https://ria.ru/20250404/ssha-2009409108.html
Генсек НАТО надеется на смещение военного фокуса США в сторону Азии
Генсек НАТО надеется на смещение военного фокуса США в сторону Азии - РИА Новости, 04.04.2025
Генсек НАТО надеется на смещение военного фокуса США в сторону Азии
Генсек НАТО Марк Рютте надеется, что США сместят свой военный фокус в сторону Азии "без сюрпризов" для Европы, так он заявил в интервью агентству Франс Пресс. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:03:00+03:00
2025-04-04T18:03:00+03:00
2025-04-04T18:03:00+03:00
в мире
европа
сша
азия
марк рютте
дональд трамп
пит хегсет
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883196921_75:0:2978:1633_1920x0_80_0_0_f3bee07d3e432103801e9e1bdeb4f6fc.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте надеется, что США сместят свой военный фокус в сторону Азии "без сюрпризов" для Европы, так он заявил в интервью агентству Франс Пресс."Они (США - ред.) будут больше фокусироваться на Азии, что в долгосрочной перспективе, вероятно, будет означать, что им придется изменить баланс (военных сил - ред.)... Я полагаю и ожидаю, что это будет сделано без сюрпризов", - заявил Рютте.При этом генсек НАТО подчеркнул, что "здесь и сейчас" в Европе остаются военные американские силы, в том числе и ядерные. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250404/nato-2009334318.html
https://ria.ru/20250403/rubio-2009087004.html
европа
сша
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883196921_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_267505bf5f1beb580c72e6997554f10a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, азия, марк рютте, дональд трамп, пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, Европа, США, Азия, Марк Рютте, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
Генсек НАТО надеется на смещение военного фокуса США в сторону Азии
Рютте: США сместят военный фокус в сторону Азии без сюрпризов для Европы