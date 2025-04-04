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Спасатели помогли жительнице Сочи освободить губу из электроприбора - РИА Новости, 04.04.2025
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12:31 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/spasateli-2009299887.html
Спасатели помогли жительнице Сочи освободить губу из электроприбора
Спасатели помогли жительнице Сочи освободить губу из электроприбора - РИА Новости, 04.04.2025
Спасатели помогли жительнице Сочи освободить губу из электроприбора
Сочинские сотрудники спасательной службы помогли девятилетней девочке освободить верхнюю губу от электрической машинки для стрижки ногтей, специальные... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:31:00+03:00
2025-04-04T12:31:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СОЧИ, 4 апр - РИА Новости. Сочинские сотрудники спасательной службы помогли девятилетней девочке освободить верхнюю губу от электрической машинки для стрижки ногтей, специальные манипуляции прошли благополучно, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС. "Сотрудники Южного РПСО МЧС России, используя аварийно-спасательный инструмент, освободили зажатую губу из прибора", - говорится в сообщении. Медицинская помощь юной сочинке не потребовалась, добавили спасатели.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Спасатели помогли жительнице Сочи освободить губу из электроприбора

Спасатели помогли девятилетней жительнице Сочи освободить губу из электроприбора

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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СОЧИ, 4 апр - РИА Новости. Сочинские сотрудники спасательной службы помогли девятилетней девочке освободить верхнюю губу от электрической машинки для стрижки ногтей, специальные манипуляции прошли благополучно, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС.
"Сотрудники Южного РПСО МЧС России, используя аварийно-спасательный инструмент, освободили зажатую губу из прибора", - говорится в сообщении.
Медицинская помощь юной сочинке не потребовалась, добавили спасатели.
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