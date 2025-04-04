https://ria.ru/20250404/ssha-2009238587.html

Спрогнозированы доходы США от пошлин против стран БРИКС

Спрогнозированы доходы США от пошлин против стран БРИКС - РИА Новости, 04.04.2025

Спрогнозированы доходы США от пошлин против стран БРИКС

Новые пошлины дадут американскому бюджету не менее 278 миллиардов долларов от импорта из стран БРИКС (не включая Россию), подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T03:22:00+03:00

2025-04-04T03:22:00+03:00

2025-04-04T11:24:00+03:00

экономика

цены на нефть

сша

россия

бразилия

дональд трамп

брикс

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009263087_0:286:3132:2048_1920x0_80_0_0_fa741bdb34938576eedb115f7b51b48b.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Новые пошлины дадут американскому бюджету не менее 278 миллиардов долларов от импорта из стран БРИКС (не включая Россию), подсчитало РИА Новости по данным Таможенной службы США. Для Бразилии, Ирана, Египта, Эфиопии и ОАЭ пошлины составили десять процентов, а для остальных участников БРИКС — еще больше:России в перечне не оказалось, поэтому она не учитывалась в расчетах.По оценке агентства на основании данных по импорту США из почти всех государств БРИКС за 2024-й, доход от импортных пошлин для американцев может достичь 278,4 миллиарда долларов в год. Закупки из стран объединения за прошлый год составили 621,9 миллиарда без учета России (и 624,9 с учетом ее).Максимальный доход Штаты могут получить за счет тарифов на товары из Китая. В денежном выражении от объемов прошлого года это будет 237 миллиардов долларов. Далее следуют:Наименьший доход возможен от продукции из Эфиопии и Ирана — 46,6 миллиона и 622 тысячи долларов соответственно.Вечером 2 апреля Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.

https://ria.ru/20250403/megafondy-2008880498.html

https://ria.ru/20250403/tramp-2009214835.html

https://ria.ru/20250403/ssha-2008694132.html

сша

россия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, сша, россия, бразилия, дональд трамп, брикс, введение трампом пошлин на импорт