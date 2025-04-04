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В США обсуждают повышение налоговой ставки для долларовых миллионеров - РИА Новости, 04.04.2025
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07:04 04.04.2025
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В США обсуждают повышение налоговой ставки для долларовых миллионеров
В США обсуждают повышение налоговой ставки для долларовых миллионеров - РИА Новости, 04.04.2025
В США обсуждают повышение налоговой ставки для долларовых миллионеров
Республиканцы в правительстве США обсуждают повышение максимальной налоговой ставки для долларовых миллионеров до 40%, передает агентство Блумберг со ссылкой на РИА Новости, 04.04.2025
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Республиканцы в правительстве США обсуждают повышение максимальной налоговой ставки для долларовых миллионеров до 40%, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Республиканцы рассматривают возможность создания новой шкалы для тех, кто зарабатывает миллион долларов или более... В ходе обсуждений был установлен новый максимальный показатель, который составит от 39% до 40%", - пишет агентство. Отмечается, что республиканцы сталкиваются с трудным выбором при распределении бремени своего многотриллионного налогового пакета. Увеличив налоги для американцев с высокими доходами, они получат больше средств, чтобы компенсировать расходы на некоторые из предвыборных предложений президента Дональда Трампа. Официальные лица в администрации Трампа разрабатывают налоговый пакет в надежде принять его в ближайшие месяцы. При этом источники подчеркнули, что налоговые планы изменчивы и еще могут быть изменены. Блумберг сообщает, что также рассматривается вопрос о повышении максимальной налоговой ставки, которая в настоящее время установлена на уровне 37% для доходов свыше 626 тысяч долларов, до 39,6%.
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сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
В США обсуждают повышение налоговой ставки для долларовых миллионеров

Bloomberg: республиканцы в правительстве США обсуждают повышение налогов

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Республиканцы в правительстве США обсуждают повышение максимальной налоговой ставки для долларовых миллионеров до 40%, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Республиканцы рассматривают возможность создания новой шкалы для тех, кто зарабатывает миллион долларов или более... В ходе обсуждений был установлен новый максимальный показатель, который составит от 39% до 40%", - пишет агентство.
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Отмечается, что республиканцы сталкиваются с трудным выбором при распределении бремени своего многотриллионного налогового пакета. Увеличив налоги для американцев с высокими доходами, они получат больше средств, чтобы компенсировать расходы на некоторые из предвыборных предложений президента Дональда Трампа. Официальные лица в администрации Трампа разрабатывают налоговый пакет в надежде принять его в ближайшие месяцы.
При этом источники подчеркнули, что налоговые планы изменчивы и еще могут быть изменены.
Блумберг сообщает, что также рассматривается вопрос о повышении максимальной налоговой ставки, которая в настоящее время установлена на уровне 37% для доходов свыше 626 тысяч долларов, до 39,6%.
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