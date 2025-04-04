https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009448981.html
ВС России ударили по объекту с иностранными инструкторами в Кривом Роге
ВС России ударили по объекту с иностранными инструкторами в Кривом Роге - РИА Новости, 04.04.2025
ВС России ударили по объекту с иностранными инструкторами в Кривом Роге
Российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T22:30:00+03:00
2025-04-04T22:30:00+03:00
2025-04-04T22:57:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов Кривого Рога, заявили в Минобороны."Четвертого апреля в 18:49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог", — говорится в сообщении.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250404/mid-2009402063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России ударили по объекту с иностранными инструкторами в Кривом Роге
Минобороны: ВС РФ ударили по объекту с иностранными инструкторами в Кривом Роге