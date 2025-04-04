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Вучич прокомментировал новые пошлины на ввозимые в США товары - РИА Новости, 04.04.2025
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02:27 04.04.2025 (обновлено: 11:04 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/serbiya-2009234682.html
Вучич прокомментировал новые пошлины на ввозимые в США товары
Вучич прокомментировал новые пошлины на ввозимые в США товары - РИА Новости, 04.04.2025
Вучич прокомментировал новые пошлины на ввозимые в США товары
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что новые пошлины на ввозимые в США товары из Сербии "высчитаны по странной формуле". РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T02:27:00+03:00
2025-04-04T11:04:00+03:00
сербия
сша
босния и герцеговина
дональд трамп
александр вучич
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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БЕЛГРАД, 4 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что новые пошлины на ввозимые в США товары из Сербии "высчитаны по странной формуле". Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлин на продукцию из Сербии в размере 37%, что больше чем 35% для соседней Боснии и Герцеговины, 33% для Северной Македонии, 20% для Хорватии и по 10% для Албании, Черногории и самопровозглашенной республики Косово. "Что касается пошлин Трампа, то они высчитаны по странной формуле... У нас другие цифры, мы работаем по Eurostat, у них другая, американская система учета, очень странная для нас. Они считают уровень торгового оборота и говорят: у Сербии 600 миллионов суфицита, то есть мы на 600 миллионов больше экспортируем в США, чем импортируем оттуда. Потом делят эти 600 миллионов на весь торговый оборот, около 800 миллионов с лишним, и говорят: это 0,74 или 74%, это делят на два и получается 37%", - заявил Вучич в ходе визита в Болгарию в четверг и повторил, что такой подсчет является странным по многим причинам, но граждане Сербии не должны волноваться и вопрос будет решен в разговорах с Трампом в ближайшие три месяца. По словам сербского лидера, эта проблема в первую очередь касается сербских оборонных предприятий Yugoimport, Prvi Partizan и производителей покрышек для автобусов и грузовиков - японских инвесторов Toyo Tire и китайский Linglong в Сербии. По данным республиканского управления статистики, в 2024 году сербский экспорт в США составил 670,1 миллионов долларов, импорт из США составил 739,4 миллиона долларов. Это составляет всего 2,1% в совокупном экспорте Сербии и 1,8% в импорте за прошедший год.
https://ria.ru/20250403/tramp-2009214835.html
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сербия, сша, босния и герцеговина, дональд трамп, александр вучич, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Сербия, США, Босния и Герцеговина, Дональд Трамп, Александр Вучич, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Вучич прокомментировал новые пошлины на ввозимые в США товары

Вучич: пошлины на ввозимые в США товары из Сербии высчитаны по странной формуле

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 4 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что новые пошлины на ввозимые в США товары из Сербии "высчитаны по странной формуле".
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлин на продукцию из Сербии в размере 37%, что больше чем 35% для соседней Боснии и Герцеговины, 33% для Северной Македонии, 20% для Хорватии и по 10% для Албании, Черногории и самопровозглашенной республики Косово.
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"Что касается пошлин Трампа, то они высчитаны по странной формуле... У нас другие цифры, мы работаем по Eurostat, у них другая, американская система учета, очень странная для нас. Они считают уровень торгового оборота и говорят: у Сербии 600 миллионов суфицита, то есть мы на 600 миллионов больше экспортируем в США, чем импортируем оттуда. Потом делят эти 600 миллионов на весь торговый оборот, около 800 миллионов с лишним, и говорят: это 0,74 или 74%, это делят на два и получается 37%", - заявил Вучич в ходе визита в Болгарию в четверг и повторил, что такой подсчет является странным по многим причинам, но граждане Сербии не должны волноваться и вопрос будет решен в разговорах с Трампом в ближайшие три месяца.
По словам сербского лидера, эта проблема в первую очередь касается сербских оборонных предприятий Yugoimport, Prvi Partizan и производителей покрышек для автобусов и грузовиков - японских инвесторов Toyo Tire и китайский Linglong в Сербии.
По данным республиканского управления статистики, в 2024 году сербский экспорт в США составил 670,1 миллионов долларов, импорт из США составил 739,4 миллиона долларов. Это составляет всего 2,1% в совокупном экспорте Сербии и 1,8% в импорте за прошедший год.
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СербияСШАБосния и ГерцеговинаДональд ТрампАлександр ВучичВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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