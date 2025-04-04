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Комитет Госдумы одобрил освобождение добровольцев от срочной службы
Комитет Госдумы одобрил освобождение добровольцев от срочной службы - РИА Новости, 04.04.2025
Комитет Госдумы одобрил освобождение добровольцев от срочной службы
Комитет ГД по обороне одобрил поправку об освобождении от срочной службы добровольцев, которые участвовали в боевых действиях не менее полугода, сообщается в... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:12:00+03:00
2025-04-04T14:12:00+03:00
2025-04-04T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Комитет ГД по обороне одобрил поправку об освобождении от срочной службы добровольцев, которые участвовали в боевых действиях не менее полугода, сообщается в думской электронной базе. Одобренной поправкой предлагается освободить от призыва на военную службу граждан, пребывавших не менее шести месяцев в добровольческих формованиях. Как отмечается в таблице поправок на принятие, граждане, которые пребывают в таких формированиях будут пользоваться отсрочкой от призыва на военную службу.
https://ria.ru/20250403/kurskaya-2009106502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, вооруженные силы рф, россия
Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Россия
Комитет Госдумы одобрил освобождение добровольцев от срочной службы
Воевавших более полугода добровольцев могут освободить от срочной службы