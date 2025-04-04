https://ria.ru/20250404/sheremetevo-2009259381.html

В Шереметьево сел самолет с неисправностью в электросистеме

В Шереметьево сел самолет с неисправностью в электросистеме - РИА Новости, 04.04.2025

В Шереметьево сел самолет с неисправностью в электросистеме

Самолет сообщением Москва-Волгоград авиакомпании "Победа" сел в аэропорту "Шереметьево" в штатном режиме, но с неисправностью в электросистеме, сообщили РИА... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T09:11:00+03:00

2025-04-04T09:11:00+03:00

2025-04-04T11:41:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

происшествия

boeing 737

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Самолет сообщением Москва-Волгоград авиакомпании "Победа" сел в аэропорту "Шереметьево" в штатном режиме, но с неисправностью в электросистеме, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Рейс Москва-Волгоград, Boeing-737 800 (B738) авиакомпании "Победа" сел в "Шереметьево" в штатном режиме, но с неисправностью в электросистеме", - говорится в сообщении.Как уточнили в авиакомпании, самолет, выполнявший рейс DP6965 по маршруту Москва ("Шереметьево")-Волгоград, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика одной из систем.Там добавили, что пассажиры пересели на резервное воздушное судно. Самолет вылетел в 10:05 мск.

https://ria.ru/20250107/samolet-1992746195.html

https://ria.ru/20250403/elektrosnabzhenie-2009030386.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шереметьево (аэропорт), происшествия, boeing 737