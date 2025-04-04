https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009250915.html
"Кракен"* оказался не таким грозным, как в видео, заявил российский снайпер
"Кракен"* оказался не таким грозным, как в видео, заявил российский снайпер - РИА Новости, 04.04.2025
"Кракен"* оказался не таким грозным, как в видео, заявил российский снайпер
Украинское диверсионное подразделение "Кракен"* оказалось на деле не таким грозным, каким боевики стараются изобразить его в видеороликах, сказал РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T07:26:00+03:00
2025-04-04T07:26:00+03:00
2025-04-04T08:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
тихоокеанский флот вмф россии
министерство обороны украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009254591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_296cd91918d84c9fb0693a42d8e0d3da.jpg
ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинское диверсионное подразделение "Кракен"* оказалось на деле не таким грозным, каким боевики стараются изобразить его в видеороликах, сказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Коваль". "Мы неоднократно встречались с "Кракеном"*, наша бригада. Мы понимаем, что это за подразделения. Они склеивают видео хорошо со штурмов - как будто они очень сильные. Но по факту-то мы знаем, кто сильный, а кто - нет. Стрелковый бой для противника - это вообще ад, это страх, это паника. Ну, а паника - это смерть", - сказал "Коваль". По его словам, "ближний бой для противника - это смерть". "Смерть, либо сдаться. Другого нет. У противника не осталось, по сути, штурмовых подразделений, которые способны залететь и где-то что-то "штурмануть", отобрать, где-то оттолкнуться", - добавил военный. Он отметил, что на данный момент противник воюет исключительно дронами, артиллерией, танками и "бедолагами на передке". Националистическое диверсионное подразделение "Кракен" сформировали в марте 2022 года главари полка "Азов"* и главного управления разведки минобороны Украины. Его командира Сергея Величко объявили в России в розыск из-за пыток военнопленных. Как рассказывали РИА Новости в полиции ЛНР, "Кракен" особо "отличился" на Харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250403/kiev-2009192967.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009254591_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3793bd11279be6e4c5c0dc0dd77febcb.jpg
Снайпер "Коваль": "Украинский "Кракен"* оказался не таким грозным, каким пытался представить себя на видео"
Украинский "Кракен"* оказался не таким грозным, каким пытался представить себя на видео, рассказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Коваль".
* Диверсионное подразделение, созданное боевиками полка "Азов", который внесен в список террористических организаций и запрещен в России.
2025-04-04T07:26
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Тихоокеанский флот ВМФ России, Министерство обороны Украины, Безопасность
"Кракен"* оказался не таким грозным, как в видео, заявил российский снайпер
У украинского подразделения Кракен не осталось штурмовых подразделений
ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинское диверсионное подразделение "Кракен"* оказалось на деле не таким грозным, каким боевики стараются изобразить его в видеороликах, сказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Коваль".
"Мы неоднократно встречались с "Кракеном"*, наша бригада. Мы понимаем, что это за подразделения. Они склеивают видео хорошо со штурмов - как будто они очень сильные. Но по факту-то мы знаем, кто сильный, а кто - нет. Стрелковый бой для противника - это вообще ад, это страх, это паника. Ну, а паника - это смерть", - сказал "Коваль".
По его словам, "ближний бой для противника - это смерть".
"Смерть, либо сдаться. Другого нет. У противника не осталось, по сути, штурмовых подразделений, которые способны залететь и где-то что-то "штурмануть", отобрать, где-то оттолкнуться", - добавил военный.
Он отметил, что на данный момент противник воюет исключительно дронами, артиллерией, танками и "бедолагами на передке".
Националистическое диверсионное подразделение "Кракен" сформировали в марте 2022 года главари полка "Азов"* и главного управления разведки минобороны Украины
. Его командира Сергея Величко объявили в России
в розыск из-за пыток военнопленных. Как рассказывали РИА Новости в полиции ЛНР
, "Кракен" особо "отличился" на Харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными.
* Террористическая организация, запрещена в России