https://ria.ru/20250404/ssha-2009228443.html

США настроены на диалог с Россией, заявил глава РФПИ

США настроены на диалог с Россией, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 04.04.2025

США настроены на диалог с Россией, заявил глава РФПИ

Администрация президента США Дональда Трампа, в отличие от предыдущей во главе с Джо Байденом, настроена позитивно на диалог с Россией, уже сейчас есть прогресс РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T00:56:00+03:00

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2025-04-04T00:56:00+03:00

россия

вашингтон (штат)

сша

дональд трамп

кирилл дмитриев

джо байден

российский фонд прямых инвестиций

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа, в отличие от предыдущей во главе с Джо Байденом, настроена позитивно на диалог с Россией, уже сейчас есть прогресс в отношениях, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Последние два дня по поручению президента (РФ Владимира - ред.) Путина я проводил встречи здесь, в Вашингтоне, с ключевыми членами администрации Трампа. Одна из главных тем - восстановление российско-американских отношений, восстановление того диалога, который был полностью прерван при администрации Байдена… Администрация президента Трампа нацелена на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений. Безусловно, они настроены на решение геополитических вопросов, они слышат позицию России по многим вопросам", - сообщил он журналистам в Вашингтоне. Дмитриев добавил, что администрация Трампа, в отличие от предыдущей, слышит позицию Россию и понимает озабоченности РФ. "Мы фиксируем позитивную динамику в наших отношениях. Потребуется еще ряд встреч для того, чтобы нам разрешить все наши разногласия, но главное, что мы видим позитивный созидательный настрой администрации президента Трампа, ключевых его представителей. Также мы видим, что уже достигнут значимый прогресс", - заключил Дмитриев.

https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009224926.html

https://ria.ru/20250403/rfpi-2009222948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, кирилл дмитриев, джо байден, российский фонд прямых инвестиций, в мире