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Вучич исключил участие Сербии в гонениях на президента РС БиГ

Вучич исключил участие Сербии в гонениях на президента РС БиГ - РИА Новости, 04.04.2025

Вучич исключил участие Сербии в гонениях на президента РС БиГ

Сербия не будет участвовать в гонениях на президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика в связи с запросом на международную... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T16:26:00+03:00

2025-04-04T16:26:00+03:00

2025-04-04T16:26:00+03:00

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БЕЛГРАД, 4 апр – РИА Новости. Сербия не будет участвовать в гонениях на президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика в связи с запросом на международную юридическую помощь от властей БиГ в Сараево, заявил журналистам сербский президент Александр Вучич в ходе визита в Болгарию. Трансляцию вело агентство Танюг.Прокуратура БиГ в начале апреля направила вызов Додику для дачи показаний по делу о покупке им в мае 2007 года виллы в дипломатическом районе Белграда. Объект для своих нужд до 2018 года затем арендовало посольство Израиля. По версии боснийских следователей, занимавший в 2007 году пост премьера Республики Сербской якобы заплатил за виллу оценочной стоимостью 1,26 миллиона евро всего 750 тысяч евро, что привело к подозрению в отмывании денег. В марте 2022 года лидер боснийских сербов был опрошен по этому делу прокуратурой в Сараево, но обвинительный акт составлен не был, в этом году он проигнорировал вызов. "Прокуратура по делам оргпреступности (Сербии – ред.), не хочу в данный момент комментировать их работу. Но интересно, что запрос полиции – Управлению уголовной полиции (УКП) и Службе по борьбе с оргпреступностью (СБПОК) для снятия показаний Милорада Додика на основании так называемой международной юридической помощи поступил именно в этот момент… Было бы интересно посмотреть, куда ведут следы. Всегда придете к одним и тем же прокурорам и судьям, которые через неправительственный сектор связаны с иностранным фактором. Сербия не будет участвовать в гонениях, задержании или чем-либо подобном в отношении Милорада Додика. Пусть позор покроет лица и репутацию тех, кто настолько напуган за нижнюю часть спины, что готов сделать все против своего отечества и народа", - ответил Вучич в ходе визита в Болгарию журналистам на вопрос, как власти Сербии относятся к запросу прокуратуры БиГ на помощь в деле Додика.Президент Республики РС БиГ в ночь на четверг заявил, что президент Сербии Александр Вучич сообщил ему об отказе Интерпола выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск Додика и председателя Скупщины (спикера парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Лидер боснийских сербов перед тем опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о том, что он якобы запросил и получил гражданство РФ. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и Стевандича. Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-ю годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Пограничная полиция БиГ 25 марта официально заявила, что начала расследование по факту пересечения Додиком госграницы, так как суд БиГ 18 марта подписал объявление его в розыск. Додик 25 марта посетил Израиль для участия в двухдневной конференции об антисемитизме наряду с израильскими премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Президент Республики Сербской БиГ в ночь на вторник сообщил в соцсетях, что прибыл в Москву и посетил Могилу неизвестного солдата. Во вторник он написал в соцсети Х, что провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, который, как он отметил, разбирается в ситуации в Боснии и Герцеговине и интересуется ей. Додик напомнил, что РФ является гарантом мирного Дейтонского соглашения 1995 года, определившего устройство БиГ, "что и Путин сказал на встрече".

https://ria.ru/20250321/dodik-2006360735.html

https://ria.ru/20250322/belgrad-2006630172.html

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