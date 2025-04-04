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Эксперт рассказал, кто может продолжать держаться за санкции против России - РИА Новости, 04.04.2025
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17:05 04.04.2025 (обновлено: 17:25 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/sanktsii-2009386549.html
Эксперт рассказал, кто может продолжать держаться за санкции против России
Эксперт рассказал, кто может продолжать держаться за санкции против России - РИА Новости, 04.04.2025
Эксперт рассказал, кто может продолжать держаться за санкции против России
Лишь безумные люди могут продолжать держаться за антироссийские санкции после введения администрацией президента США Дональда Трампа импортных пошлин против ЕС, РИА Новости, 04.04.2025
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2025-04-04T17:25:00+03:00
сша
россия
дональд трамп
севим дагделен
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Лишь безумные люди могут продолжать держаться за антироссийские санкции после введения администрацией президента США Дональда Трампа импортных пошлин против ЕС, заявила внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в сообщении на своей странице в соцсети X.&quot;В такой ситуации только безумцы продолжают настаивать на саморазрушительных санкциях против России или даже мечтают о новых карательных мерах против Китая&quot;, - написала она.По её словам, президент США Дональд Трамп ведёт экономическую войну против половины мира и особенно сильно это ударит по немецкой промышленности. "Сотни тысяч рабочих мест находятся под угрозой", - добавила она. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250402/sanktsii-2008975168.html
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сша, россия, дональд трамп, севим дагделен, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, Севим Дагделен, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Эксперт рассказал, кто может продолжать держаться за санкции против России

Депутат ССВ Дагделен: только безумцы могут держаться за антироссийские санкции

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЕРЛИН, 4 апр - РИА Новости. Лишь безумные люди могут продолжать держаться за антироссийские санкции после введения администрацией президента США Дональда Трампа импортных пошлин против ЕС, заявила внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в сообщении на своей странице в соцсети X.
«

"В такой ситуации только безумцы продолжают настаивать на саморазрушительных санкциях против России или даже мечтают о новых карательных мерах против Китая", - написала она.

Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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По её словам, президент США Дональд Трамп ведёт экономическую войну против половины мира и особенно сильно это ударит по немецкой промышленности.
"Сотни тысяч рабочих мест находятся под угрозой", - добавила она.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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СШАРоссияДональд ТрампСевим ДагделенЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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