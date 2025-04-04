https://ria.ru/20250404/shtrafy-2009225536.html

Водителей оповестили об актуальных весенних штрафах ГИБДД

Водителей оповестили об актуальных весенних штрафах ГИБДД - РИА Новости, 04.04.2025

Водителей оповестили об актуальных весенних штрафах ГИБДД

Окончание зимнего сезона для многих водителей связано с более активным использованием авто, однако при этом следует неуклонно выполнять требования ПДД, иначе... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T02:15:00+03:00

2025-04-04T02:15:00+03:00

2025-04-04T02:15:00+03:00

общество

авто

мгпу

максим тишаков

россия

штрафы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998240161_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_d71f1bbaa1d7bcb5c1f2fdba98f8d2aa.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Окончание зимнего сезона для многих водителей связано с более активным использованием авто, однако при этом следует неуклонно выполнять требования ПДД, иначе можно получить штраф, рассказал агентству “Прайм” доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Максим Тишаков.Прежде всего, важно, чтобы номерной знак был читаемым — для этого его следует регулярно очищать от грязи.“Если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего (в светлое время суток переднего или заднего) государственного регистрационного знака, то за это нарушение предусмотрено наложение административного штрафа в размере 500 рублей, согласно части первой статьи 12.2 КоАП РФ”, — привел пример эксперт.Помимо этого, правовед напомнил, что весной дорожная разметка может быть стерта или не видна из-за грязи, но наказание за ее нарушение все равно остается. Оно колеблется, согласно установленных законом санкций, от 750 до 4,5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250401/pdd-2008524761.html

https://ria.ru/20250328/remont-2007840408.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, мгпу, максим тишаков, россия, штрафы