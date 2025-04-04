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Генсек НАТО надеется на смещение военного фокуса США в сторону Азии - РИА Новости, 04.04.2025
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18:03 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/ssha-2009409108.html
Генсек НАТО надеется на смещение военного фокуса США в сторону Азии
Генсек НАТО надеется на смещение военного фокуса США в сторону Азии - РИА Новости, 04.04.2025
Генсек НАТО надеется на смещение военного фокуса США в сторону Азии
Генсек НАТО Марк Рютте надеется, что США сместят свой военный фокус в сторону Азии "без сюрпризов" для Европы, так он заявил в интервью агентству Франс Пресс. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:03:00+03:00
2025-04-04T18:03:00+03:00
в мире
европа
сша
азия
марк рютте
дональд трамп
пит хегсет
нато
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте надеется, что США сместят свой военный фокус в сторону Азии "без сюрпризов" для Европы, так он заявил в интервью агентству Франс Пресс.&quot;Они (США - ред.) будут больше фокусироваться на Азии, что в долгосрочной перспективе, вероятно, будет означать, что им придется изменить баланс (военных сил - ред.)... Я полагаю и ожидаю, что это будет сделано без сюрпризов&quot;, - заявил Рютте.При этом генсек НАТО подчеркнул, что "здесь и сейчас" в Европе остаются военные американские силы, в том числе и ядерные. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250404/nato-2009334318.html
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в мире, европа, сша, азия, марк рютте, дональд трамп, пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, Европа, США, Азия, Марк Рютте, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
Генсек НАТО надеется на смещение военного фокуса США в сторону Азии

Рютте: США сместят военный фокус в сторону Азии без сюрпризов для Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте надеется, что США сместят свой военный фокус в сторону Азии "без сюрпризов" для Европы, так он заявил в интервью агентству Франс Пресс.
«

"Они (США - ред.) будут больше фокусироваться на Азии, что в долгосрочной перспективе, вероятно, будет означать, что им придется изменить баланс (военных сил - ред.)... Я полагаю и ожидаю, что это будет сделано без сюрпризов", - заявил Рютте.

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При этом генсек НАТО подчеркнул, что "здесь и сейчас" в Европе остаются военные американские силы, в том числе и ядерные.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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В миреЕвропаСШААзияМарк РюттеДональд ТрампПит ХегсетНАТОМинистерство обороны США
 
 
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