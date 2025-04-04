https://ria.ru/20250404/ssha-2009232303.html

США в феврале ввезли из России удобрений на максимальные за год сумму

США в феврале ввезли из России удобрений на максимальные за год сумму - РИА Новости, 04.04.2025

США в феврале ввезли из России удобрений на максимальные за год сумму

США в феврале импортировали из России удобрений на 106 миллионов долларов, что стало максимумом с апреля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T01:52:00+03:00

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2025-04-04T01:52:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. США в феврале импортировали из России удобрений на 106 миллионов долларов, что стало максимумом с апреля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни. Так, за февраль ввоз российских удобрений в Штаты вырос на четверть и составил 106 миллионов долларов. Последний раз больше было в апреле 2024 года, когда импорт составлял 164,5 миллиона долларов. Доля России в американском импорте выросла до 12,5% с 10,7% месяцем ранее, при этом страна сохранила за собой третье место среди всех поставщиков удобрений в Штаты. Всего в конце зимы США купили у других стран удобрений на 847,5 миллиона долларов, что на 6,2% больше, чем январские закупки. Лидером по поставкам удобрений в США остается Канада (250 миллионов долларов), на втором месте - Саудовская Аравия с 112 миллионами долларов.

https://ria.ru/20240629/kitay-1956277936.html

https://ria.ru/20250403/trump-2009136451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, канада, в мире