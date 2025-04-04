Спрогнозированы доходы США от пошлин против стран БРИКС
Пошлины США против стран БРИКС могут пополнить американский бюджет на $278 млрд
© Getty Images / Mario TamaКонтейнеровоз Cosco Shipping в порту Лонг-Бич, Калифорния. 3 апреля 2025 года
© Getty Images / Mario Tama
Контейнеровоз Cosco Shipping в порту Лонг-Бич, Калифорния. 3 апреля 2025 года
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Новые пошлины дадут американскому бюджету не менее 278 миллиардов долларов от импорта из стран БРИКС (не включая Россию), подсчитало РИА Новости по данным Таможенной службы США.
Для Бразилии, Ирана, Египта, Эфиопии и ОАЭ пошлины составили десять процентов, а для остальных участников БРИКС — еще больше:
- Китай — 54 процента;
- Индонезия — 32 процента;
- ЮАР — 30 процентов;
- Индия — 26 процентов.
России в перечне не оказалось, поэтому она не учитывалась в расчетах.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а в начале 2025-го — Индонезия.
По оценке агентства на основании данных по импорту США из почти всех государств БРИКС за 2024-й, доход от импортных пошлин для американцев может достичь 278,4 миллиарда долларов в год. Закупки из стран объединения за прошлый год составили 621,9 миллиарда без учета России (и 624,9 с учетом ее).
Максимальный доход Штаты могут получить за счет тарифов на товары из Китая. В денежном выражении от объемов прошлого года это будет 237 миллиардов долларов.
Далее следуют:
- Индия — 22,7 миллиарда;
- Индонезия — около девяти миллиардов;
- ЮАР — 4,4 миллиарда;
- Бразилия — 4,2 миллиарда;
- ОАЭ — 747,4 миллиона долларов;
- Египет — 254,6 миллиона.
Наименьший доход возможен от продукции из Эфиопии и Ирана — 46,6 миллиона и 622 тысячи долларов соответственно.
Вечером 2 апреля Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
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