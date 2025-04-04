https://ria.ru/20250404/slovakiya-2009426035.html

Фицо осудил послов ЕС за отказ посетить годовщину освобождения Братиславы

Фицо осудил послов ЕС за отказ посетить годовщину освобождения Братиславы - РИА Новости, 04.04.2025

Фицо осудил послов ЕС за отказ посетить годовщину освобождения Братиславы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал послов стран Европейского союза за отказ участвовать в мероприятии по случаю 80-летия освобождения Братиславы РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T19:17:00+03:00

2025-04-04T19:17:00+03:00

2025-04-04T19:43:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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братислава

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роберт фицо

евросоюз

80-летие победы в великой отечественной войне

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БРАТИСЛАВА, 4 апр — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал послов стран Европейского союза за отказ участвовать в мероприятии по случаю 80-летия освобождения Братиславы от фашизма. "За то, что я сегодня пригласил на это мероприятие господина посла Российской Федерации, господина посла Белоруссии и других. <…> За то, что я дал возможность выступить послу России, <…> нам сообщили послы (стран. — Прим. ред.) Европейского союза, что сюда не придут", — заявил он в ходе памятного мероприятия на мемориале Славин.Премьер сравнил европейских дипломатов с упрямыми детьми."Обязанность послов не упрямиться, а работать. Послы должны вести коммуникацию, должны разговаривать. Если у них есть такая прекрасная возможность встретиться с послами других стран, так их обязанность быть тут", — заключил Фицо.Мемориал Славин посвящен памяти советских солдат, погибших при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Он представляет собой композицию, состоящую из центральной части с монументальной скульптурой и окружающих ее рядов могил, где похоронено более 6,8 тысячи солдат Красной армии. Центральным элементом памятника является величественный обелиск, на вершине которого установлена статуя советского солдата с флагом в руке.Братислава была освобождена от немецко-фашистских захватчиков 80 лет назад, 4 апреля 1945 года.

https://ria.ru/20250323/moldavija-2006803276.html

https://ria.ru/20241005/fitso-1976520853.html

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в мире, братислава, словакия, белоруссия, роберт фицо, евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне