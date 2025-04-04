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Водителей оповестили об актуальных весенних штрафах ГИБДД
Водителей оповестили об актуальных весенних штрафах ГИБДД - РИА Новости, 04.04.2025
Водителей оповестили об актуальных весенних штрафах ГИБДД
Окончание зимнего сезона для многих водителей связано с более активным использованием авто, однако при этом следует неуклонно выполнять требования ПДД, иначе... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T02:15:00+03:00
2025-04-04T02:15:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Окончание зимнего сезона для многих водителей связано с более активным использованием авто, однако при этом следует неуклонно выполнять требования ПДД, иначе можно получить штраф, рассказал агентству “Прайм” доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Максим Тишаков.Прежде всего, важно, чтобы номерной знак был читаемым — для этого его следует регулярно очищать от грязи.“Если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего (в светлое время суток переднего или заднего) государственного регистрационного знака, то за это нарушение предусмотрено наложение административного штрафа в размере 500 рублей, согласно части первой статьи 12.2 КоАП РФ”, — привел пример эксперт.Помимо этого, правовед напомнил, что весной дорожная разметка может быть стерта или не видна из-за грязи, но наказание за ее нарушение все равно остается. Оно колеблется, согласно установленных законом санкций, от 750 до 4,5 тысяч рублей.
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общество, авто, мгпу, максим тишаков, россия, штрафы
Общество, Авто, МГПУ, Максим Тишаков, Россия, Штрафы
Водителей оповестили об актуальных весенних штрафах ГИБДД
Правовед Тишаков предупредил водителей о штрафах за грязные номера