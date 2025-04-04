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В РВИО рассказали, как в 1945 году освобождали Братиславу - РИА Новости, 04.04.2025
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04:44 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/slovakiya-2009242024.html
В РВИО рассказали, как в 1945 году освобождали Братиславу
В РВИО рассказали, как в 1945 году освобождали Братиславу - РИА Новости, 04.04.2025
В РВИО рассказали, как в 1945 году освобождали Братиславу
Советские командующие, в первую очередь командующий 2-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Родион Малиновский, приняли решение не идти на Братиславу в... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T04:44:00+03:00
2025-04-04T04:44:00+03:00
в мире
братислава
словакия
брно
родион малиновский
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Советские командующие, в первую очередь командующий 2-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Родион Малиновский, приняли решение не идти на Братиславу в лоб при ее взятии, а обойти столицу современной Словакии с северо-запада, сегодня словаки - одни из немногих в Европе, кто чтит память о погибших на их родной земле советских воинах, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Братислава была освобождена от немецко-фашистских захватчиков 80 лет назад, 4 апреля 1945 года. "В Словакии помнят о вкладе Красной Армии в освобождение своей страны, в отличие от большинства других европейских государств, где сносят памятники и оскверняют могилы. Мы знаем, что в стране существует около 160 братских могил, захоронений, мемориалов, посвященных погибшим советским воинам. Ну и многие сотни мемориалов и памятников, посвященных бойцам Красной Армии", - отметил Мягков. Говоря о ходе и особенностях операции, историк заметил, что командующий 2-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Родион Малиновский не хотел брать Братиславу в лоб, считая, что в городских боях будут серьезные потери. "Было решено обойти город с северо-запада. Когда наши войска устремились вперед, у врага возникли определенные элементы паники, и он стал, значит, посредственно отводить свои войска. Тем не менее, боев в городе избежать не удалось. Начиная со 2 апреля шли ожесточенные уличные бои. Буквально за каждый квартал", - сказал Мягков. Там немцы построили баррикады, засады, огневые точки в подвалах. Приходилось с помощью штурмовых групп брать эти укрепления и продвигаться вперед. Как подчеркнул собеседник, столица Словакии была серьезно укреплена тремя полосами обороны. С севера и запада город окружают Карпаты, с юга - река Дунай. Противник построил ДОТы, ДЗОТы, противотанковые рвы, собираясь оборонять Братиславу как можно дольше. "Освобождение Словакии Красной Армией началось еще зимой 1944-1945 годов. Через Карпатские перевалы продвигались силы 4-го Украинского фронта под командованием генерала Ивана Ефимовича Петрова, но углубиться дальше на территории Словакии не представлялось возможным. Осенью 1944 года Словацкое освободительное национальное восстание было поднято. К сожалению, немцам удалось его подавить. Полномасштабное освобождение Словакии застопорилось", - отметил историк. После того, как в 1945 году советские части окружили, а потом и уничтожили 188-тысячную группировку гитлеровцев в Будапеште, отбив последнее крупное контрнаступление немцев на советско-германском фронте в районе озера Балатон, ситуация резко изменилась. "Создалось выгодное положение для наступления наших фронтов как на Вену, так и на Братиславу и дальше на Брно. Задача по освобождению Братиславы с дальнейшим продвижением на Брно решалась прежде всего войсками 2-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Родиона Малиновского. С юга действовали войска 3-го Украинского фронта маршала Советского Союза Федора Толбухина, наступавшие на Вену", - сказал Мягков. При этом, по его словам, часть сил 2-го Украинского фронта наступала непосредственно на Моравско-Островском направлении. В промежутке между этими фронтами шли вперед 7-я гвардейская армия, 53-я армия и конно-механизированная группа генерала Иссы Плиева. Они получили задачу наступать на Братиславу. "Операция началась 25 марта. После мощной артиллерийской подготовки была пробита брешь во вражеских позициях. По фронту она составляла 135 километров и 40 километров в глубину. И уже 27-28 марта в бой вступила конно-механизированная группа Плиева. Надо сказать, что тогда наши части активно поддерживала и Дунайская армия, военная флотилия. Наши бронекатера, которые уничтожали вражеские позиции и высаживали тактические десанты в тыл противника, дезорганизуя его оборону", - подчеркнул научный директор РВИО. Он отметил, что Красная Армия имела преимущество по артиллерии где-то в три раза, по авиации - в пять