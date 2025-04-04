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"От любви до ненависти". Трамп изменил подход к России

"От любви до ненависти". Трамп изменил подход к России - РИА Новости, 04.04.2025

"От любви до ненависти". Трамп изменил подход к России

Несмотря на готовность Москвы продолжать переговоры с Вашингтоном о завершении украинского конфликта, западные СМИ пишут, что Белый дом не верит в искренность... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Несмотря на готовность Москвы продолжать переговоры с Вашингтоном о завершении украинского конфликта, западные СМИ пишут, что Белый дом не верит в искренность Кремля и может ввести новые санкции. США теряют веру в быстрое достижение мира, а в России ждут, когда американцы пересмотрят свой подход к системе международных отношений. Как разворачивается эта дипломатическая схватка — в материале РИА Новости.К барьеруМинистр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул: Москва на 100 процентов соблюдает мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Это согласовали по телефону 18 марта Путин и Трамп. В тот момент семь российских беспилотников уже находились в воздухе, но были уничтожены нашими же ПВО и самолетом, который дежурил в небе.Тем не менее киевский режим продолжил атаки. "Именно по энергетическим объектам. <...> Возможно, полагая, что как предыдущему президенту США, так и этому можно представлять какую-то искаженную картинку. Что он, как и прежний президент, в чем-то не разберется. Такие надежды были. Или что будут ему показывать только ответ российский стороны на подобные действия. А кто их начинал, как это всегда бывало, говорить не будут", — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД Мария Захарова.Как бы то ни было, Лавров сообщил о новом раунде переговоров с Вашингтоном. Стороны хотят ликвидировать раздражители в двусторонних отношениях и нормализовать контакты, пояснил он. "Была встреча в Стамбуле, сейчас готовится вторая встреча, тем временем идут контакты по телефону, по видео-конференц-связи. Я не хочу делать прогнозов, но мы видим наметившийся прогресс и желание американских партнеров снять эти совершенно неприемлемые с точки зрения дипломатической практики препятствия для нормальной работы дипломатов в столицах", — отметил министр.О чем-то большем пока рассуждать преждевременно. В частности, по словам замглавы МИД Сергея Рябкова, это касается перезапуска диалога по контролю над вооружениями и стратегической стабильности. Так, Трамп упоминал "денуклеаризацию стран", которые фигурируют в его поле зрения, но Москва расходится с ним в терминах."Мы считаем, что нужно вести речь о контроле над вооружениями и стратегической стабильности. Во-вторых, и самый главный момент в нашей позиции в том, что пока мы не видим глубоких изменений в наших отношениях, которые, как это неоднократно подчеркивалось, являются безусловной предпосылкой для того, чтобы мы рассмотрели возможность запуска такого диалога", — уточнил замминистра.И добавил: властям США нужно переосмыслить собственные подходы к разоружению. "Никаких односторонних шагов, никаких тем более уступок, которые имели место в прошлом в этой области, с нашей стороны или со стороны кого бы то ни было еще, я думаю, в современном мире допустить просто немыслимо", — заключил он.Легкая мишеньДва представителя администрации президента США в беседе с Reuters признали, что в ближайшие несколько месяцев Вашингтон вряд ли добьется мира на Украине. Поэтому Трамп разрабатывает план давления на Москву и Киев. С точки зрения Белого дома, Кремль активно сопротивляется прекращению боевых действий.В воскресенье, 30 марта, в интервью NBC News Трамп заявил, что был "взбешен" и "очень зол" на Путина после его слов о внешнем управлении на Украине под эгидой ООН для организации президентских выборов. На следующий день он обрушился с критикой уже на Зеленского, пообещав ему "большие проблемы" в случае отказа от сделки по редкоземельным металлам.Также телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники указал, что в Вашингтоне оценивают санкционное давление на Москву всего лишь в три балла из десяти. И собираются нанести удар по так называемому теневому флоту России, который перевозит нефть через Балтийское море. По мнению американцев, на этот маршрут приходится около 70 процентов продаж черного золота в обход санкций — и это для них "легкая мишень".По сведениям Bloomberg, Индия ищет альтернативу российским поставкам. В частности, госкомпании Bharat Petroleum Corp. (BPCL) и Hindustan Petroleum Corp. (HPCL) зондируют почву на Ближнем Востоке. Наблюдатели полагают, что это связано с нежеланием портить отношения с США. В январе Индия выражала намерение не принимать нефть с попавших под санкции танкеров.Ответная реакцияКак известно, Трамп отличается умением чередовать воинственность с миролюбием. После угроз в адрес Москвы он вдруг сказал, что переговоры по урегулированию идут хорошо. "Думаю, мы фиксируем неплохое сотрудничество от России и Украины, но мы должны остановить конфликт. Это вопрос человечности. Это ужасная вещь", — подчеркнул президент США.В Москве тоже выражают сдержанный оптимизм. "Есть определенное продвижение вперед, хотя я не стал бы на сегодня анонсировать какие-то прорывы, крупные достижения. В час по чайной ложке, шаг за шагом, медленно мы начинаем движение, я надеюсь, к нормальности. Конечно, все обратимо, но пока с той стороны превалирует осознание того, что как раньше просто не получается. Это неправильно, да и нельзя жить в этой гипертоксичной среде", — объяснил Рябков.И уточнил: МИД был готов к тому, что в Вашингтоне изменят риторику, когда поймут, что быстро добиться нужного результата по Украине не получится. "И вслед за риторикой практические действия могут быть противоположными тому, что было поначалу", — предупредил замминистра.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами. В "Росконгрессе" проинформировали: ряд компаний из США собираются принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).США посетил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед вылетом он указал на сопротивление диалогу Москвы с Вашингтоном, обусловленное укоренившимися интересами и старыми нарративами. И задал риторический вопрос: "Но что, если улучшенные отношения — это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?"Диалог между Россией и США, подчеркнул он, важен для всего человечества. Предшественник Трампа Джо Байден все разрушил, но сейчас нужно воспользоваться шансом на восстановление.

https://ria.ru/20250318/peregovory-2005829828.html

https://ria.ru/20250304/evrosoyuz-2002778479.html

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