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Евгений Солнцев будет работать с "дашбордом губернатора" - РИА Новости, 04.04.2025
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
12:10 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/solntsev-2009296812.html
Евгений Солнцев будет работать с "дашбордом губернатора"
Евгений Солнцев будет работать с "дашбордом губернатора" - РИА Новости, 04.04.2025
Евгений Солнцев будет работать с "дашбордом губернатора"
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев будет использовать "дашборд губернатора" для выработки управленческих решений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:10:00+03:00
2025-04-04T12:10:00+03:00
оренбургская область
евгений солнцев
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев будет использовать "дашборд губернатора" для выработки управленческих решений, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Панель, разработанная на базе госсистемы "Управление", начала работу в 28 субъектах России, в их числе и Оренбургская область. "В Оренбургской области работают разные системы, которые позволяют объективно оценивать текущую ситуацию в регионе по разным параметрам и оперативно реагировать на запросы граждан. Это еще один инструмент, который поможет своевременно и эффективно принимать управленческие решения", – приводит пресс-служба слова Солнцева. Панель получила название "дашборд губернатора", с ее помощью правительство России предоставляет субъектам информацию по ключевым направлениям работы каждого региона. Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что на "дашборде губернатора" представлены актуальные показатели по ключевым направлениям работы региона и его взаимодействию с федеральным центром: работа с федеральными поручениями и законодательными инициативами, исполнение федерального и регионального бюджетов, реализация национальных проектов, сведения о выполнении планов строительства в регионе, федеральные рейтинги и другое.
https://ria.ru/20250402/solntsev-2008842123.html
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евгений солнцев, дмитрий григоренко
Оренбургская область, Евгений Солнцев, Дмитрий Григоренко
Евгений Солнцев будет работать с "дашбордом губернатора"

Солнцев станет работать с "дашбордом губернатора" для управленческих решений

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) / Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) /
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев будет использовать "дашборд губернатора" для выработки управленческих решений, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Панель, разработанная на базе госсистемы "Управление", начала работу в 28 субъектах России, в их числе и Оренбургская область.
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"В Оренбургской области работают разные системы, которые позволяют объективно оценивать текущую ситуацию в регионе по разным параметрам и оперативно реагировать на запросы граждан. Это еще один инструмент, который поможет своевременно и эффективно принимать управленческие решения", – приводит пресс-служба слова Солнцева.
Панель получила название "дашборд губернатора", с ее помощью правительство России предоставляет субъектам информацию по ключевым направлениям работы каждого региона.
Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что на "дашборде губернатора" представлены актуальные показатели по ключевым направлениям работы региона и его взаимодействию с федеральным центром: работа с федеральными поручениями и законодательными инициативами, исполнение федерального и регионального бюджетов, реализация национальных проектов, сведения о выполнении планов строительства в регионе, федеральные рейтинги и другое.
 
Оренбургская областьЕвгений СолнцевДмитрий Григоренко
 
 
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