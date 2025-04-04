Рубио призвал ЕС разработать конкретные гарантии безопасности для Украины
Рубио: ЕС должен разработать предложения по гарантиям безопасности для Украины
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Европа должна разработать конкретные предложения по гарантиям безопасности для Украины, заявил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в соцсети X.
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"Европа должна разработать конкретные предложения по договоренностям о безопасности украинского народа", — написал он.
По его словам, необходимо меньше говорить и больше действовать.
Агентство Блумберг ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
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Пресс-бюро Службы внешней разведки России в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР назвали это фактической оккупацией соседней республики.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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