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В Шереметьево сел самолет с неисправностью в электросистеме - РИА Новости, 04.04.2025
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09:11 04.04.2025 (обновлено: 11:41 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/sheremetevo-2009259381.html
В Шереметьево сел самолет с неисправностью в электросистеме
В Шереметьево сел самолет с неисправностью в электросистеме - РИА Новости, 04.04.2025
В Шереметьево сел самолет с неисправностью в электросистеме
Самолет сообщением Москва-Волгоград авиакомпании "Победа" сел в аэропорту "Шереметьево" в штатном режиме, но с неисправностью в электросистеме, сообщили РИА... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T09:11:00+03:00
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шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Самолет сообщением Москва-Волгоград авиакомпании "Победа" сел в аэропорту "Шереметьево" в штатном режиме, но с неисправностью в электросистеме, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Рейс Москва-Волгоград, Boeing-737 800 (B738) авиакомпании "Победа" сел в "Шереметьево" в штатном режиме, но с неисправностью в электросистеме", - говорится в сообщении.Как уточнили в авиакомпании, самолет, выполнявший рейс DP6965 по маршруту Москва ("Шереметьево")-Волгоград, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика одной из систем.Там добавили, что пассажиры пересели на резервное воздушное судно. Самолет вылетел в 10:05 мск.
https://ria.ru/20250107/samolet-1992746195.html
https://ria.ru/20250403/elektrosnabzhenie-2009030386.html
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шереметьево (аэропорт), происшествия, boeing 737
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Boeing 737
В Шереметьево сел самолет с неисправностью в электросистеме

В Шереметьево сел самолет "Победы" с неисправностью в электросистеме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Самолет сообщением Москва-Волгоград авиакомпании "Победа" сел в аэропорту "Шереметьево" в штатном режиме, но с неисправностью в электросистеме, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Рейс Москва-Волгоград, Boeing-737 800 (B738) авиакомпании "Победа" сел в "Шереметьево" в штатном режиме, но с неисправностью в электросистеме", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в авиакомпании, самолет, выполнявший рейс DP6965 по маршруту Москва ("Шереметьево")-Волгоград, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика одной из систем.
Там добавили, что пассажиры пересели на резервное воздушное судно. Самолет вылетел в 10:05 мск.
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