https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009244900.html

Экипаж САУ "Нона-СВК" уничтожил группу ВСУ на Красноармейском направлении

Экипаж САУ "Нона-СВК" уничтожил группу ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 04.04.2025

Экипаж САУ "Нона-СВК" уничтожил группу ВСУ на Красноармейском направлении

Тувинский расчет САУ "Нона-СВК" группировки войск "Центр", работая на красноармейском направлении по прикрытию штурмовиков, уничтожил строение с личным составом РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T05:25:00+03:00

2025-04-04T05:25:00+03:00

2025-04-04T05:25:00+03:00

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Тувинский расчет САУ "Нона-СВК" группировки войск "Центр", работая на красноармейском направлении по прикрытию штурмовиков, уничтожил строение с личным составом ВСУ, рассказал РИА Новости командир артиллерийской батареи группировки "Центр" Саян Хаднаев. "Отрабатывали по задаче пункта управления дивизион. Поступила команда отработать по личному составу (ВСУ - ред), который передвигался в сторону наших "штурмов". Опорников. Получается, команда пришла, мы выехали, отработали четко и слаженно, отработали и поразили личный состав, который был в гараже, - по строению", - рассказал РИА Новости командир зенитного расчета, отвечая на вопрос о пораженных целях. Как рассказал командир артиллерийской батареи, его подразделение дежурит в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, поддерживает действия штурмовых групп и в случае выявления противника оперативно наносит ему поражение. "Отработали из пяти выстрелов, отработали и уже, как же сказать, и погасили, короче, их всех", - пояснил артиллерист. рассказывая о результатах боевой работы. Военнослужащий также отметил ряд преимуществ САУ "Нона-СВК", среди которых высокая маневренность как по пересеченной местности, так и по шоссейным трассам. Это обусловлено установкой орудия на базе БТР-80. Высокую степень поражения целей обеспечивает 120-миллиметровое орудие. При стрельбе обычными снарядами дальность до 8 700 метров, активно-реактивными - 12 700 метров. "Она (САУ "Нона СВК" - ред) отрабатывает и стреляет четко, получается, и точно. Как команда поступает, при втором выстреле - уже поражение цели, при наблюдении наших корректировщиков", - добавил собеседник. Он подчеркнул, что на данный момент враги "отступают при каждой стрельбе и каждом натиске нашего войска".

https://ria.ru/20250403/kiev-2009192967.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, бтр-80, безопасность