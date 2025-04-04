https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009326828.html

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.04.2025

В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии уничтожили за минувшие сутки в курском приграничье более 190 боевиков ВСУ, танк, три боевые бронированные машины и восемь пунктов РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T14:15:00+03:00

2025-04-04T14:15:00+03:00

2025-04-04T14:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за минувшие сутки в курском приграничье более 190 боевиков ВСУ, танк, три боевые бронированные машины и восемь пунктов управления беспилотников, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и восемь пунктов управления БПЛА", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 71940 военнослужащих, 404 танка, 330 боевых машин пехоты, 294 бронетранспортера, 2247 боевых бронированных машин, 2609 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, вооруженные силы украины, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)