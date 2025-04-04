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ВС России ударили по объекту с иностранными инструкторами в Кривом Роге - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:30 04.04.2025 (обновлено: 22:57 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009448981.html
ВС России ударили по объекту с иностранными инструкторами в Кривом Роге
ВС России ударили по объекту с иностранными инструкторами в Кривом Роге - РИА Новости, 04.04.2025
ВС России ударили по объекту с иностранными инструкторами в Кривом Роге
Российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T22:30:00+03:00
2025-04-04T22:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов Кривого Рога, заявили в Минобороны.&quot;Четвертого апреля в 18:49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог&quot;, — говорится в сообщении.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250404/mid-2009402063.html
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кривой рог, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России ударили по объекту с иностранными инструкторами в Кривом Роге

Минобороны: ВС РФ ударили по объекту с иностранными инструкторами в Кривом Роге

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов Кривого Рога, заявили в Минобороны.
«

"Четвертого апреля в 18:49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог", — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, потери ВСУ составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКривой РогРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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