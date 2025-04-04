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Спецоперация, 4 апреля: ВС России освободили Розовку и Успеновку в ДНР - РИА Новости, 04.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009411511.html
Спецоперация, 4 апреля: ВС России освободили Розовку и Успеновку в ДНР
Спецоперация, 4 апреля: ВС России освободили Розовку и Успеновку в ДНР - РИА Новости, 04.04.2025
Спецоперация, 4 апреля: ВС России освободили Розовку и Успеновку в ДНР
Российские военные освободили населенные пункты Розовка и Успеновка в Донбассе, ВСУ потеряли за неделю до 9920 человек, ПВО сбила ночью 107 беспилотников над... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:15:00+03:00
2025-04-04T18:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
брянская область
кирилл дмитриев
дмитрий песков
дональд трамп
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Розовка и Успеновка в Донбассе, ВСУ потеряли за неделю до 9920 человек, ПВО сбила ночью 107 беспилотников над территорией России. ВС РФ освободили Розовку и Успеновку в ДНРРоссийские войска освободили Розовку и Успеновку в ДНР, сообщили в Минобороны. Всего за неделю российские военные освободили восемь населенных пунктов. Потери украинских военных за семь дней составили до 9920 человек. Средства ПВО за неделю сбили 15 американских управляемых авиационных бомб JDAM, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", а также 895 беспилотников. ВСУ потеряли более 190 военных на Курском направлении Украинские войска потеряли за неделю на курском направлении более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и восемь пунктов управления БПЛА. Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 71940 военнослужащих, 404 танка. ПВО сбила ночью 107 БПЛА над регионами РФ Средства ПВО с 21.00 мск четверга до 05.00 мск пятницы перехватила и уничтожила 107 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что 34 из них были ликвидированы над Курской областью, 30 - над Орловской, 18 - над Липецкой, 7 - над Калужской, по 4 - над Ростовской и над акваторией Азовского моря, по 3 - над Тамбовской областью и Московским регионом, 2 - над Брянской областью и по 1 - над Воронежской и Тульской областями. С 11.00 до 13.00 мск три беспилотника сбили над Белгородской областью и два – над Курской. Один человек погиб при атаке дронов ВСУ по Брянской области Один человек погиб, еще один ранен при атаке дронов ВСУ по Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. В его сообщении говорится, что целенаправленные удары нанесены по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. В результате атаки украинских дронов осколочные ранения получили двое жителей поселка. Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу. К сожалению, один мужчина погиб. Также губернатор добавил, что в результате сбросов взрывных устройств в многоквартирном доме имеются повреждения окон и балкона. Также повреждены несколько автомобилей, уточняется, что обследование территорий продолжится в светлое время. Кроме того, остекление домов было повреждено в подмосковном селе Стремилово после ночной попытки атаки БПЛА, жертв и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, сообщил глава Чеховского муниципального округа. Киев за сутки 6 раз атаковал российские энергообъекты Украинские военные за прошедшие сутки совершили шесть атак на объекты российской энергетики в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях, сообщили в Минобороны РФ. По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки киевским режимом совершено шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры. Отмечается, что около полуночи 3 апреля украинский ударный беспилотник повредил газопровод низкого давления в Белой Берёзке Брянской области, в результате чего было прекращено газоснабжение бытовых абонентов. Также ночью повреждения получил находящийся рядом внутренний газопровод низкого давления МУП "Жилкомсервис г. Трубчевск". Кроме того, утром в Брянской области дважды был обстрелян энергообъект "Брянскэнерго", после чего без света остались бытовые потребители Климовского района. Также утром ударным украинским дроном был повреждён распределительный надземный стальной газопровод низкого давления в Тамбовской области. В 8.10 мск украинский ударный БПЛА атаковал объект энергоснабжения в Новониколаевке Липецкой области. ФСБ предотвратила теракт в общежитии для курсантов Предотвращен планировавшийся украинскими спецслужбами теракт в общежитии для курсантов военных вузов в Подмосковье, причастный к его подготовке российский военный задержан, сообщили в ФСБ РФ. Отмечается, что в средствах связи задержанного обнаружена переписка с украинским куратором с обсуждением планируемого преступления. По данным Следственного Комитета РФ, задержанный является участником запрещенного в РФ террористического сообщества. На допросе он рассказал, что должен был совершить подрыв в воинской части. Украинские спецслужбы обещали ему эвакуировать детей в западные страны. Москва испытывает оптимизм по итогам контактов Дмитриева в США Контакты, осуществленные главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне, очень важны, работа будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Дмитриев последние два дня по поручению президента РФ проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами. Песков отметил, что очень важны такие контакты, как те, которые осуществлял Кирилл Дмитриев в Вашингтоне. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул в общении с журналистами, отвечая на вопрос, можно ли говорить сегодня об уверенном оптимизме в переговорах РФ и США, что это очень важно, работа будет продолжаться. Песков также сообщил, что Москва испытывает осторожный оптимизм по итогам контактов главы РФПИ Кирилла Дмитриева в США. По словам пресс-секретаря президента РФ, вопрос гарантий безопасности для Украины является предметом переговоров, но конкретики пока нет. Песков также сообщил, что телефонного разговора Путина и Трампа в ближайшие дни не планируется.
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россия, сша, брянская область, кирилл дмитриев, дмитрий песков, дональд трамп, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), российский фонд прямых инвестиций
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Брянская область, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Российский фонд прямых инвестиций

Спецоперация, 4 апреля: ВС России освободили Розовку и Успеновку в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Розовка и Успеновка в Донбассе, ВСУ потеряли за неделю до 9920 человек, ПВО сбила ночью 107 беспилотников над территорией России.

