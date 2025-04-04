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В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.04.2025
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14:15 04.04.2025 (обновлено: 14:27 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009326828.html
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.04.2025
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области
Подразделения российской армии уничтожили за минувшие сутки в курском приграничье более 190 боевиков ВСУ, танк, три боевые бронированные машины и восемь пунктов РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:15:00+03:00
2025-04-04T14:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
россия
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за минувшие сутки в курском приграничье более 190 боевиков ВСУ, танк, три боевые бронированные машины и восемь пунктов управления беспилотников, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и восемь пунктов управления БПЛА", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 71940 военнослужащих, 404 танка, 330 боевых машин пехоты, 294 бронетранспортера, 2247 боевых бронированных машин, 2609 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны оценили потери ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 190 военнослужащих

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки-гаубицы Д-20 в Курской области
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 в Курской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 в Курской области . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за минувшие сутки в курском приграничье более 190 боевиков ВСУ, танк, три боевые бронированные машины и восемь пунктов управления беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
«
"За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и восемь пунктов управления БПЛА", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 71940 военнослужащих, 404 танка, 330 боевых машин пехоты, 294 бронетранспортера, 2247 боевых бронированных машин, 2609 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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