https://ria.ru/20250404/sluzhba-2009325786.html

Комитет Госдумы одобрил освобождение добровольцев от срочной службы

Комитет Госдумы одобрил освобождение добровольцев от срочной службы - РИА Новости, 04.04.2025

Комитет Госдумы одобрил освобождение добровольцев от срочной службы

Комитет ГД по обороне одобрил поправку об освобождении от срочной службы добровольцев, которые участвовали в боевых действиях не менее полугода, сообщается в... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T14:12:00+03:00

2025-04-04T14:12:00+03:00

2025-04-04T14:12:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Комитет ГД по обороне одобрил поправку об освобождении от срочной службы добровольцев, которые участвовали в боевых действиях не менее полугода, сообщается в думской электронной базе. Одобренной поправкой предлагается освободить от призыва на военную службу граждан, пребывавших не менее шести месяцев в добровольческих формованиях. Как отмечается в таблице поправок на принятие, граждане, которые пребывают в таких формированиях будут пользоваться отсрочкой от призыва на военную службу.

https://ria.ru/20250403/kurskaya-2009106502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

госдума рф, вооруженные силы рф, россия