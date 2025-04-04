Участвовавший в операции "Поток" священник пришел на фронт с сыном
Священник отряда Т Добровольческого корпуса пришел на фронт вместе с сыном
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Суджанском районе
Российские военнослужащие в Суджанском районе. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 апр - РИА Новости. Военный священник отряда "Т" Добровольческого корпуса отец Алексей, участвовавший в операции "Поток" в Курской области, рассказал, что пришел на фронт вместе с сыном.
Ранее в добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
"Когда здесь (в Курской области - ред.) началось это всё, мы были в горах всей семьей почти. И вышли с гор и узнали, что вот такое случилось. Думал, что я приеду домой сейчас, выйду на дорогу, буду голосовать, и будут ехать машины, а и буду я спрашивать: "Вы куда? На Курск? Место есть?"… Я был уверен, что народ поднимется", - рассказал РИА Новости отец Алексей.
Он уточнил, что родился в Курской области, и вся их семья очень близко к сердцу приняла те события, которые начали происходить здесь во время оккупации со стороны ВСУ. По словам отца Алексея, впервые к бойцам они с сыном приехали в качестве волонтеров.
"Узнали про отряд "Т", побыли в отряде, увидели, какие задачи он выполняет, увидели, какой коллектив... И сказал сыну: "Сейчас такое время, что воевать придется... Никуда от этого не денешься. Вариант с нашим отрядом - самый подходящий. Благословляю, иди подписывай контракт", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сын также участвовал в операции "Поток" и в числе других бойцов отряда шел по трубе.
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