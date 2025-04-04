https://ria.ru/20250404/spasateli-2009299887.html

Спасатели помогли жительнице Сочи освободить губу из электроприбора

Спасатели помогли жительнице Сочи освободить губу из электроприбора - РИА Новости, 04.04.2025

Спасатели помогли жительнице Сочи освободить губу из электроприбора

Сочинские сотрудники спасательной службы помогли девятилетней девочке освободить верхнюю губу от электрической машинки для стрижки ногтей, специальные... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:31:00+03:00

2025-04-04T12:31:00+03:00

2025-04-04T12:31:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СОЧИ, 4 апр - РИА Новости. Сочинские сотрудники спасательной службы помогли девятилетней девочке освободить верхнюю губу от электрической машинки для стрижки ногтей, специальные манипуляции прошли благополучно, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС. "Сотрудники Южного РПСО МЧС России, используя аварийно-спасательный инструмент, освободили зажатую губу из прибора", - говорится в сообщении. Медицинская помощь юной сочинке не потребовалась, добавили спасатели.

https://ria.ru/20250220/moskva-2000502688.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия