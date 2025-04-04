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США настроены на диалог с Россией, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 04.04.2025
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00:56 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/ssha-2009228443.html
США настроены на диалог с Россией, заявил глава РФПИ
США настроены на диалог с Россией, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 04.04.2025
США настроены на диалог с Россией, заявил глава РФПИ
Администрация президента США Дональда Трампа, в отличие от предыдущей во главе с Джо Байденом, настроена позитивно на диалог с Россией, уже сейчас есть прогресс РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T00:56:00+03:00
2025-04-04T00:56:00+03:00
россия
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
кирилл дмитриев
джо байден
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа, в отличие от предыдущей во главе с Джо Байденом, настроена позитивно на диалог с Россией, уже сейчас есть прогресс в отношениях, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Последние два дня по поручению президента (РФ Владимира - ред.) Путина я проводил встречи здесь, в Вашингтоне, с ключевыми членами администрации Трампа. Одна из главных тем - восстановление российско-американских отношений, восстановление того диалога, который был полностью прерван при администрации Байдена… Администрация президента Трампа нацелена на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений. Безусловно, они настроены на решение геополитических вопросов, они слышат позицию России по многим вопросам", - сообщил он журналистам в Вашингтоне. Дмитриев добавил, что администрация Трампа, в отличие от предыдущей, слышит позицию Россию и понимает озабоченности РФ. "Мы фиксируем позитивную динамику в наших отношениях. Потребуется еще ряд встреч для того, чтобы нам разрешить все наши разногласия, но главное, что мы видим позитивный созидательный настрой администрации президента Трампа, ключевых его представителей. Также мы видим, что уже достигнут значимый прогресс", - заключил Дмитриев.
https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009224926.html
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россия, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, кирилл дмитриев, джо байден, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Джо Байден, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
США настроены на диалог с Россией, заявил глава РФПИ

Глава РФПИ Дмитриев: администрация Трампа настроена на диалог с Россией

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа, в отличие от предыдущей во главе с Джо Байденом, настроена позитивно на диалог с Россией, уже сейчас есть прогресс в отношениях, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Последние два дня по поручению президента (РФ Владимира - ред.) Путина я проводил встречи здесь, в Вашингтоне, с ключевыми членами администрации Трампа. Одна из главных тем - восстановление российско-американских отношений, восстановление того диалога, который был полностью прерван при администрации Байдена… Администрация президента Трампа нацелена на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений. Безусловно, они настроены на решение геополитических вопросов, они слышат позицию России по многим вопросам", - сообщил он журналистам в Вашингтоне.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Дмитриев добавил, что администрация Трампа, в отличие от предыдущей, слышит позицию Россию и понимает озабоченности РФ.
"Мы фиксируем позитивную динамику в наших отношениях. Потребуется еще ряд встреч для того, чтобы нам разрешить все наши разногласия, но главное, что мы видим позитивный созидательный настрой администрации президента Трампа, ключевых его представителей. Также мы видим, что уже достигнут значимый прогресс", - заключил Дмитриев.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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РоссияВашингтон (штат)СШАДональд ТрампКирилл ДмитриевДжо БайденРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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