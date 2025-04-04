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"От любви до ненависти". Трамп изменил подход к России - РИА Новости, 04.04.2025
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08:00 04.04.2025 (обновлено: 08:03 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/ssha-2009138101.html
"От любви до ненависти". Трамп изменил подход к России
"От любви до ненависти". Трамп изменил подход к России - РИА Новости, 04.04.2025
"От любви до ненависти". Трамп изменил подход к России
Несмотря на готовность Москвы продолжать переговоры с Вашингтоном о завершении украинского конфликта, западные СМИ пишут, что Белый дом не верит в искренность... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T08:00:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Несмотря на готовность Москвы продолжать переговоры с Вашингтоном о завершении украинского конфликта, западные СМИ пишут, что Белый дом не верит в искренность Кремля и может ввести новые санкции. США теряют веру в быстрое достижение мира, а в России ждут, когда американцы пересмотрят свой подход к системе международных отношений. Как разворачивается эта дипломатическая схватка — в материале РИА Новости.К барьеруМинистр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул: Москва на 100 процентов соблюдает мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Это согласовали по телефону 18 марта Путин и Трамп. В тот момент семь российских беспилотников уже находились в воздухе, но были уничтожены нашими же ПВО и самолетом, который дежурил в небе.Тем не менее киевский режим продолжил атаки. "Именно по энергетическим объектам. &lt;...&gt; Возможно, полагая, что как предыдущему президенту США, так и этому можно представлять какую-то искаженную картинку. Что он, как и прежний президент, в чем-то не разберется. Такие надежды были. Или что будут ему показывать только ответ российский стороны на подобные действия. А кто их начинал, как это всегда бывало, говорить не будут", — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД Мария Захарова.Как бы то ни было, Лавров сообщил о новом раунде переговоров с Вашингтоном. Стороны хотят ликвидировать раздражители в двусторонних отношениях и нормализовать контакты, пояснил он. "Была встреча в Стамбуле, сейчас готовится вторая встреча, тем временем идут контакты по телефону, по видео-конференц-связи. Я не хочу делать прогнозов, но мы видим наметившийся прогресс и желание американских партнеров снять эти совершенно неприемлемые с точки зрения дипломатической практики препятствия для нормальной работы дипломатов в столицах", — отметил министр.О чем-то большем пока рассуждать преждевременно. В частности, по словам замглавы МИД Сергея Рябкова, это касается перезапуска диалога по контролю над вооружениями и стратегической стабильности. Так, Трамп упоминал "денуклеаризацию стран", которые фигурируют в его поле зрения, но Москва расходится с ним в терминах."Мы считаем, что нужно вести речь о контроле над вооружениями и стратегической стабильности. Во-вторых, и самый главный момент в нашей позиции в том, что пока мы не видим глубоких изменений в наших отношениях, которые, как это неоднократно подчеркивалось, являются безусловной предпосылкой для того, чтобы мы рассмотрели возможность запуска такого диалога", — уточнил замминистра.И добавил: властям США нужно переосмыслить собственные подходы к разоружению. "Никаких односторонних шагов, никаких тем более уступок, которые имели место в прошлом в этой области, с нашей стороны или со стороны кого бы то ни было еще, я думаю, в современном мире допустить просто немыслимо", — заключил он.Легкая мишеньДва представителя администрации президента США в беседе с Reuters признали, что в ближайшие несколько месяцев Вашингтон вряд ли добьется мира на Украине. Поэтому Трамп разрабатывает план давления на Москву и Киев. С точки зрения Белого дома, Кремль активно сопротивляется прекращению боевых действий.В воскресенье, 30 марта, в интервью NBC News Трамп заявил, что был "взбешен" и "очень зол" на Путина после его слов о внешнем управлении на Украине под эгидой ООН для организации президентских выборов. На следующий день он обрушился с критикой уже на Зеленского, пообещав ему "большие проблемы" в случае отказа от сделки по редкоземельным металлам.Также телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники указал, что в Вашингтоне оценивают санкционное давление на Москву всего лишь в три балла из десяти. И собираются нанести удар по так называемому теневому флоту России, который перевозит нефть через Балтийское море. По мнению американцев, на этот маршрут приходится около 70 процентов продаж черного золота в обход санкций — и это для них "легкая мишень".По сведениям Bloomberg, Индия ищет альтернативу российским поставкам. В частности, госкомпании Bharat Petroleum Corp. (BPCL) и Hindustan Petroleum Corp. (HPCL) зондируют почву на Ближнем Востоке. Наблюдатели полагают, что это связано с нежеланием портить отношения с США. В январе Индия выражала намерение не принимать нефть с попавших под санкции танкеров.Ответная реакцияКак известно, Трамп отличается умением чередовать воинственность с миролюбием. После угроз в адрес Москвы он вдруг сказал, что переговоры по урегулированию идут хорошо. "Думаю, мы фиксируем неплохое сотрудничество от России и Украины, но мы должны остановить конфликт. Это вопрос человечности. Это ужасная вещь", — подчеркнул президент США.В Москве тоже выражают сдержанный оптимизм. "Есть определенное продвижение вперед, хотя я не стал бы на сегодня анонсировать какие-то прорывы, крупные достижения. В час по чайной ложке, шаг за шагом, медленно мы начинаем движение, я надеюсь, к нормальности. Конечно, все обратимо, но пока с той стороны превалирует осознание того, что как раньше просто не получается. Это неправильно, да и нельзя жить в этой гипертоксичной среде", — объяснил Рябков.И уточнил: МИД был готов к тому, что в Вашингтоне изменят риторику, когда поймут, что быстро добиться нужного результата по Украине не получится. "И вслед за риторикой практические действия могут быть противоположными тому, что было поначалу", — предупредил замминистра.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами. В "Росконгрессе" проинформировали: ряд компаний из США собираются принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).США посетил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед вылетом он указал на сопротивление диалогу Москвы с Вашингтоном, обусловленное укоренившимися интересами и старыми нарративами. И задал риторический вопрос: "Но что, если улучшенные отношения — это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?"Диалог между Россией и США, подчеркнул он, важен для всего человечества. Предшественник Трампа Джо Байден все разрушил, но сейчас нужно воспользоваться шансом на восстановление.
https://ria.ru/20250318/peregovory-2005829828.html
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цены на нефть, россия, сша, москва, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, оон
Цены на нефть, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Владимир Путин, ООН
"От любви до ненависти". Трамп изменил подход к России

