https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009243820.html
В Минобороны рассказали о выполнении задач РЛС "Небо-СВУ" в зоне СВО
В Минобороны рассказали о выполнении задач РЛС "Небо-СВУ" в зоне СВО - РИА Новости, 04.04.2025
В Минобороны рассказали о выполнении задач РЛС "Небо-СВУ" в зоне СВО
В министерстве обороны РФ рассказали журналистам о выполнении задач РЛС "Небо-СВУ" группировки "Центр" в зоне СВО. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T05:06:00+03:00
2025-04-04T05:06:00+03:00
2025-04-04T05:06:00+03:00
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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. В министерстве обороны РФ рассказали журналистам о выполнении задач РЛС "Небо-СВУ" группировки "Центр" в зоне СВО. "В ходе мониторинга воздушного пространства расчет радиолокационной станции (РЛС) 1Л119 "Небо-СВУ" обнаружил БПЛА противника, оперативно передал координаты на командный пункт противовоздушной обороны группировки войск "Центр", а дежуривший расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" выполнил пуск зенитной управляемой ракеты, успешно поразил БПЛА противника", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что для охраны РЛС от БПЛА противника оборудуются круглосуточные посты воздушного наблюдения. "Мы наблюдаем за целями в небе, когда летят БПЛА противника, мы докладываем об этом по радиостанции и запрашиваем разрешение на уничтожение, уничтожаем цели и тем самым охраняем нашу РЛС и небо над головой", – рассказал старший водитель Дмитрий Тихонов. Расчет РЛС "Небо-СВУ" способен одновременно обнаруживать, опознавать и сопровождать до 300 различных воздушных объектов: от снарядов реактивных систем залпового огня до тактической авиации противника, действующих на удалении более 400 километров. Вскрытые координаты воздушных целей поступают на командный пункт, где принимается решение о поражении и выдается целеуказание расчетам пусковых установок.
https://ria.ru/20250403/kiev-2009192967.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о выполнении задач РЛС "Небо-СВУ" в зоне СВО
Минобороны рассказало о выполнении задач РЛС Небо-СВУ группировки Центр
ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. В министерстве обороны РФ рассказали журналистам о выполнении задач РЛС "Небо-СВУ" группировки "Центр" в зоне СВО.
"В ходе мониторинга воздушного пространства расчет радиолокационной станции (РЛС) 1Л119 "Небо-СВУ" обнаружил БПЛА противника, оперативно передал координаты на командный пункт противовоздушной обороны группировки войск "Центр", а дежуривший расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" выполнил пуск зенитной управляемой ракеты, успешно поразил БПЛА противника", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что для охраны РЛС от БПЛА противника оборудуются круглосуточные посты воздушного наблюдения.
"Мы наблюдаем за целями в небе, когда летят БПЛА противника, мы докладываем об этом по радиостанции и запрашиваем разрешение на уничтожение, уничтожаем цели и тем самым охраняем нашу РЛС и небо над головой", – рассказал старший водитель Дмитрий Тихонов.
Расчет РЛС "Небо-СВУ" способен одновременно обнаруживать, опознавать и сопровождать до 300 различных воздушных объектов: от снарядов реактивных систем залпового огня до тактической авиации противника, действующих на удалении более 400 километров. Вскрытые координаты воздушных целей поступают на командный пункт, где принимается решение о поражении и выдается целеуказание расчетам пусковых установок.