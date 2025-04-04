https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009250915.html

"Кракен"* оказался не таким грозным, как в видео, заявил российский снайпер

"Кракен"* оказался не таким грозным, как в видео, заявил российский снайпер - РИА Новости, 04.04.2025

"Кракен"* оказался не таким грозным, как в видео, заявил российский снайпер

Украинское диверсионное подразделение "Кракен"* оказалось на деле не таким грозным, каким боевики стараются изобразить его в видеороликах, сказал РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T07:26:00+03:00

2025-04-04T07:26:00+03:00

2025-04-04T08:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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тихоокеанский флот вмф россии

министерство обороны украины

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинское диверсионное подразделение "Кракен"* оказалось на деле не таким грозным, каким боевики стараются изобразить его в видеороликах, сказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Коваль". "Мы неоднократно встречались с "Кракеном"*, наша бригада. Мы понимаем, что это за подразделения. Они склеивают видео хорошо со штурмов - как будто они очень сильные. Но по факту-то мы знаем, кто сильный, а кто - нет. Стрелковый бой для противника - это вообще ад, это страх, это паника. Ну, а паника - это смерть", - сказал "Коваль". По его словам, "ближний бой для противника - это смерть". "Смерть, либо сдаться. Другого нет. У противника не осталось, по сути, штурмовых подразделений, которые способны залететь и где-то что-то "штурмануть", отобрать, где-то оттолкнуться", - добавил военный. Он отметил, что на данный момент противник воюет исключительно дронами, артиллерией, танками и "бедолагами на передке". Националистическое диверсионное подразделение "Кракен" сформировали в марте 2022 года главари полка "Азов"* и главного управления разведки минобороны Украины. Его командира Сергея Величко объявили в России в розыск из-за пыток военнопленных. Как рассказывали РИА Новости в полиции ЛНР, "Кракен" особо "отличился" на Харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250403/kiev-2009192967.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Снайпер "Коваль": "Украинский "Кракен"* оказался не таким грозным, каким пытался представить себя на видео" Украинский "Кракен"* оказался не таким грозным, каким пытался представить себя на видео, рассказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Коваль". * Диверсионное подразделение, созданное боевиками полка "Азов", который внесен в список террористических организаций и запрещен в России. 2025-04-04T07:26 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны украины, безопасность