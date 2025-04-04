https://ria.ru/20250404/satton-2009456745.html

Американский бизнесмен заявил о изобретательности России в условиях санкций

Американский бизнесмен заявил о изобретательности России в условиях санкций - РИА Новости, 04.04.2025

Американский бизнесмен заявил о изобретательности России в условиях санкций

Россия проявила изобретательность в условиях санкций, начав производить товары, которые раньше импортировались из стран Запада, заявил РИА Новости американский... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T23:58:00+03:00

2025-04-04T23:58:00+03:00

2025-04-04T23:58:00+03:00

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италия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия проявила изобретательность в условиях санкций, начав производить товары, которые раньше импортировались из стран Запада, заявил РИА Новости американский предприниматель Джон Роберт Саттон. "Я видел, что на самом деле происходит в России - и это потрясающе. Санкции, их здесь 35 тысяч, ограничения на все. Что в итоге? Они заставили Россию проявить изобретательность и наладить производство того, что раньше импортировалось", - сказал Саттон. Он отметил, что раньше в этом плане было проще - товары можно было приобретать у Италии и Франции, но теперь приходится производить самостоятельно. "Я пробовал потрясающие чаи, продукты, сыры - все местное, из регионов вроде Алтая и Новосибирска, где огромные, полностью органические дикие леса. Там есть кедровые орехи, грибы, облепиха. Из этих натуральных продуктов делают суперфуды", - добавил бизнесмен. По его мнению, одно из главных преимуществ России - это лесные суперфуды из местных лесов. "Это огромный, стремительно растущий бизнес на миллиарды долларов. Я видел отличную упаковку, потрясающие веганские блюда из гречки - я называю это "русским ризотто", потому что ее можно сочетать с грибами, свеклой, и это невероятно вкусно и полезно", - рассказал Саттон. "В США настоящая эпидемия химической еды, а у России есть леса размером почти с Штаты - полностью органические. Их богатства только и ждут, чтобы их упаковали и привезли в американские магазины. Речь о бизнесе на миллиарды-миллиарды долларов", - заключил он.

https://ria.ru/20250204/drevesina-1997132877.html

https://ria.ru/20241102/rossiya-1981409266.html

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италия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, италия, франция, экономика