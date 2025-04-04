https://ria.ru/20250404/ssha-2009354184.html
США не позволят Гренландии стать зависимой от Китая, заявил Рубио
США не позволят Гренландии стать зависимой от Китая, заявил Рубио - РИА Новости, 04.04.2025
США не позволят Гренландии стать зависимой от Китая, заявил Рубио
США не позволят Гренландии стать зависимой от Китая, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:31:00+03:00
2025-04-04T15:31:00+03:00
2025-04-04T18:23:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. США не позволят Гренландии стать зависимой от Китая, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Мы не позволим Китаю прийти (в Гренландию - ред.) и, например, предложить ей кучу денег, (и чтобы Гренландия - ред.) стала зависимой от Китая", - заявил Рубио журналистам, трансляция выступления велась на телеканале C-Span. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250404/grenlandija-2009235737.html
https://ria.ru/20250402/grenlandiya-2008800184.html
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в мире, гренландия, сша, китай, марко рубио, дональд трамп, дания
В мире, Гренландия, США, Китай, Марко Рубио, Дональд Трамп, Дания
США не позволят Гренландии стать зависимой от Китая, заявил Рубио
Госсекретарь США Рубио: США не позволят Гренландии стать зависимой от Китая