ВС РФ освободили Розовку и Успеновку в ДНР

Российские войска освободили Розовку и Успеновку в ДНР, сообщили в Минобороны. Всего за неделю российские военные освободили восемь населенных пунктов. Потери украинских военных за семь дней составили до 9920 человек. Средства ПВО за неделю сбили 15 американских управляемых авиационных бомб JDAM, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", а также 895 беспилотников.
Сгоревший бронеавтомобиль и танк ВСУ M1 Arbrams в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В США рассказали о смертельной угрозе для ВСУ в зоне СВО
Вчера, 15:57

ВСУ потеряли более 190 военных на Курском направлении

Украинские войска потеряли за неделю на курском направлении более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и восемь пунктов управления БПЛА. Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 71940 военнослужащих, 404 танка.

ПВО сбила ночью 107 БПЛА над регионами РФ

Средства ПВО с 21.00 мск четверга до 05.00 мск пятницы перехватила и уничтожила 107 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что 34 из них были ликвидированы над Курской областью, 30 - над Орловской, 18 - над Липецкой, 7 - над Калужской, по 4 - над Ростовской и над акваторией Азовского моря, по 3 - над Тамбовской областью и Московским регионом, 2 - над Брянской областью и по 1 - над Воронежской и Тульской областями. С 11.00 до 13.00 мск три беспилотника сбили над Белгородской областью и два – над Курской.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Эксперт объяснил, почему у ВСУ в ДНР низкий боевой дух
Вчера, 15:35

Один человек погиб при атаке дронов ВСУ по Брянской области

Один человек погиб, еще один ранен при атаке дронов ВСУ по Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
В его сообщении говорится, что целенаправленные удары нанесены по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. В результате атаки украинских дронов осколочные ранения получили двое жителей поселка. Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу. К сожалению, один мужчина погиб.
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Алаудинов рассказал о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область
Вчера, 13:38
Также губернатор добавил, что в результате сбросов взрывных устройств в многоквартирном доме имеются повреждения окон и балкона. Также повреждены несколько автомобилей, уточняется, что обследование территорий продолжится в светлое время.
Кроме того, остекление домов было повреждено в подмосковном селе Стремилово после ночной попытки атаки БПЛА, жертв и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, сообщил глава Чеховского муниципального округа.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Источник назвал число пропавших без вести солдат ВСУ в Курской области
Вчера, 13:25

Киев за сутки 6 раз атаковал российские энергообъекты

Украинские военные за прошедшие сутки совершили шесть атак на объекты российской энергетики в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях, сообщили в Минобороны РФ.
По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки киевским режимом совершено шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Киеве утверждают, что соблюдают мораторий на удары по энергообъектам
3 апреля, 22:30
Отмечается, что около полуночи 3 апреля украинский ударный беспилотник повредил газопровод низкого давления в Белой Берёзке Брянской области, в результате чего было прекращено газоснабжение бытовых абонентов. Также ночью повреждения получил находящийся рядом внутренний газопровод низкого давления МУП "Жилкомсервис г. Трубчевск". Кроме того, утром в Брянской области дважды был обстрелян энергообъект "Брянскэнерго", после чего без света остались бытовые потребители Климовского района.
Также утром ударным украинским дроном был повреждён распределительный надземный стальной газопровод низкого давления в Тамбовской области. В 8.10 мск украинский ударный БПЛА атаковал объект энергоснабжения в Новониколаевке Липецкой области.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Захарова объяснила причины атак Киева на энергообъекты
3 апреля, 11:13

ФСБ предотвратила теракт в общежитии для курсантов

Предотвращен планировавшийся украинскими спецслужбами теракт в общежитии для курсантов военных вузов в Подмосковье, причастный к его подготовке российский военный задержан, сообщили в ФСБ РФ.
Отмечается, что в средствах связи задержанного обнаружена переписка с украинским куратором с обсуждением планируемого преступления.
По данным Следственного Комитета РФ, задержанный является участником запрещенного в РФ террористического сообщества. На допросе он рассказал, что должен был совершить подрыв в воинской части. Украинские спецслужбы обещали ему эвакуировать детей в западные страны.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024-2025 годах
30 марта, 14:20

Москва испытывает оптимизм по итогам контактов Дмитриева в США

Контакты, осуществленные главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне, очень важны, работа будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитриев последние два дня по поручению президента РФ проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
Песков отметил, что очень важны такие контакты, как те, которые осуществлял Кирилл Дмитриев в Вашингтоне. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул в общении с журналистами, отвечая на вопрос, можно ли говорить сегодня об уверенном оптимизме в переговорах РФ и США, что это очень важно, работа будет продолжаться.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Песков: Россия продолжит доводить до США информацию о ситуации на Украине
2 апреля, 13:05
Песков также сообщил, что Москва испытывает осторожный оптимизм по итогам контактов главы РФПИ Кирилла Дмитриева в США. По словам пресс-секретаря президента РФ, вопрос гарантий безопасности для Украины является предметом переговоров, но конкретики пока нет.
Песков также сообщил, что телефонного разговора Путина и Трампа в ближайшие дни не планируется.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Кремле оценили последствия введения США пошлин на российскую экономику
Вчера, 13:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАБрянская областьКирилл ДмитриевДмитрий ПесковДональд ТрампВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Российский фонд прямых инвестиций
 
 
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