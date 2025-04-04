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Рубио призвал ЕС разработать конкретные гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 04.04.2025
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20:50 04.04.2025 (обновлено: 21:09 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/rubio-2009439373.html
Рубио призвал ЕС разработать конкретные гарантии безопасности для Украины
Рубио призвал ЕС разработать конкретные гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 04.04.2025
Рубио призвал ЕС разработать конкретные гарантии безопасности для Украины
Европа должна разработать конкретные предложения по гарантиям безопасности для Украины, заявил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в соцсети X. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T20:50:00+03:00
2025-04-04T21:09:00+03:00
в мире
европа
украина
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марко рубио
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ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Европа должна разработать конкретные предложения по гарантиям безопасности для Украины, заявил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в соцсети X.&quot;Европа должна разработать конкретные предложения по договоренностям о безопасности украинского народа&quot;, — написал он.По его словам, необходимо меньше говорить и больше действовать.Агентство Блумберг ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".Пресс-бюро Службы внешней разведки России в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР назвали это фактической оккупацией соседней республики.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250404/ukraina-2009413913.html
https://ria.ru/20250224/makron-2001363523.html
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в мире, европа, украина, сша, марко рубио
В мире, Европа, Украина, США, Марко Рубио
Рубио призвал ЕС разработать конкретные гарантии безопасности для Украины

Рубио: ЕС должен разработать предложения по гарантиям безопасности для Украины

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Европа должна разработать конкретные предложения по гарантиям безопасности для Украины, заявил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в соцсети X.
«

"Европа должна разработать конкретные предложения по договоренностям о безопасности украинского народа", — написал он.

По его словам, необходимо меньше говорить и больше действовать.
Агентство Блумберг ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
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Пресс-бюро Службы внешней разведки России в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР назвали это фактической оккупацией соседней республики.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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