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Решение по восстановлению Каховской ГЭС отложили, заявил Сальдо - РИА Новости, 04.04.2025
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09:39 04.04.2025 (обновлено: 09:40 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/saldo-2009262584.html
Решение по восстановлению Каховской ГЭС отложили, заявил Сальдо
Решение по восстановлению Каховской ГЭС отложили, заявил Сальдо - РИА Новости, 04.04.2025
Решение по восстановлению Каховской ГЭС отложили, заявил Сальдо
Решение по восстановлению Каховской ГЭС, разрушенной ударом украинских войск, отложено до окончания военных действий, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T09:39:00+03:00
2025-04-04T09:40:00+03:00
россия
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
владимир путин
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Решение по восстановлению Каховской ГЭС, разрушенной ударом украинских войск, отложено до окончания военных действий, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Решение однозначно откладывается на послевоенное время. Обещаю держать в курсе всех новостей по этому важному вопросу", - сказал Сальдо агентству. По его словам, восстановление Каховской ГЭС — это сложный и многогранный процесс, который зависит от многих факторов. "Для начала необходимо провести детальную оценку состояния сооружения и выявить все повреждения, чтобы понять объем работ и необходимые ресурсы для восстановления. Предварительно, станция разрушена полностью, и её надо будет просто строить заново. Технически это даже проще, чем чинить разрушенное сооружение", - сказал губернатор. При этом, по его словам, самое главное - учитывать безопасность как для работников, так и для местных жителей. "Очевидно, что в условиях боевых действий обеспечение этих условий невозможно", - подчеркнул губернатор. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано было более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250216/sezon-1999636182.html
https://ria.ru/20240608/ges-1951590185.html
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россия
херсонская область
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россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Россия, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Решение по восстановлению Каховской ГЭС отложили, заявил Сальдо

Сальдо: восстановление Каховской ГЭС отложено до окончания военных действий

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Решение по восстановлению Каховской ГЭС, разрушенной ударом украинских войск, отложено до окончания военных действий, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Решение однозначно откладывается на послевоенное время. Обещаю держать в курсе всех новостей по этому важному вопросу", - сказал Сальдо агентству.
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16 февраля, 03:38
По его словам, восстановление Каховской ГЭС — это сложный и многогранный процесс, который зависит от многих факторов.
"Для начала необходимо провести детальную оценку состояния сооружения и выявить все повреждения, чтобы понять объем работ и необходимые ресурсы для восстановления. Предварительно, станция разрушена полностью, и её надо будет просто строить заново. Технически это даже проще, чем чинить разрушенное сооружение", - сказал губернатор.
При этом, по его словам, самое главное - учитывать безопасность как для работников, так и для местных жителей.
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"Очевидно, что в условиях боевых действий обеспечение этих условий невозможно", - подчеркнул губернатор.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано было более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РоссияХерсонская областьДнепр (город)Владимир СальдоВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Безопасность
 
 
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