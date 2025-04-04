https://ria.ru/20250404/ssha-2009255934.html

Администрация Трампа выдвинула требования к руководству Гарварда, пишут СМИ

Администрация Трампа выдвинула требования к руководству Гарварда, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025

Администрация Трампа выдвинула требования к руководству Гарварда, пишут СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула ряд требований к руководству Гарвардского университета для сохранения федерального финансирования,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T08:31:00+03:00

2025-04-04T08:31:00+03:00

2025-04-04T08:53:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула ряд требований к руководству Гарвардского университета для сохранения федерального финансирования, которые включают пересмотр внутренней политики в отношении борьбы с антисемитизмом и устранение программ по разнообразию инклюзивности, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Во вторник президент Гарварда Элан Гэрбер заявил, что знает о действиях правительства США, пересматривающего финансирование вуза на 9 миллиардов долларов, что грозит урезанием программ в вузе, больницах и других учреждениях. "Администрация Трампа... выдвинула требования, которые Гарвард должен выполнить, чтобы избежать потери миллиардов государственных долларов", - пишет издание. В частности, по данным газеты, правительство просит Гарвард ввести всеобъемлющий запрет на ношение масок, а также внести изменения в управление, руководство, приемную комиссию и закрыть программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Как пишет издание, кабмин также стремится проникнуть в учебные классы, требуя изменений, чтобы "устранить предвзятость, улучшить многообразие точек зрения и положить конец идеологическому захвату, который подпитывает антисемитские преследования". Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В январе 2025 года стороны конфликта при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В марте Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников.

https://ria.ru/20250401/garvard-2008544080.html

https://ria.ru/20240920/tramp-1973822198.html

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в мире, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, хамас, гарвардский университет