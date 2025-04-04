https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009243820.html

В Минобороны рассказали о выполнении задач РЛС "Небо-СВУ" в зоне СВО

В Минобороны рассказали о выполнении задач РЛС "Небо-СВУ" в зоне СВО - РИА Новости, 04.04.2025

В Минобороны рассказали о выполнении задач РЛС "Небо-СВУ" в зоне СВО

В министерстве обороны РФ рассказали журналистам о выполнении задач РЛС "Небо-СВУ" группировки "Центр" в зоне СВО. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T05:06:00+03:00

2025-04-04T05:06:00+03:00

2025-04-04T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. В министерстве обороны РФ рассказали журналистам о выполнении задач РЛС "Небо-СВУ" группировки "Центр" в зоне СВО. "В ходе мониторинга воздушного пространства расчет радиолокационной станции (РЛС) 1Л119 "Небо-СВУ" обнаружил БПЛА противника, оперативно передал координаты на командный пункт противовоздушной обороны группировки войск "Центр", а дежуривший расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" выполнил пуск зенитной управляемой ракеты, успешно поразил БПЛА противника", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что для охраны РЛС от БПЛА противника оборудуются круглосуточные посты воздушного наблюдения. "Мы наблюдаем за целями в небе, когда летят БПЛА противника, мы докладываем об этом по радиостанции и запрашиваем разрешение на уничтожение, уничтожаем цели и тем самым охраняем нашу РЛС и небо над головой", – рассказал старший водитель Дмитрий Тихонов. Расчет РЛС "Небо-СВУ" способен одновременно обнаруживать, опознавать и сопровождать до 300 различных воздушных объектов: от снарядов реактивных систем залпового огня до тактической авиации противника, действующих на удалении более 400 километров. Вскрытые координаты воздушных целей поступают на командный пункт, где принимается решение о поражении и выдается целеуказание расчетам пусковых установок.

https://ria.ru/20250403/kiev-2009192967.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)