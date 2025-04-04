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Комитет Госдумы одобрил освобождение добровольцев от срочной службы - РИА Новости, 04.04.2025
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14:12 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/sluzhba-2009325786.html
Комитет Госдумы одобрил освобождение добровольцев от срочной службы
Комитет Госдумы одобрил освобождение добровольцев от срочной службы - РИА Новости, 04.04.2025
Комитет Госдумы одобрил освобождение добровольцев от срочной службы
Комитет ГД по обороне одобрил поправку об освобождении от срочной службы добровольцев, которые участвовали в боевых действиях не менее полугода, сообщается в... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:12:00+03:00
2025-04-04T14:12:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Комитет ГД по обороне одобрил поправку об освобождении от срочной службы добровольцев, которые участвовали в боевых действиях не менее полугода, сообщается в думской электронной базе. Одобренной поправкой предлагается освободить от призыва на военную службу граждан, пребывавших не менее шести месяцев в добровольческих формованиях. Как отмечается в таблице поправок на принятие, граждане, которые пребывают в таких формированиях будут пользоваться отсрочкой от призыва на военную службу.
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госдума рф, вооруженные силы рф, россия
Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Россия
Комитет Госдумы одобрил освобождение добровольцев от срочной службы

Воевавших более полугода добровольцев могут освободить от срочной службы

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Комитет ГД по обороне одобрил поправку об освобождении от срочной службы добровольцев, которые участвовали в боевых действиях не менее полугода, сообщается в думской электронной базе.
Одобренной поправкой предлагается освободить от призыва на военную службу граждан, пребывавших не менее шести месяцев в добровольческих формованиях. Как отмечается в таблице поправок на принятие, граждане, которые пребывают в таких формированиях будут пользоваться отсрочкой от призыва на военную службу.
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
ГД приняла поправку о статусе ветерана для добровольцев в Курской области
3 апреля, 14:08
 
Госдума РФВооруженные силы РФРоссия
 
 
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