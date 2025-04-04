https://ria.ru/20250404/salyut-2009410746.html
В Ростове-на-Дону в День Победы состоится праздничный салют
В Ростове-на-Дону в День Победы состоится праздничный салют - РИА Новости, 04.04.2025
В Ростове-на-Дону в День Победы состоится праздничный салют
Праздничный салют состоится в День Победы в Ростове-на-Дону, говорится в сообщении правительства Ростовской области по итогам заседания антитеррористической... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:08:00+03:00
2025-04-04T18:08:00+03:00
2025-04-04T18:08:00+03:00
общество
ростов-на-дону
ростовская область
новочеркасск
юрий слюсарь
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571229256_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_ce5b873bc92e8ef12ad15ab7365bea8c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Праздничный салют состоится в День Победы в Ростове-на-Дону, говорится в сообщении правительства Ростовской области по итогам заседания антитеррористической комиссии. "Как доложил заместитель военного коменданта Ростова-на-Дону Семен Дейков, военный парад в честь 80-летия Великой Победы планируется провести 9 мая в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Вечером в День Победы в донской столице состоится праздничный салют", - говорится в сообщении. Отмечается, что подготовка к военным парадам уже началась. С 18 марта в Ростове ведутся тренировки механизированных и пеших колонн. Генеральная репетиция парада состоится на Театральной площади 7 мая. Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, решение о формате проведения военного парада - закрытом или с присутствием зрителей - будет принято позже. "К вопросу об участии зрителей в параде мы вернемся отдельно. Примем решение, опираясь на то, как будет развиваться ситуация", - приводятся в сообщении его слова. С 1 декабря 2023 года в Ростовской области действует ограничение на использование пиротехники. С 1 апреля текущего года в регионе также ограничили продажу пиротехнических изделий. Запрет будет распространяться на все время действия среднего уровня реагирования на территории региона.
https://ria.ru/20250330/den_pobedy-1869492014.html
https://ria.ru/20250320/pobeda-2006234089.html
ростов-на-дону
ростовская область
новочеркасск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571229256_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_aa929878de6f175574e2bfd32461ceca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростов-на-дону, ростовская область, новочеркасск, юрий слюсарь , 80-летие победы в великой отечественной войне
Общество, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Новочеркасск, Юрий Слюсарь , 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Ростове-на-Дону в День Победы состоится праздничный салют
В Ростове-на-Дону 9 мая, в 80-летия День Победы, состоится праздничный салют