https://ria.ru/20250404/sanktsii-2009354801.html

Рубио заявил о давлении конгрессменов на администрацию Трампа

Рубио заявил о давлении конгрессменов на администрацию Трампа - РИА Новости, 04.04.2025

Рубио заявил о давлении конгрессменов на администрацию Трампа

Конгрессмены усилят давление на Белый дом для ужесточения антироссийских санкций, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистам в Брюсселе,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:33:00+03:00

2025-04-04T15:33:00+03:00

2025-04-04T15:45:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Конгрессмены усилят давление на Белый дом для ужесточения антироссийских санкций, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистам в Брюсселе, трансляцию которого вел телеканал Fox."Со стороны Капитолийского холма будет нарастать давление с целью введения санкций, которые мы не сможем остановить, если на самом деле не будем продвигаться к миру", — сказал он.Конгрессмены уже начали вносить на рассмотрение законопроекты о новых санкциях, добавил госсекретарь.При этом американская администрация остается оптимистичной по поводу достижения мира, отметил Рубио. "Мы находимся ближе к миру просто потому, что общаемся с обеими сторонами, но мы не ближе к миру потому, что у нас на руках соглашение, которое положит конец этому конфликту. Однако мы узнаем об этом достаточно скоро", — заверил он.В Вашингтоне считают, что в течение ближайших недель станет ясно, насколько серьезно настроена Россия по поводу мирного урегулирования, рассказал госсекретарь. Но, по его словам, если в Белом доме поймут, что Россия может затягивать урегулирование, то президент Дональд Трамп пересмотрит свою позицию."Нам нужно начать видеть реальный прогресс, иначе придется сделать вывод, что они не заинтересованы в мире", — подчеркнул глава Госдепа.Он сообщил также, что обсудил урегулирование на Украине с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, и выразил надежду, что тот передаст Кремлю послание Вашингтона о желании "видеть реальный прогресс".Как неоднократно заявлял президент России Владимир Путин, целью урегулирования на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе.

https://ria.ru/20250404/politika-2009249918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, сша, россия, марко рубио, дональд трамп, украина