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В Ростове-на-Дону в День Победы состоится праздничный салют - РИА Новости, 04.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:08 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/salyut-2009410746.html
В Ростове-на-Дону в День Победы состоится праздничный салют
В Ростове-на-Дону в День Победы состоится праздничный салют - РИА Новости, 04.04.2025
В Ростове-на-Дону в День Победы состоится праздничный салют
Праздничный салют состоится в День Победы в Ростове-на-Дону, говорится в сообщении правительства Ростовской области по итогам заседания антитеррористической... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:08:00+03:00
2025-04-04T18:08:00+03:00
общество
ростов-на-дону
ростовская область
новочеркасск
юрий слюсарь
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Праздничный салют состоится в День Победы в Ростове-на-Дону, говорится в сообщении правительства Ростовской области по итогам заседания антитеррористической комиссии. "Как доложил заместитель военного коменданта Ростова-на-Дону Семен Дейков, военный парад в честь 80-летия Великой Победы планируется провести 9 мая в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Вечером в День Победы в донской столице состоится праздничный салют", - говорится в сообщении. Отмечается, что подготовка к военным парадам уже началась. С 18 марта в Ростове ведутся тренировки механизированных и пеших колонн. Генеральная репетиция парада состоится на Театральной площади 7 мая. Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, решение о формате проведения военного парада - закрытом или с присутствием зрителей - будет принято позже. "К вопросу об участии зрителей в параде мы вернемся отдельно. Примем решение, опираясь на то, как будет развиваться ситуация", - приводятся в сообщении его слова. С 1 декабря 2023 года в Ростовской области действует ограничение на использование пиротехники. С 1 апреля текущего года в регионе также ограничили продажу пиротехнических изделий. Запрет будет распространяться на все время действия среднего уровня реагирования на территории региона.
https://ria.ru/20250330/den_pobedy-1869492014.html
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ростов-на-дону
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общество, ростов-на-дону, ростовская область, новочеркасск, юрий слюсарь , 80-летие победы в великой отечественной войне
Общество, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Новочеркасск, Юрий Слюсарь , 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Ростове-на-Дону в День Победы состоится праздничный салют

В Ростове-на-Дону 9 мая, в 80-летия День Победы, состоится праздничный салют

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСалют в честь Дня Победы
Салют в честь Дня Победы - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Праздничный салют состоится в День Победы в Ростове-на-Дону, говорится в сообщении правительства Ростовской области по итогам заседания антитеррористической комиссии.
«
"Как доложил заместитель военного коменданта Ростова-на-Дону Семен Дейков, военный парад в честь 80-летия Великой Победы планируется провести 9 мая в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Вечером в День Победы в донской столице состоится праздничный салют", - говорится в сообщении.
Парадный расчет женщин-военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
День Победы: суть, история и символы праздника 9 Мая
30 марта, 14:24
Отмечается, что подготовка к военным парадам уже началась. С 18 марта в Ростове ведутся тренировки механизированных и пеших колонн. Генеральная репетиция парада состоится на Театральной площади 7 мая.
Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, решение о формате проведения военного парада - закрытом или с присутствием зрителей - будет принято позже. "К вопросу об участии зрителей в параде мы вернемся отдельно. Примем решение, опираясь на то, как будет развиваться ситуация", - приводятся в сообщении его слова.
С 1 декабря 2023 года в Ростовской области действует ограничение на использование пиротехники. С 1 апреля текущего года в регионе также ограничили продажу пиротехнических изделий. Запрет будет распространяться на все время действия среднего уровня реагирования на территории региона.
Военный парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В Воронежской области к 80-летию Победы планируют провести парад
20 марта, 16:03
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРостов-на-ДонуРостовская областьНовочеркасскЮрий Слюсарь80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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