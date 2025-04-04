https://ria.ru/20250404/ssha-2009409108.html

Генсек НАТО надеется на смещение военного фокуса США в сторону Азии

Генсек НАТО надеется на смещение военного фокуса США в сторону Азии - РИА Новости, 04.04.2025

Генсек НАТО надеется на смещение военного фокуса США в сторону Азии

Генсек НАТО Марк Рютте надеется, что США сместят свой военный фокус в сторону Азии "без сюрпризов" для Европы, так он заявил в интервью агентству Франс Пресс. РИА Новости, 04.04.2025

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте надеется, что США сместят свой военный фокус в сторону Азии "без сюрпризов" для Европы, так он заявил в интервью агентству Франс Пресс."Они (США - ред.) будут больше фокусироваться на Азии, что в долгосрочной перспективе, вероятно, будет означать, что им придется изменить баланс (военных сил - ред.)... Я полагаю и ожидаю, что это будет сделано без сюрпризов", - заявил Рютте.При этом генсек НАТО подчеркнул, что "здесь и сейчас" в Европе остаются военные американские силы, в том числе и ядерные. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250404/nato-2009334318.html

https://ria.ru/20250403/rubio-2009087004.html

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