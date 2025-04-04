Евгений Солнцев будет работать с "дашбордом губернатора"
Солнцев станет работать с "дашбордом губернатора" для управленческих решений
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) / Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев будет использовать "дашборд губернатора" для выработки управленческих решений, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Панель, разработанная на базе госсистемы "Управление", начала работу в 28 субъектах России, в их числе и Оренбургская область.
"В Оренбургской области работают разные системы, которые позволяют объективно оценивать текущую ситуацию в регионе по разным параметрам и оперативно реагировать на запросы граждан. Это еще один инструмент, который поможет своевременно и эффективно принимать управленческие решения", – приводит пресс-служба слова Солнцева.
Панель получила название "дашборд губернатора", с ее помощью правительство России предоставляет субъектам информацию по ключевым направлениям работы каждого региона.
Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что на "дашборде губернатора" представлены актуальные показатели по ключевым направлениям работы региона и его взаимодействию с федеральным центром: работа с федеральными поручениями и законодательными инициативами, исполнение федерального и регионального бюджетов, реализация национальных проектов, сведения о выполнении планов строительства в регионе, федеральные рейтинги и другое.