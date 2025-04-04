https://ria.ru/20250404/spetsoepartsiya-2009247774.html

Российские военные уничтожили расчеты БПЛА "Птицы Мадьяра"

Российские военные уничтожили расчеты БПЛА "Птицы Мадьяра" - РИА Новости, 04.04.2025

Российские военные уничтожили расчеты БПЛА "Птицы Мадьяра"

Российские военные уничтожили расчеты БПЛА украинского подразделения "Птицы Мадьяра", отомстив за удары по мирным гражданам, сообщил РИА Новости офицер 114-й... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T06:28:00+03:00

2025-04-04T06:28:00+03:00

2025-04-04T08:27:00+03:00

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Российские военные уничтожили расчеты БПЛА украинского подразделения "Птицы Мадьяра", отомстив за удары по мирным гражданам, сообщил РИА Новости офицер 114-й бригады 51 армии ВС России с позывным "Харам". "Сталкивались с "Птахами Мадьяра". Уничтожали, (целыми - ред.) расчетами уничтожали его ребят. Как и они наших не щадят, (так - ред.) и мы их не щадили", - сказал "Харам". По словам офицера, его подразделение внимательно отслеживает деятельность подобных групп противника и изучает все их технические и тактические новинки. "При входе в Андреевку (в ДНР - ред.) месяц назад тоже с ними "сваривались" (сталкивались - ред.) мы до полного уничтожения. (Это - ред.) такие люди, которые гражданских убивают. Именно "Птахи Мадьяра" гражданских бьют. Вот, и мы им тоже не даем спуску", - добавил "Харам". В распоряжении РИА Новости имеются кадры нанесения ударов по противнику в населенном пункте Андреевка, которые агентству предоставил "Харам". Изначально "Птицы Мадьяра" представляли собой ротно-тактическую группу БПЛА, представители которой входили в состав отдельных бригад ВСУ. Однако в январе 2024 года группа была преобразована в 414-й отдельный батальон ударных беспилотных авиационных систем (ОБУБАС). С того момента подразделение стало входить в состав морской пехоты ВСУ. Министерство обороны России 6 марта 2025 года заявило, что подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике.

https://ria.ru/20250311/vsu-2004425447.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Российские военные уничтожили расчеты украинских БПЛА "Птахи Мадьяра" Российские военные уничтожили расчеты украинских БПЛА "Птахи Мадьяра" за удары по мирным жителям, рассказал РИА Новости офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным "Харам" 2025-04-04T06:28 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины