https://ria.ru/20250404/solntsev-2009296812.html

Евгений Солнцев будет работать с "дашбордом губернатора"

Евгений Солнцев будет работать с "дашбордом губернатора" - РИА Новости, 04.04.2025

Евгений Солнцев будет работать с "дашбордом губернатора"

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев будет использовать "дашборд губернатора" для выработки управленческих решений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:10:00+03:00

2025-04-04T12:10:00+03:00

2025-04-04T12:10:00+03:00

оренбургская область

евгений солнцев

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев будет использовать "дашборд губернатора" для выработки управленческих решений, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Панель, разработанная на базе госсистемы "Управление", начала работу в 28 субъектах России, в их числе и Оренбургская область. "В Оренбургской области работают разные системы, которые позволяют объективно оценивать текущую ситуацию в регионе по разным параметрам и оперативно реагировать на запросы граждан. Это еще один инструмент, который поможет своевременно и эффективно принимать управленческие решения", – приводит пресс-служба слова Солнцева. Панель получила название "дашборд губернатора", с ее помощью правительство России предоставляет субъектам информацию по ключевым направлениям работы каждого региона. Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что на "дашборде губернатора" представлены актуальные показатели по ключевым направлениям работы региона и его взаимодействию с федеральным центром: работа с федеральными поручениями и законодательными инициативами, исполнение федерального и регионального бюджетов, реализация национальных проектов, сведения о выполнении планов строительства в регионе, федеральные рейтинги и другое.

https://ria.ru/20250402/solntsev-2008842123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

евгений солнцев, дмитрий григоренко