раз. "Однако преимущество в личном составе было не столь значительным. У немцев было более 200 тысяч войск, а у нас вместе с двумя румынскими армиями наступали 340 тысяч человек", - уточнил Мягков. Он подчеркнул, что, несмотря на глубоко эшелонированную вражескую оборону, советские части сумели продвинуться вперед. "Еще одна особенность операции - форсирование рек Грон, Нитра и других, которые пролегали на пути наших войск. Военные инженеры буквально за несколько часов строили переправы через глубокие и быстротекущие реки. Фактически, никакой задержки наступления здесь не было. Поэтому уже к первому апреля 1945 года наши войска вышли непосредственно к подступам Братиславы", - отметил историк. Внушительную помощь нашим войскам оказывали словацкие партизаны, которые ранее покинули населенные пункты и ушли в горы и леса. Они активно помогали, захватывая те или иные позиции, подвозили припасы. "Созданное в 1938 году Гитлером Словацкое государство было его марионеткой и находилось в составе фашистского блока, поэтому логично, что часть словацких соединений воевала на советско-германском фронте за Гитлера. С другой стороны, чехословацкий корпус состоял в рядах Красной Армии", - заметил Мягков. Он добавил, что, по воспоминаниям советских солдат и офицеров, которые освобождали Братиславу, горожане выбегали на улицы, обнимали советских воинов, качали их на руках. "Из-за этого продвижение воинских колонн было затруднено. Словаки перекрывали улицы, чтобы поздравить наших бойцов. Но повсюду, во всех кварталах, возникали небольшие праздники в честь красноармейцев", - рассказал историк. Он подчеркнул, что за освобождение словацкой территории, "той, что сейчас отдельное государство", погибло 60 тысяч советских бойцов и командиров. "Только в одной Братиславско-Брновской наступательной операции погибло более 16 тысяч наших солдат. Причем в самой Братиславе захоронено 7 тысяч наших бойцов и командиров, которые пали, освобождая именно ее", - уточнил собеседник агентства. Он напомнил, что Словакия подписала в 1993 году договор о сохранении воинских мемориалов и памятников. "И там, по крайней мере, мы не знаем каких-то вопиющих случаев осквернения наших захоронений. Вот в чем Словакия выгодно отличается от других европейских стран", - резюмировал Мягков.
https://ria.ru/20241208/slovakiya-1987959632.html
https://ria.ru/20250326/granitsa-2007205590.html
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в мире, братислава, словакия, брно, родион малиновский, российское военно-историческое общество (рвио)
В мире, Братислава, Словакия, Брно, Родион Малиновский, Российское военно-историческое общество (РВИО)
В РВИО рассказали, как в 1945 году освобождали Братиславу

Мягков: словаки помнят о вкладе Красной Армии в освобождение страны от фашизма

© РИА НовостиВеликая Отечественная война
Великая Отечественная война - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Советские командующие, в первую очередь командующий 2-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Родион Малиновский, приняли решение не идти на Братиславу в лоб при ее взятии, а обойти столицу современной Словакии с северо-запада, сегодня словаки - одни из немногих в Европе, кто чтит память о погибших на их родной земле советских воинах, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Братислава была освобождена от немецко-фашистских захватчиков 80 лет назад, 4 апреля 1945 года.
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Словакии помнят о вкладе Красной Армии в освобождение своей страны, в отличие от большинства других европейских государств, где сносят памятники и оскверняют могилы. Мы знаем, что в стране существует около 160 братских могил, захоронений, мемориалов, посвященных погибшим советским воинам. Ну и многие сотни мемориалов и памятников, посвященных бойцам Красной Армии", - отметил Мягков.
Говоря о ходе и особенностях операции, историк заметил, что командующий 2-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Родион Малиновский не хотел брать Братиславу в лоб, считая, что в городских боях будут серьезные потери.
"Было решено обойти город с северо-запада. Когда наши войска устремились вперед, у врага возникли определенные элементы паники, и он стал, значит, посредственно отводить свои войска. Тем не менее, боев в городе избежать не удалось. Начиная со 2 апреля шли ожесточенные уличные бои. Буквально за каждый квартал", - сказал Мягков.
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Там немцы построили баррикады, засады, огневые точки в подвалах. Приходилось с помощью штурмовых групп брать эти укрепления и продвигаться вперед.
Как подчеркнул собеседник, столица Словакии была серьезно укреплена тремя полосами обороны. С севера и запада город окружают Карпаты, с юга - река Дунай. Противник построил ДОТы, ДЗОТы, противотанковые рвы, собираясь оборонять Братиславу как можно дольше.
