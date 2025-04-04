https://ria.ru/20250404/salyut-2009410746.html

В Ростове-на-Дону в День Победы состоится праздничный салют

В Ростове-на-Дону в День Победы состоится праздничный салют - РИА Новости, 04.04.2025

В Ростове-на-Дону в День Победы состоится праздничный салют

Праздничный салют состоится в День Победы в Ростове-на-Дону, говорится в сообщении правительства Ростовской области по итогам заседания антитеррористической... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T18:08:00+03:00

2025-04-04T18:08:00+03:00

2025-04-04T18:08:00+03:00

общество

ростов-на-дону

ростовская область

новочеркасск

юрий слюсарь

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571229256_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_ce5b873bc92e8ef12ad15ab7365bea8c.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Праздничный салют состоится в День Победы в Ростове-на-Дону, говорится в сообщении правительства Ростовской области по итогам заседания антитеррористической комиссии. "Как доложил заместитель военного коменданта Ростова-на-Дону Семен Дейков, военный парад в честь 80-летия Великой Победы планируется провести 9 мая в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Вечером в День Победы в донской столице состоится праздничный салют", - говорится в сообщении. Отмечается, что подготовка к военным парадам уже началась. С 18 марта в Ростове ведутся тренировки механизированных и пеших колонн. Генеральная репетиция парада состоится на Театральной площади 7 мая. Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, решение о формате проведения военного парада - закрытом или с присутствием зрителей - будет принято позже. "К вопросу об участии зрителей в параде мы вернемся отдельно. Примем решение, опираясь на то, как будет развиваться ситуация", - приводятся в сообщении его слова. С 1 декабря 2023 года в Ростовской области действует ограничение на использование пиротехники. С 1 апреля текущего года в регионе также ограничили продажу пиротехнических изделий. Запрет будет распространяться на все время действия среднего уровня реагирования на территории региона.

https://ria.ru/20250330/den_pobedy-1869492014.html

https://ria.ru/20250320/pobeda-2006234089.html

ростов-на-дону

ростовская область

новочеркасск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ростов-на-дону, ростовская область, новочеркасск, юрий слюсарь , 80-летие победы в великой отечественной войне