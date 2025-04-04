https://ria.ru/20250404/serbiya-2009234682.html

Вучич прокомментировал новые пошлины на ввозимые в США товары

Вучич прокомментировал новые пошлины на ввозимые в США товары - РИА Новости, 04.04.2025

Вучич прокомментировал новые пошлины на ввозимые в США товары

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что новые пошлины на ввозимые в США товары из Сербии "высчитаны по странной формуле". РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T02:27:00+03:00

2025-04-04T02:27:00+03:00

2025-04-04T11:04:00+03:00

сербия

сша

босния и герцеговина

дональд трамп

александр вучич

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg

БЕЛГРАД, 4 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что новые пошлины на ввозимые в США товары из Сербии "высчитаны по странной формуле". Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлин на продукцию из Сербии в размере 37%, что больше чем 35% для соседней Боснии и Герцеговины, 33% для Северной Македонии, 20% для Хорватии и по 10% для Албании, Черногории и самопровозглашенной республики Косово. "Что касается пошлин Трампа, то они высчитаны по странной формуле... У нас другие цифры, мы работаем по Eurostat, у них другая, американская система учета, очень странная для нас. Они считают уровень торгового оборота и говорят: у Сербии 600 миллионов суфицита, то есть мы на 600 миллионов больше экспортируем в США, чем импортируем оттуда. Потом делят эти 600 миллионов на весь торговый оборот, около 800 миллионов с лишним, и говорят: это 0,74 или 74%, это делят на два и получается 37%", - заявил Вучич в ходе визита в Болгарию в четверг и повторил, что такой подсчет является странным по многим причинам, но граждане Сербии не должны волноваться и вопрос будет решен в разговорах с Трампом в ближайшие три месяца. По словам сербского лидера, эта проблема в первую очередь касается сербских оборонных предприятий Yugoimport, Prvi Partizan и производителей покрышек для автобусов и грузовиков - японских инвесторов Toyo Tire и китайский Linglong в Сербии. По данным республиканского управления статистики, в 2024 году сербский экспорт в США составил 670,1 миллионов долларов, импорт из США составил 739,4 миллиона долларов. Это составляет всего 2,1% в совокупном экспорте Сербии и 1,8% в импорте за прошедший год.

https://ria.ru/20250403/tramp-2009214835.html

https://ria.ru/20250404/tramp-2009233182.html

сербия

сша

босния и герцеговина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сербия, сша, босния и герцеговина, дональд трамп, александр вучич, введение трампом пошлин на импорт, в мире