"Освобождение Словакии Красной Армией началось еще зимой 1944-1945 годов. Через Карпатские перевалы продвигались силы 4-го Украинского фронта под командованием генерала Ивана Ефимовича Петрова, но углубиться дальше на территории Словакии не представлялось возможным. Осенью 1944 года Словацкое освободительное национальное восстание было поднято. К сожалению, немцам удалось его подавить. Полномасштабное освобождение Словакии застопорилось", - отметил историк.
После того, как в 1945 году советские части окружили, а потом и уничтожили 188-тысячную группировку гитлеровцев в Будапеште, отбив последнее крупное контрнаступление немцев на советско-германском фронте в районе озера Балатон, ситуация резко изменилась.
"Создалось выгодное положение для наступления наших фронтов как на Вену, так и на Братиславу и дальше на Брно. Задача по освобождению Братиславы с дальнейшим продвижением на Брно решалась прежде всего войсками 2-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Родиона Малиновского. С юга действовали войска 3-го Украинского фронта маршала Советского Союза Федора Толбухина, наступавшие на Вену", - сказал Мягков.
При этом, по его словам, часть сил 2-го Украинского фронта наступала непосредственно на Моравско-Островском направлении. В промежутке между этими фронтами шли вперед 7-я гвардейская армия, 53-я армия и конно-механизированная группа генерала Иссы Плиева. Они получили задачу наступать на Братиславу.
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"Операция началась 25 марта. После мощной артиллерийской подготовки была пробита брешь во вражеских позициях. По фронту она составляла 135 километров и 40 километров в глубину. И уже 27-28 марта в бой вступила конно-механизированная группа Плиева. Надо сказать, что тогда наши части активно поддерживала и Дунайская армия, военная флотилия. Наши бронекатера, которые уничтожали вражеские позиции и высаживали тактические десанты в тыл противника, дезорганизуя его оборону", - подчеркнул научный директор РВИО.
Он отметил, что Красная Армия имела преимущество по артиллерии где-то в три раза, по авиации - в пять раз.
"Однако преимущество в личном составе было не столь значительным. У немцев было более 200 тысяч войск, а у нас вместе с двумя румынскими армиями наступали 340 тысяч человек", - уточнил Мягков.
Он подчеркнул, что, несмотря на глубоко эшелонированную вражескую оборону, советские части сумели продвинуться вперед.
"Еще одна особенность операции - форсирование рек Грон, Нитра и других, которые пролегали на пути наших войск. Военные инженеры буквально за несколько часов строили переправы через глубокие и быстротекущие реки. Фактически, никакой задержки наступления здесь не было. Поэтому уже к первому апреля 1945 года наши войска вышли непосредственно к подступам Братиславы", - отметил историк.
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Внушительную помощь нашим войскам оказывали словацкие партизаны, которые ранее покинули населенные пункты и ушли в горы и леса. Они активно помогали, захватывая те или иные позиции, подвозили припасы.
"Созданное в 1938 году Гитлером Словацкое государство было его марионеткой и находилось в составе фашистского блока, поэтому логично, что часть словацких соединений воевала на советско-германском фронте за Гитлера. С другой стороны, чехословацкий корпус состоял в рядах Красной Армии", - заметил Мягков.
Он добавил, что, по воспоминаниям советских солдат и офицеров, которые освобождали Братиславу, горожане выбегали на улицы, обнимали советских воинов, качали их на руках.
"Из-за этого продвижение воинских колонн было затруднено. Словаки перекрывали улицы, чтобы поздравить наших бойцов. Но повсюду, во всех кварталах, возникали небольшие праздники в честь красноармейцев", - рассказал историк.
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Он подчеркнул, что за освобождение словацкой территории, "той, что сейчас отдельное государство", погибло 60 тысяч советских бойцов и командиров.
"Только в одной Братиславско-Брновской наступательной операции погибло более 16 тысяч наших солдат. Причем в самой Братиславе захоронено 7 тысяч наших бойцов и командиров, которые пали, освобождая именно ее", - уточнил собеседник агентства.
Он напомнил, что Словакия подписала в 1993 году договор о сохранении воинских мемориалов и памятников.
"И там, по крайней мере, мы не знаем каких-то вопиющих случаев осквернения наших захоронений. Вот в чем Словакия выгодно отличается от других европейских стран", - резюмировал Мягков.
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В миреБратиславаСловакияБрноРодион МалиновскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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