Росконгресс: на ПМЭФ-2025 ждут бизнесменов из США

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги России и США
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Несмотря на готовность Москвы продолжать переговоры с Вашингтоном о завершении украинского конфликта, западные СМИ пишут, что Белый дом не верит в искренность Кремля и может ввести новые санкции. США теряют веру в быстрое достижение мира, а в России ждут, когда американцы пересмотрят свой подход к системе международных отношений. Как разворачивается эта дипломатическая схватка — в материале РИА Новости.

К барьеру

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул: Москва на 100 процентов соблюдает мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Это согласовали по телефону 18 марта Путин и Трамп. В тот момент семь российских беспилотников уже находились в воздухе, но были уничтожены нашими же ПВО и самолетом, который дежурил в небе.
© Фото : Мария Захарова/TelegramРоссийская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде
Тем не менее киевский режим продолжил атаки. "Именно по энергетическим объектам. <...> Возможно, полагая, что как предыдущему президенту США, так и этому можно представлять какую-то искаженную картинку. Что он, как и прежний президент, в чем-то не разберется. Такие надежды были. Или что будут ему показывать только ответ российский стороны на подобные действия. А кто их начинал, как это всегда бывало, говорить не будут", — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД Мария Захарова.
Как бы то ни было, Лавров сообщил о новом раунде переговоров с Вашингтоном. Стороны хотят ликвидировать раздражители в двусторонних отношениях и нормализовать контакты, пояснил он. "Была встреча в Стамбуле, сейчас готовится вторая встреча, тем временем идут контакты по телефону, по видео-конференц-связи. Я не хочу делать прогнозов, но мы видим наметившийся прогресс и желание американских партнеров снять эти совершенно неприемлемые с точки зрения дипломатической практики препятствия для нормальной работы дипломатов в столицах", — отметил министр.
О чем-то большем пока рассуждать преждевременно. В частности, по словам замглавы МИД Сергея Рябкова, это касается перезапуска диалога по контролю над вооружениями и стратегической стабильности. Так, Трамп упоминал "денуклеаризацию стран", которые фигурируют в его поле зрения, но Москва расходится с ним в терминах.
© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
"Мы считаем, что нужно вести речь о контроле над вооружениями и стратегической стабильности. Во-вторых, и самый главный момент в нашей позиции в том, что пока мы не видим глубоких изменений в наших отношениях, которые, как это неоднократно подчеркивалось, являются безусловной предпосылкой для того, чтобы мы рассмотрели возможность запуска такого диалога", — уточнил замминистра.
И добавил: властям США нужно переосмыслить собственные подходы к разоружению. "Никаких односторонних шагов, никаких тем более уступок, которые имели место в прошлом в этой области, с нашей стороны или со стороны кого бы то ни было еще, я думаю, в современном мире допустить просто немыслимо", — заключил он.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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18 марта, 21:01

