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Спасатели помогли жительнице Сочи освободить губу из электроприбора
Спасатели помогли жительнице Сочи освободить губу из электроприбора - РИА Новости, 04.04.2025
Спасатели помогли жительнице Сочи освободить губу из электроприбора
Сочинские сотрудники спасательной службы помогли девятилетней девочке освободить верхнюю губу от электрической машинки для стрижки ногтей, специальные... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:31:00+03:00
2025-04-04T12:31:00+03:00
2025-04-04T12:31:00+03:00
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СОЧИ, 4 апр - РИА Новости. Сочинские сотрудники спасательной службы помогли девятилетней девочке освободить верхнюю губу от электрической машинки для стрижки ногтей, специальные манипуляции прошли благополучно, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС. "Сотрудники Южного РПСО МЧС России, используя аварийно-спасательный инструмент, освободили зажатую губу из прибора", - говорится в сообщении. Медицинская помощь юной сочинке не потребовалась, добавили спасатели.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Спасатели помогли жительнице Сочи освободить губу из электроприбора
Спасатели помогли девятилетней жительнице Сочи освободить губу из электроприбора