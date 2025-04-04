https://ria.ru/20250404/rzhd-2009446851.html

В "дочке" РЖД рассказали о сборе за возврат билетов

В "дочке" РЖД рассказали о сборе за возврат билетов - РИА Новости, 04.04.2025

В "дочке" РЖД рассказали о сборе за возврат билетов

Сбор за возврат билета на поезд в процентах от стоимости позволит минимизировать факты заблаговременного выкупа без планов поехать, прокомментировали РИА... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T22:04:00+03:00

2025-04-04T22:04:00+03:00

2025-04-04T22:04:00+03:00

экономика

россия

федеральная пассажирская компания

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

ржд

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сбор за возврат билета на поезд в процентах от стоимости позволит минимизировать факты заблаговременного выкупа без планов поехать, прокомментировали РИА Новости в крупнейшем российском перевозчике пассажиров "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Ранее в ФАС России РИА Новости сообщили, что ФАС предлагает установить сбор за возврат билетов в поездах дальнего следования от 0% до 10% от стоимости. Конкретный размер сбора в этих пределах будет устанавливать сам перевозчик. "Сбор за возврат билетов в размере процентного соотношения от их стоимости позволит минимизировать факты заблаговременного выкупа билетов без намерений осуществить поездку", - сообщили в ФПК. Тарифным руководством, утвержденным приказом ФСТ России, тарифы и сборы установлены на услуги, связанные с перевозкой пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования касаются поездов внутригосударственном сообщении. В ФПК добавили, что в 2020 году, в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер в ряде субъектов РФ, ФАС России было принято решение о снижении размера сбора за возврат проездных документов до 2 рублей 20 копеек. При этом по принятому в инициативном порядке ОАО "РЖД" решению в период с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно сбор за оформление возврата не взимался. Сейчас сбор составляет 3 рубля 20 копеек. "Бессрочное применение меры, установленной в ковидный период, привело к тому, что значительное количество мест стало выкупаться заблаговременно и возвращаться за короткое время до отправления, что лишает других пассажиров возможности купить билеты", - привели ещё один аргумент в ФПК.

https://ria.ru/20250204/poezd-1997215604.html

https://ria.ru/20250306/bilety-2003454470.html

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экономика, россия, федеральная пассажирская компания, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ржд