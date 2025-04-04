https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009448981.html

ВС России ударили по объекту с иностранными инструкторами в Кривом Роге

ВС России ударили по объекту с иностранными инструкторами в Кривом Роге - РИА Новости, 04.04.2025

ВС России ударили по объекту с иностранными инструкторами в Кривом Роге

Российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T22:30:00+03:00

2025-04-04T22:30:00+03:00

2025-04-04T22:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов Кривого Рога, заявили в Минобороны."Четвертого апреля в 18:49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог", — говорится в сообщении.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250404/mid-2009402063.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кривой рог, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф