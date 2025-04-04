Американский бизнесмен заявил о изобретательности России в условиях санкций
Бизнесмен Саттон: РФ проявила изобретательность, производя товары под санкциями
Работа кондитерской фабрики. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия проявила изобретательность в условиях санкций, начав производить товары, которые раньше импортировались из стран Запада, заявил РИА Новости американский предприниматель Джон Роберт Саттон.
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"Я видел, что на самом деле происходит в России - и это потрясающе. Санкции, их здесь 35 тысяч, ограничения на все. Что в итоге? Они заставили Россию проявить изобретательность и наладить производство того, что раньше импортировалось", - сказал Саттон.
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"Я пробовал потрясающие чаи, продукты, сыры - все местное, из регионов вроде Алтая и Новосибирска, где огромные, полностью органические дикие леса. Там есть кедровые орехи, грибы, облепиха. Из этих натуральных продуктов делают суперфуды", - добавил бизнесмен.
По его мнению, одно из главных преимуществ России - это лесные суперфуды из местных лесов. "Это огромный, стремительно растущий бизнес на миллиарды долларов. Я видел отличную упаковку, потрясающие веганские блюда из гречки - я называю это "русским ризотто", потому что ее можно сочетать с грибами, свеклой, и это невероятно вкусно и полезно", - рассказал Саттон.
"В США настоящая эпидемия химической еды, а у России есть леса размером почти с Штаты - полностью органические. Их богатства только и ждут, чтобы их упаковали и привезли в американские магазины. Речь о бизнесе на миллиарды-миллиарды долларов", - заключил он.
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