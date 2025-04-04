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США ждут команду из Киева для обсуждения сделки по ресурсам, заявил Бессент - РИА Новости, 04.04.2025
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20:19 04.04.2025 (обновлено: 20:26 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/ssha-2009435832.html
США ждут команду из Киева для обсуждения сделки по ресурсам, заявил Бессент
США ждут команду из Киева для обсуждения сделки по ресурсам, заявил Бессент - РИА Новости, 04.04.2025
США ждут команду из Киева для обсуждения сделки по ресурсам, заявил Бессент
США ожидают приезд технической команды с Украины на следующей неделе для обсуждения условий ресурсной сделки, продолжая надеяться на подписание документа,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T20:19:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. США ожидают приезд технической команды с Украины на следующей неделе для обсуждения условий ресурсной сделки, продолжая надеяться на подписание документа, заявил глава американского минфина Скотт Бессент."Мы ожидаем украинскую техническую команду, начиная со следующей недели, и я надеюсь, что подпишем эту вещь", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, комментируя перспективы подписания соглашения по ресурсам.Бессент добавил, что Штаты рассматривают подписание соглашения с Киевом как ситуацию взаимной выгоды, которая также покажет России, что Вашингтон "стоит вместе с украинцами".
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в мире, сша, киев, скотт бессент, украина, такер карлсон
В мире, США, Киев, Скотт Бессент, Украина, Такер Карлсон
США ждут команду из Киева для обсуждения сделки по ресурсам, заявил Бессент

Бессент: США ожидают техническую команду из Киева на следующей неделе

© AP Photo / Evan VucciМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. США ожидают приезд технической команды с Украины на следующей неделе для обсуждения условий ресурсной сделки, продолжая надеяться на подписание документа, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.
«
"Мы ожидаем украинскую техническую команду, начиная со следующей недели, и я надеюсь, что подпишем эту вещь", - сообщил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, комментируя перспективы подписания соглашения по ресурсам.
Бессент добавил, что Штаты рассматривают подписание соглашения с Киевом как ситуацию взаимной выгоды, которая также покажет России, что Вашингтон "стоит вместе с украинцами".
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В США все готово к заключению ресурсной сделки с Украиной, заявил Бессент
3 апреля, 10:34
 
В миреСШАКиевСкотт БессентУкраинаТакер Карлсон
 
 
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