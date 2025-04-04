https://ria.ru/20250404/sliz-2009331505.html

Таинственная "Черная слизь", уничтожившая две тысячи человек: что это такое

Таинственная "Черная слизь", уничтожившая две тысячи человек: что это такое - РИА Новости, 04.04.2025

Таинственная "Черная слизь", уничтожившая две тысячи человек: что это такое

У этого загадочного черного вещества несколько названий: "Черная слизь", "Черное пятно", "Черная масса". Непонятная субстанция, похожая на смолу, впервые была... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T18:32:00+03:00

2025-04-04T18:32:00+03:00

2025-04-04T18:32:00+03:00

в мире

венесуэла

каракас

германия

уго чавес (политик)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. У этого загадочного черного вещества несколько названий: "Черная слизь", "Черное пятно", "Черная масса". Непонятная субстанция, похожая на смолу, впервые была замечена в Венесуэле в 1986 году. Она привела к гибели почти двух тысяч людей.На изучение этого вещества было потрачено миллионы долларов. Но одной версии по-прежнему нет.Массовая гибельВ 1986 году во время ремонта асфальта на участке дороги между Каракасом и аэропортом рабочие обнаружили странную чёрную слизь, которая покрывала довольно большой участок дороги. Непонятная жидкость была похожа на очень жирный растаявший пластилин и была липкая на ощупь. Рабочие так и не смогли разобраться, что это такое, и просто назвали субстанцию — "Черное пятно".Поначалу на слизь не обращали внимание, но скоро уже 13 километров шоссе были покрыты неизвестным материалом. Удалось выяснить, что оно разрастается в жаркую и влажную погоду и уменьшается в холодную и сухую.Это вещество делало дорожное полотно очень скользким и чрезвычайно опасным, из-за него автомобили врезались друг в друга или съезжали с дороги.За пять лет до 1992 года из-за "Черной слизи" погибло в результате аварий 1800 человек, и к тому времени загадочная субстанция распространилась по всему Каракасу.Неуязвимое "Черное пятно"В ситуацию пришлось вмешаться правительству Венесуэлы. Как только не пытались побороть "Черное пятно". Слизь пытались смыть, полагая, что это всего-навсего паста, состоящая из масла и пыли, и даже приостановили работы, когда пошёл дождь, в надежде, что он смоет это вещество.Пробовали смыть пятно водой под давлением, но это не помогло. Использовали различные химикаты.Решили даже снять верхний слой дороги и заново покрыть её асфальтом, но к великому ужасу и властей, и простых граждан — чёрное пятно появилось вновь.В конце концов правительство приняло решение засыпать пятно тоннами измельчённого известняка. Это помогло на некоторое время, но тут же создало другую проблему: дороги стали настолько пыльными, что водители и местные жители жаловались, что невозможно дышать.Отчаявшись, правительство Венесуэлы обратилось за помощью к американским, канадским и европейским экспертам, чтобы попытаться разгадать тайну загадочного вещества.Из Германии привезли специальное оборудование для уборки, и, казалось, оно помогло, на несколько лет "Черная слизь" исчезла, но в 2001 году "Черное пятно" вновь появилось на нескольких дорогах в Каракасе, в том числе на проспектах Баральт, Нуэва-Гранада, Фьерсас-Армадас, Сукре и Урданета.Что же это такое?Несмотря на десятилетия исследований и потраченные миллионы долларов, так и нет однозначного ответа, что же представляет из себя "Черная слизь".Ее описывают как жирную чёрную массу толщиной в дюйм, по своей консистенции напоминающей жевательную резинку, хотя водители называют дороги, которые она покрывает, "скользкими, как лёд".Команде Министерства транспорта и коммуникаций Венесуэлы удалось выяснить, что "Черное пятно" состоит из пыли, масла и различных органических и синтетических материалов.Но главное даже не состав загадочного вещества, а откуда оно появляется и почему за короткий промежуток времени "Черной слизи" удалось "захватить" столь большую территорию.Откуда взялась "Черная слизь"?Для объяснения появления на дорогах "Черного пятна" были выдвинуты различные теории, но так и не удалось установить его точную природу.Поначалу считалось, что неочищенные сточные воды из многочисленных трущоб, расположенных рядом, стекали вниз по склону под асфальт и вызывали химическую реакцию, которая разрушала дороги.Согласно другой версии, "Черная слизь" представляет собой нефть, которая просачивалась из некачественного асфальта.Эксперты считали, что всему виной некачественный асфальт, из которого при повышении температуры начала просачиваться нефть, но Министерство транспорта и коммуникаций заявило, что состав асфальта не имеет никакого отношения к образованию этого вещества.Наиболее распространённая на сегодняшний день теория гласит, что "Черная слизь" появилась в результате того, что большое количество протекающих старых автомобилей разбрызгивают свои жидкости на дорогу.Профессор Джаннетто, представляющий Министерство транспорта и коммуникаций, считает, что "Черное пятно" — это скопление пыли и масла, выделяемых автомобилями, которые образуют на дорогах густую массу.Экстравагантные политические версииВ 1992 году, когда президентом был Карлос Андрес Перес, во время напряженной политической ситуации появились обвинения в том, что это его политические противники разливали нефть на дорогах, чтобы очернить его репутацию как лидера.А в 2001 году, уже после Боливарианской революции Уго Чавеса. Сторонник президента, "чавистский" мэр Фредди Берналь заявил, что оппозиция наняла бездомных венесуэльцев, и они ночью разбрасывали "Черную слизь" из пластиковых пакетов.Несмотря на то, что мы до сих пор не знаем точно, что же представляет собой "Черная слизь", происходящее в Венесуэле показало, как важно беречь окружающую среду и насколько беззащитен может оказаться человек перед лицом техногенных катастроф.

венесуэла

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в мире, венесуэла, каракас, германия, уго чавес (политик)