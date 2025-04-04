https://ria.ru/20250404/ssha-2009249758.html

В США обсуждают повышение налоговой ставки для долларовых миллионеров

В США обсуждают повышение налоговой ставки для долларовых миллионеров - РИА Новости, 04.04.2025

В США обсуждают повышение налоговой ставки для долларовых миллионеров

Республиканцы в правительстве США обсуждают повышение максимальной налоговой ставки для долларовых миллионеров до 40%, передает агентство Блумберг со ссылкой на РИА Новости, 04.04.2025

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Республиканцы в правительстве США обсуждают повышение максимальной налоговой ставки для долларовых миллионеров до 40%, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Республиканцы рассматривают возможность создания новой шкалы для тех, кто зарабатывает миллион долларов или более... В ходе обсуждений был установлен новый максимальный показатель, который составит от 39% до 40%", - пишет агентство. Отмечается, что республиканцы сталкиваются с трудным выбором при распределении бремени своего многотриллионного налогового пакета. Увеличив налоги для американцев с высокими доходами, они получат больше средств, чтобы компенсировать расходы на некоторые из предвыборных предложений президента Дональда Трампа. Официальные лица в администрации Трампа разрабатывают налоговый пакет в надежде принять его в ближайшие месяцы. При этом источники подчеркнули, что налоговые планы изменчивы и еще могут быть изменены. Блумберг сообщает, что также рассматривается вопрос о повышении максимальной налоговой ставки, которая в настоящее время установлена на уровне 37% для доходов свыше 626 тысяч долларов, до 39,6%.

https://ria.ru/20250221/tramp-2000686715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, дональд трамп, в мире