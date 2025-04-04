https://ria.ru/20250404/sheremetevo-2009259381.html
В Шереметьево сел самолет с неисправностью в электросистеме
В Шереметьево сел самолет с неисправностью в электросистеме - РИА Новости, 04.04.2025
В Шереметьево сел самолет с неисправностью в электросистеме
Самолет сообщением Москва-Волгоград авиакомпании "Победа" сел в аэропорту "Шереметьево" в штатном режиме, но с неисправностью в электросистеме, сообщили РИА... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T09:11:00+03:00
2025-04-04T09:11:00+03:00
2025-04-04T11:41:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
происшествия
boeing 737
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Самолет сообщением Москва-Волгоград авиакомпании "Победа" сел в аэропорту "Шереметьево" в штатном режиме, но с неисправностью в электросистеме, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Рейс Москва-Волгоград, Boeing-737 800 (B738) авиакомпании "Победа" сел в "Шереметьево" в штатном режиме, но с неисправностью в электросистеме", - говорится в сообщении.Как уточнили в авиакомпании, самолет, выполнявший рейс DP6965 по маршруту Москва ("Шереметьево")-Волгоград, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика одной из систем.Там добавили, что пассажиры пересели на резервное воздушное судно. Самолет вылетел в 10:05 мск.
https://ria.ru/20250107/samolet-1992746195.html
https://ria.ru/20250403/elektrosnabzhenie-2009030386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), происшествия, boeing 737
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Boeing 737
В Шереметьево сел самолет с неисправностью в электросистеме
В Шереметьево сел самолет "Победы" с неисправностью в электросистеме