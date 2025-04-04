https://ria.ru/20250404/ssha-2009273786.html
Товарооборот России и США достиг максимальных значений за год
Товарооборот России и США достиг максимальных значений за год - РИА Новости, 04.04.2025
Товарооборот России и США достиг максимальных значений за год
Торговля России и США в феврале резко выросла, достигнув максимальных с мая прошлого года 389 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:47:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Торговля России и США в феврале резко выросла, достигнув максимальных с мая прошлого года 389 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни. Президент США Дональд Трамп в ходе своей инаугурационной речи анонсировал реформу торговой системы страны. Тогда он впервые объявил о том, что США будут "облагать тарифами иностранные государства", чтобы обогащать своих граждан. Затем в феврале были введены новые пошлины против Китая, Канады и Мексики, а также объявлено о грядущих всеобщих пошлинах. В результате опасения новых пошлин могли подтолкнуть американских импортеров активнее покупать товары из других стран, в том числе из России. В феврале импорт Штатами российских товаров подскочил в 1,7 раза за месяц и почти на 20% за год, составив 339,6 миллиона долларов. Это стало максимумом с мая прошлого года. Главным образом выросли поставки российских запчастей для турбодвигателей (в 5,5 раза за февраль), титана (в 2,7 раза), удобрений (+25%) и платины (+8%). Одновременно немного увеличился и американский экспорт в Россию - до 49,8 миллиона долларов с 34,9 миллиона месяцем ранее и 36 миллионов годом ранее. Основной прирост произошел за счет экспорта вакцин: он увеличился в 1,8 раза и достиг 23,6 миллиона долларов, что стало максимумом с ноября 2023 года. В результате общий товарооборот России и США в феврале составил 389,4 миллиона долларов, увеличившись за месяц в 1,7 раза, а за год - на 20% и став максимальным с мая 2024 года.
https://ria.ru/20250404/printsip-2009248126.html
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россия, сша, дональд трамп, китай, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Китай, В мире
Товарооборот России и США достиг максимальных значений за год
РИА Новости: торговля России и США в феврале резко выросла до 389 млн долларов
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Торговля России и США в феврале резко выросла, достигнув максимальных с мая прошлого года 389 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни.
Президент США Дональд Трамп
в ходе своей инаугурационной речи анонсировал реформу торговой системы страны. Тогда он впервые объявил о том, что США будут "облагать тарифами иностранные государства", чтобы обогащать своих граждан. Затем в феврале были введены новые пошлины против Китая
, Канады
и Мексики
, а также объявлено о грядущих всеобщих пошлинах.
В результате опасения новых пошлин могли подтолкнуть американских импортеров активнее покупать товары из других стран, в том числе из России
. В феврале импорт Штатами российских товаров подскочил в 1,7 раза за месяц и почти на 20% за год, составив 339,6 миллиона долларов. Это стало максимумом с мая прошлого года.
Главным образом выросли поставки российских запчастей для турбодвигателей (в 5,5 раза за февраль), титана (в 2,7 раза), удобрений (+25%) и платины (+8%).
Одновременно немного увеличился и американский экспорт в Россию - до 49,8 миллиона долларов с 34,9 миллиона месяцем ранее и 36 миллионов годом ранее. Основной прирост произошел за счет экспорта вакцин: он увеличился в 1,8 раза и достиг 23,6 миллиона долларов, что стало максимумом с ноября 2023 года.
В результате общий товарооборот России и США в феврале составил 389,4 миллиона долларов, увеличившись за месяц в 1,7 раза, а за год - на 20% и став максимальным с мая 2024 года.