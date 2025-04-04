https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009246081.html

В Запорожской области группа украинских военных сдалась в плен

В Запорожской области группа украинских военных сдалась в плен - РИА Новости, 04.04.2025

В Запорожской области группа украинских военных сдалась в плен

Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в районе населенного пункта Щербаки в Запорожской области, рассказал РИА Новости представитель силовых структур России. РИА Новости, 04.04.2025

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специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 4 апр — РИА Новости. Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в районе населенного пункта Щербаки в Запорожской области, рассказал РИА Новости представитель силовых структур России. Минобороны России сообщало 29 марта, что подразделения группировки "Днепр" освободили Щербаки в Запорожской области. "Группа противника в количестве четырех человек в районе населенного пункта Щербаки приняла решение сдаться в плен. Была установлена связь. Группа выведена без потерь", — уточнил представитель силовых структур. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023-го административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250403/kiev-2009192967.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Группа боевиков ВСУ сдалась в плен в Запорожской области Группа боевиков ВСУ сдалась в плен в районе населенного пункта Щербаки в Запорожской области, рассказали РИА Новости в силовых структурах. 2025-04-04T05:50 true PT0M23S

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Дарья Буймова

россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность