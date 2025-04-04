https://ria.ru/20250404/ssha-2009354184.html

США не позволят Гренландии стать зависимой от Китая, заявил Рубио

США не позволят Гренландии стать зависимой от Китая, заявил Рубио - РИА Новости, 04.04.2025

США не позволят Гренландии стать зависимой от Китая, заявил Рубио

США не позволят Гренландии стать зависимой от Китая, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:31:00+03:00

2025-04-04T15:31:00+03:00

2025-04-04T18:23:00+03:00

в мире

гренландия

сша

китай

марко рубио

дональд трамп

дания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009413030_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de738750d797d1b5901ce85da0dc7245.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. США не позволят Гренландии стать зависимой от Китая, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Мы не позволим Китаю прийти (в Гренландию - ред.) и, например, предложить ей кучу денег, (и чтобы Гренландия - ред.) стала зависимой от Китая", - заявил Рубио журналистам, трансляция выступления велась на телеканале C-Span. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250404/grenlandija-2009235737.html

https://ria.ru/20250402/grenlandiya-2008800184.html

гренландия

сша

китай

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гренландия, сша, китай, марко рубио, дональд трамп, дания