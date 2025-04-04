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В США арестовали сталкера Скарлетт Йоханссон - РИА Новости, 04.04.2025
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21:10 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/ssha-2009441683.html
В США арестовали сталкера Скарлетт Йоханссон
В США арестовали сталкера Скарлетт Йоханссон - РИА Новости, 04.04.2025
В США арестовали сталкера Скарлетт Йоханссон
Мужчина, которого голливудская актриса Скарлетт Йоханссон обвиняла в навязчивом преследовании, был арестован в США после угроз взорвать студию телеканала NBC,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T21:10:00+03:00
2025-04-04T21:10:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мужчина, которого голливудская актриса Скарлетт Йоханссон обвиняла в навязчивом преследовании, был арестован в США после угроз взорвать студию телеканала NBC, где работает супруг звезды, сообщает газета New York Post со ссылкой на судебные документы и источники в правоохранительных органах. "Предполагаемый сталкер Скарлетт Йоханссон был арестован за угрозу взорвать студию Saturday Night Live, где работает муж актрисы Колин Джост", - пишет издание со ссылкой на источники. По данным New York Post, речь идет о 48-летнем Майкле Джозефе Брэнхеме: согласно заявлению правоохранителей, мужчина написал в мессенджере коммерческого онлайн-университета, который он посещает, сообщение следующего характера: "В следующий раз вы услышите обо мне, когда я буду в (эфире телеканала - ред.) CNN за то, что взорвал бомбу на Saturday Night Live". "В четверг вечером он предстал перед уголовным судом Манхэттена по обвинениям в особо тяжких преступлениях, включая ложное сообщение о происшествии и угрозу причинения массового вреда. Его поместили под залог в размере 100 тысяч долларов наличными или 300 тысяч долларов по залоговому обязательству... Макдоннелл (судья - ред.) также выдала охранные ордера для Йоханссон и Джоста", - пишет издание. В прошлом году актриса пыталась добиться получения запрета на приближение для защиты от Брэнхема, который утверждает, что является отцом одного из ее детей, непристойно отзывается об актрисе в соцсетях и несколько раз без спроса появлялся в ее доме в ноябре 2023 года. У мужчины также есть татуировка на груди с именем актрисы.
https://ria.ru/20240718/svift-1960569316.html
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в мире, сша, манхэттен, скарлетт йоханссон
В мире, США, Манхэттен, Скарлетт Йоханссон
В США арестовали сталкера Скарлетт Йоханссон

В США арестовали мужчину после угроз взорвать место работы мужа Йоханссон

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Скарлетт Йоханссон
Актриса Скарлетт Йоханссон - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Скарлетт Йоханссон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мужчина, которого голливудская актриса Скарлетт Йоханссон обвиняла в навязчивом преследовании, был арестован в США после угроз взорвать студию телеканала NBC, где работает супруг звезды, сообщает газета New York Post со ссылкой на судебные документы и источники в правоохранительных органах.
"Предполагаемый сталкер Скарлетт Йоханссон был арестован за угрозу взорвать студию Saturday Night Live, где работает муж актрисы Колин Джост", - пишет издание со ссылкой на источники.
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По данным New York Post, речь идет о 48-летнем Майкле Джозефе Брэнхеме: согласно заявлению правоохранителей, мужчина написал в мессенджере коммерческого онлайн-университета, который он посещает, сообщение следующего характера: "В следующий раз вы услышите обо мне, когда я буду в (эфире телеканала - ред.) CNN за то, что взорвал бомбу на Saturday Night Live".
"В четверг вечером он предстал перед уголовным судом Манхэттена по обвинениям в особо тяжких преступлениях, включая ложное сообщение о происшествии и угрозу причинения массового вреда. Его поместили под залог в размере 100 тысяч долларов наличными или 300 тысяч долларов по залоговому обязательству... Макдоннелл (судья - ред.) также выдала охранные ордера для Йоханссон и Джоста", - пишет издание.
В прошлом году актриса пыталась добиться получения запрета на приближение для защиты от Брэнхема, который утверждает, что является отцом одного из ее детей, непристойно отзывается об актрисе в соцсетях и несколько раз без спроса появлялся в ее доме в ноябре 2023 года. У мужчины также есть татуировка на груди с именем актрисы.
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