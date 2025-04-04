https://ria.ru/20250404/ssha-2009435832.html

США ждут команду из Киева для обсуждения сделки по ресурсам, заявил Бессент

США ждут команду из Киева для обсуждения сделки по ресурсам, заявил Бессент - РИА Новости, 04.04.2025

США ждут команду из Киева для обсуждения сделки по ресурсам, заявил Бессент

США ожидают приезд технической команды с Украины на следующей неделе для обсуждения условий ресурсной сделки, продолжая надеяться на подписание документа,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T20:19:00+03:00

2025-04-04T20:19:00+03:00

2025-04-04T20:26:00+03:00

в мире

сша

киев

скотт бессент

украина

такер карлсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004868291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a2dd762d91956663f0362996953bdd1.jpg

ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. США ожидают приезд технической команды с Украины на следующей неделе для обсуждения условий ресурсной сделки, продолжая надеяться на подписание документа, заявил глава американского минфина Скотт Бессент."Мы ожидаем украинскую техническую команду, начиная со следующей недели, и я надеюсь, что подпишем эту вещь", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, комментируя перспективы подписания соглашения по ресурсам.Бессент добавил, что Штаты рассматривают подписание соглашения с Киевом как ситуацию взаимной выгоды, которая также покажет России, что Вашингтон "стоит вместе с украинцами".

https://ria.ru/20250403/ukraina-2009045738.html

сша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, киев, скотт бессент, украина, такер карлсон