Легкая мишень

Два представителя администрации президента США в беседе с Reuters признали, что в ближайшие несколько месяцев Вашингтон вряд ли добьется мира на Украине. Поэтому Трамп разрабатывает план давления на Москву и Киев. С точки зрения Белого дома, Кремль активно сопротивляется прекращению боевых действий.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома
Президент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома
В воскресенье, 30 марта, в интервью NBC News Трамп заявил, что был "взбешен" и "очень зол" на Путина после его слов о внешнем управлении на Украине под эгидой ООН для организации президентских выборов. На следующий день он обрушился с критикой уже на Зеленского, пообещав ему "большие проблемы" в случае отказа от сделки по редкоземельным металлам.
Также телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники указал, что в Вашингтоне оценивают санкционное давление на Москву всего лишь в три балла из десяти. И собираются нанести удар по так называемому теневому флоту России, который перевозит нефть через Балтийское море. По мнению американцев, на этот маршрут приходится около 70 процентов продаж черного золота в обход санкций — и это для них "легкая мишень".
© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
По сведениям Bloomberg, Индия ищет альтернативу российским поставкам. В частности, госкомпании Bharat Petroleum Corp. (BPCL) и Hindustan Petroleum Corp. (HPCL) зондируют почву на Ближнем Востоке.
Наблюдатели полагают, что это связано с нежеланием портить отношения с США. В январе Индия выражала намерение не принимать нефть с попавших под санкции танкеров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
"Как было — не будет". Европа готовится к "разводу" с США
4 марта, 08:00

Ответная реакция

Как известно, Трамп отличается умением чередовать воинственность с миролюбием. После угроз в адрес Москвы он вдруг сказал, что переговоры по урегулированию идут хорошо. "Думаю, мы фиксируем неплохое сотрудничество от России и Украины, но мы должны остановить конфликт. Это вопрос человечности. Это ужасная вещь", — подчеркнул президент США.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после подписания указа о введении взаимных пошлин на импорт
Президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после подписания указа о введении взаимных пошлин на импорт - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после подписания указа о введении взаимных пошлин на импорт
В Москве тоже выражают сдержанный оптимизм. "Есть определенное продвижение вперед, хотя я не стал бы на сегодня анонсировать какие-то прорывы, крупные достижения. В час по чайной ложке, шаг за шагом, медленно мы начинаем движение, я надеюсь, к нормальности. Конечно, все обратимо, но пока с той стороны превалирует осознание того, что как раньше просто не получается. Это неправильно, да и нельзя жить в этой гипертоксичной среде", — объяснил Рябков.
И уточнил: МИД был готов к тому, что в Вашингтоне изменят риторику, когда поймут, что быстро добиться нужного результата по Украине не получится. "И вслед за риторикой практические действия могут быть противоположными тому, что было поначалу", — предупредил замминистра.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами. В "Росконгрессе" проинформировали: ряд компаний из США собираются принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
США посетил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед вылетом он указал на сопротивление диалогу Москвы с Вашингтоном, обусловленное укоренившимися интересами и старыми нарративами. И задал риторический вопрос: "Но что, если улучшенные отношения — это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?"
Диалог между Россией и США, подчеркнул он, важен для всего человечества. Предшественник Трампа Джо Байден все разрушил, но сейчас нужно воспользоваться шансом на восстановление.
 
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