы оружия, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."В США уже закончилась большая часть их запасов оружия после трех лет прокси-войны против России", — указал Дизен.Обозреватель также отметил, что Штаты из-за своих боевых операций в Йемене лишаются необходимых для своего противостояния с Китаем единиц высокоточного оружия.В марте агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщало, что США намерены возобновить поставки на Украину бомб дальнего действия, известных как наземные бомбы малого диаметра (GLSDB), после того как они были модернизированы.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250404/zelenskiy-2009431756.html

https://ria.ru/20250404/rossiya-2009383954.html

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в мире, украина, сша, россия, нато