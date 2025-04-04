Рейтинг@Mail.ru
Американский бизнесмен заявил о изобретательности России в условиях санкций - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:58 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/satton-2009456745.html
Американский бизнесмен заявил о изобретательности России в условиях санкций
Американский бизнесмен заявил о изобретательности России в условиях санкций - РИА Новости, 04.04.2025
Американский бизнесмен заявил о изобретательности России в условиях санкций
Россия проявила изобретательность в условиях санкций, начав производить товары, которые раньше импортировались из стран Запада, заявил РИА Новости американский... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T23:58:00+03:00
2025-04-04T23:58:00+03:00
россия
италия
франция
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/108470/84/1084708488_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5b788d0034567d5424c6fe86a3b56caf.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия проявила изобретательность в условиях санкций, начав производить товары, которые раньше импортировались из стран Запада, заявил РИА Новости американский предприниматель Джон Роберт Саттон. "Я видел, что на самом деле происходит в России - и это потрясающе. Санкции, их здесь 35 тысяч, ограничения на все. Что в итоге? Они заставили Россию проявить изобретательность и наладить производство того, что раньше импортировалось", - сказал Саттон. Он отметил, что раньше в этом плане было проще - товары можно было приобретать у Италии и Франции, но теперь приходится производить самостоятельно. "Я пробовал потрясающие чаи, продукты, сыры - все местное, из регионов вроде Алтая и Новосибирска, где огромные, полностью органические дикие леса. Там есть кедровые орехи, грибы, облепиха. Из этих натуральных продуктов делают суперфуды", - добавил бизнесмен. По его мнению, одно из главных преимуществ России - это лесные суперфуды из местных лесов. "Это огромный, стремительно растущий бизнес на миллиарды долларов. Я видел отличную упаковку, потрясающие веганские блюда из гречки - я называю это "русским ризотто", потому что ее можно сочетать с грибами, свеклой, и это невероятно вкусно и полезно", - рассказал Саттон. "В США настоящая эпидемия химической еды, а у России есть леса размером почти с Штаты - полностью органические. Их богатства только и ждут, чтобы их упаковали и привезли в американские магазины. Речь о бизнесе на миллиарды-миллиарды долларов", - заключил он.
https://ria.ru/20250204/drevesina-1997132877.html
https://ria.ru/20241102/rossiya-1981409266.html
россия
италия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/108470/84/1084708488_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5f52691ec28d74de7867f8efa7ef4429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, италия, франция, экономика
Россия, Италия, Франция, Экономика
Американский бизнесмен заявил о изобретательности России в условиях санкций

Бизнесмен Саттон: РФ проявила изобретательность, производя товары под санкциями

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкРабота кондитерской фабрики
Работа кондитерской фабрики - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
Работа кондитерской фабрики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия проявила изобретательность в условиях санкций, начав производить товары, которые раньше импортировались из стран Запада, заявил РИА Новости американский предприниматель Джон Роберт Саттон.
«
"Я видел, что на самом деле происходит в России - и это потрясающе. Санкции, их здесь 35 тысяч, ограничения на все. Что в итоге? Они заставили Россию проявить изобретательность и наладить производство того, что раньше импортировалось", - сказал Саттон.
Погрузочная площадка предприятия лесозаготовки в Верхней Туре - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Разберут на щепки: финны перешли к крайним мерам из-за России
4 февраля, 08:00
Он отметил, что раньше в этом плане было проще - товары можно было приобретать у Италии и Франции, но теперь приходится производить самостоятельно.
«
"Я пробовал потрясающие чаи, продукты, сыры - все местное, из регионов вроде Алтая и Новосибирска, где огромные, полностью органические дикие леса. Там есть кедровые орехи, грибы, облепиха. Из этих натуральных продуктов делают суперфуды", - добавил бизнесмен.
По его мнению, одно из главных преимуществ России - это лесные суперфуды из местных лесов. "Это огромный, стремительно растущий бизнес на миллиарды долларов. Я видел отличную упаковку, потрясающие веганские блюда из гречки - я называю это "русским ризотто", потому что ее можно сочетать с грибами, свеклой, и это невероятно вкусно и полезно", - рассказал Саттон.
США настоящая эпидемия химической еды, а у России есть леса размером почти с Штаты - полностью органические. Их богатства только и ждут, чтобы их упаковали и привезли в американские магазины. Речь о бизнесе на миллиарды-миллиарды долларов", - заключил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Россия сотворила мясное чудо
2 ноября 2024, 08:00
 
РоссияИталияФранцияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала